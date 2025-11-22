Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newskissa dilli ka old delhi lohe wali gali story wedding cards market freedom fighter history
किस्सा दिल्ली का: कभी देखी है 'लोहे वाली गली'? अब बन गई है शादी के कार्डों का अड्डा

किस्सा दिल्ली का: कभी देखी है 'लोहे वाली गली'? अब बन गई है शादी के कार्डों का अड्डा

संक्षेप:

Kissa Dilli Ka Part 29: 'किस्सा दिल्ली का' सीरीज के पार्ट-29 में आज हम दिल्ली की 'लोहे वाली गली' की रोचक कहानी बता रहे हैं। जितना रोचक इसका नाम है उतना ही खास इसका इतिहास भी है।

Sat, 22 Nov 2025 02:33 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में कई कहानियां छिपी हुई हैं। इन्हीं में से एक गली है 'लोहे वाली गली'। नाम सुनकर लगता है कि यहां लोहे का कारोबार होता होगा, लेकिन यहां की कहानी बेहद अलग और रोचक है। आज हम इसी पुरानी लोहा गली के बारे में बता रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शादी के कार्डों का अड्डा बन चुकी है गली

चावड़ी बाज़ार के पास वाली ये गली लोहे वाली कोई लोहारखाना नहीं, बल्कि शादी के कार्डों का अड्डा बन चुकी है। दोपहर की कमजोर नवंबरी धुंधली धूप भी यहां की दीवारों पर चढ़ी धूल और उखड़ती पपड़ी देखकर रास्ता भटक जाती है। कहीं मुरझाया गेंदे का हार लटक रहा है, कहीं किसी शटर रिपेयर करने वाले का फटा पुराना पोस्टर। एक कटी पतंग बिजली के खंभे में अटकी तड़प रही है। सामने एक पुराना दरवाजा ताला लगाए चुपचाप खड़ा है। अंदर से झांको तो बिना छत के आंगन से खुला आसमान दिखता है।

हजारों मजदूर करते हैं काम

गली भले खामोश लगे, लेकिन यहां मजदूरों की भरमार है। कोई सिर पर कार्डों के इतने ऊंचे गट्ठर लिए चल रहा है मानो चलता-फिरता शादी का पंडाल हो। कुछ ठेले पर बैठे मोबाइल में डूबे हैं। आगे बढ़ो तो लकड़ी के अजीबोगरीब चौकोर तख्ते कतार में लगे मिलेंगे। सिर पर गट्ठर रखने का खास औजार जिसके बीच में गोल कुंदी लगी होती है, ताकि मजदूर का सिर दबने से बच जाए। शादी की खुशियां ढोते इन मजदूरों का सिर तो बच जाता है, पर इनकी जिंदगी का बोझ कौन बचाता है?

गली का सबसे मशहूर ठिकाना है हीरा लाल चाट कॉर्नर। मालिक गर्व से बताते हैं, 'हम सौ साल से ऊपर के हो गए।' दीवार पर संस्थापक हीरा लाल की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर अब भी मुस्कुराती है। आजकल दो विदेशी सैलानी गाइड के साथ यहां की मशहूर कुल्ले चाट चख रहे हैं। शायद उन्हें पता भी नहीं कि जिस गली में वे खड़े हैं, उसे लोहे वाली गली क्यों कहते हैं।

आजादी का जज्बा भी यहीं दफ्न है

गली का एक और गुमनाम हीरो है स्वतंत्रता सेनानी देवकी नंदन गुप्ता। 1947 से काफी पहले, 1930 के आसपास, उन्होंने यहीं भोला राम की शराब की दुकान के सामने प्रदर्शन किया था। मकसद शराब बंद करना कम, अंग्रेजी हुकूमत को ललकारना ज्यादा था। वह दिल्ली और लाहौर की जेलों में छह महीने तक रहे। आज जहां वो रहते थे, वहां नीले दरवाजों वाली ऊंची इमारत खड़ी है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।