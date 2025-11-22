किस्सा दिल्ली का: कभी देखी है 'लोहे वाली गली'? अब बन गई है शादी के कार्डों का अड्डा

संक्षेप: Kissa Dilli Ka Part 29: 'किस्सा दिल्ली का' सीरीज के पार्ट-29 में आज हम दिल्ली की 'लोहे वाली गली' की रोचक कहानी बता रहे हैं। जितना रोचक इसका नाम है उतना ही खास इसका इतिहास भी है।

पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में कई कहानियां छिपी हुई हैं। इन्हीं में से एक गली है 'लोहे वाली गली'। नाम सुनकर लगता है कि यहां लोहे का कारोबार होता होगा, लेकिन यहां की कहानी बेहद अलग और रोचक है। आज हम इसी पुरानी लोहा गली के बारे में बता रहे हैं।

शादी के कार्डों का अड्डा बन चुकी है गली चावड़ी बाज़ार के पास वाली ये गली लोहे वाली कोई लोहारखाना नहीं, बल्कि शादी के कार्डों का अड्डा बन चुकी है। दोपहर की कमजोर नवंबरी धुंधली धूप भी यहां की दीवारों पर चढ़ी धूल और उखड़ती पपड़ी देखकर रास्ता भटक जाती है। कहीं मुरझाया गेंदे का हार लटक रहा है, कहीं किसी शटर रिपेयर करने वाले का फटा पुराना पोस्टर। एक कटी पतंग बिजली के खंभे में अटकी तड़प रही है। सामने एक पुराना दरवाजा ताला लगाए चुपचाप खड़ा है। अंदर से झांको तो बिना छत के आंगन से खुला आसमान दिखता है।

हजारों मजदूर करते हैं काम गली भले खामोश लगे, लेकिन यहां मजदूरों की भरमार है। कोई सिर पर कार्डों के इतने ऊंचे गट्ठर लिए चल रहा है मानो चलता-फिरता शादी का पंडाल हो। कुछ ठेले पर बैठे मोबाइल में डूबे हैं। आगे बढ़ो तो लकड़ी के अजीबोगरीब चौकोर तख्ते कतार में लगे मिलेंगे। सिर पर गट्ठर रखने का खास औजार जिसके बीच में गोल कुंदी लगी होती है, ताकि मजदूर का सिर दबने से बच जाए। शादी की खुशियां ढोते इन मजदूरों का सिर तो बच जाता है, पर इनकी जिंदगी का बोझ कौन बचाता है?

गली का सबसे मशहूर ठिकाना है हीरा लाल चाट कॉर्नर। मालिक गर्व से बताते हैं, 'हम सौ साल से ऊपर के हो गए।' दीवार पर संस्थापक हीरा लाल की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर अब भी मुस्कुराती है। आजकल दो विदेशी सैलानी गाइड के साथ यहां की मशहूर कुल्ले चाट चख रहे हैं। शायद उन्हें पता भी नहीं कि जिस गली में वे खड़े हैं, उसे लोहे वाली गली क्यों कहते हैं।