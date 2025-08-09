kissa dilli ka Interesting story behind the name of Delhi Daryaganj area किस्सा दिल्ली का: यहां तो कोई दरिया नहीं, फिर नाम कैसे पड़ गया 'दरियागंज'? रोचक कहानी पढ़िए, Ncr Hindi News - Hindustan
किस्सा दिल्ली का: यहां तो कोई दरिया नहीं, फिर नाम कैसे पड़ गया 'दरियागंज'? रोचक कहानी पढ़िए

Kissa Dilli Ka Part-4: 'किस्सा दिल्ली का' सीरीज के पार्ट-4 में आज हम पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके की कहानी बताने जा रहे हैं। यहां कोई नदी या तालाब नहीं है फिर इसका नाम दरियागंज कैसे पढ़ गया? आइए बताते हैं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 9 Aug 2025 08:17 PM
दिल्ली का दिल कहे जाने वाले पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके का नाम सुनते ही किताबों की दुनिया, तंग गलियों की रौनक और मुगलकालीन इतिहास की तस्वीरें जेहन में उभरती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस इलाके का नाम 'दरियागंज' क्यों पड़ा, जबकि आज यहां कोई तालाब या नदी दिखाई नहीं देती? आइए, इस रोचक कहानी को तफ्सील से जानते हैं।

कैसे नाम पड़ गया दरियागंज?

दरियागंज का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है- 'दरिया' यानी नदी और 'गंज' यानी बाजार। इसका सीधा मतलब है 'नदी के किनारे का बाजार'। यह नाम मुगल बादशाह शाहजहां के दौर से जुड़ा है, जब 17वीं सदी में शाहजहानाबाद (पुरानी दिल्ली) की नींव रखी गई। उस समय यमुना नदी इस इलाके के बेहद करीब बहती थी, और दरियागंज का क्षेत्र नदी के तट पर एक हलचल भरा व्यापारिक केंद्र था। यमुना के किनारे होने की वजह से इस जगह को 'दरियागंज' नाम मिला। आज भले ही नदी का रास्ता बदल गया हो, लेकिन यह नाम उस ऐतिहासिक जुड़ाव की याद दिलाता है।

बेहद खास है यहां का ऐतिहासिक बाजार

दरियागंज सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि मुगलकालीन वास्तुकला और संस्कृति का एक जीवंत नमूना है। इस इलाके की तंग गलियां, पुरानी हवेलियां और ऐतिहासिक इमारतें उस दौर की कहानियां बयां करती हैं। मिसाल के तौर पर, यहां की जीनत-उल-मस्जिद है, जिसे औरंगजेब की बेटी जीनत-उन-निसा ने 18वीं सदी में बनवाया था। इसके अलावा, दिल्ली गेट, जो शाहजहां द्वारा 1638 में बनवाया गया। ये शाहजहानाबाद का दक्षिणी प्रवेश द्वार था और आज भी इस इलाके की शान बढ़ाता है।

किताबों की दुनिया का गढ़

दरियागंज का नाम आज देशभर में सस्ती और दुर्लभ किताबों के लिए मशहूर है। यहां का रविवार पुस्तक बाजार किताब प्रेमियों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं। पहले यह बाजार फुटपाथ पर लगता था, लेकिन 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद इसे दिल्ली गेट के पास महिला हाट में शिफ्ट कर दिया गया। इस बाजार में आपको चेतन भगत से लेकर डेन ब्राउन तक और मेडिकल से लेकर साहित्यिक किताबें तक, सब कुछ सस्ते दामों में मिल जाता है।

दरियागंज के इतिहास और इसकी सांस्कृतिक धरोहर का जिक्र कई किताबों में मिलता है। खास तौर पर, राजेंद्र लाल हांडा की उर्दू किताब 'दिल्ली जो एक शहर था' (1951 में प्रकाशित) में पुरानी दिल्ली के दरियागंज का जिक्र है। इस किताब का अनुवाद शुभम मिश्र ने किया, जिसमें दरियागंज को शाहजहानाबाद के एक अहम हिस्से के रूप में दर्शाया गया है।

गुमशुदा तलाश केंद्र की पहचान

1980 और 1990 के दशक में दूरदर्शन के दौर में दरियागंज का एक और पहलू मशहूर हुआ, यहां की कोतवाली, जहां दिल्ली के गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट दर्ज होती थी। दूरदर्शन पर फिल्में, चित्रहार और रंगोली जैसे कार्यक्रमों के बीच दरियागंज का नाम अक्सर गुमशुदा तलाश केंद्र के लिए उभरकर सामने आता था। यह पहचान भले ही आज धुंधली पड़ गई हो, लेकिन उस दौर में इसने दरियागंज को हर घर में मशहूर कर दिया।

आज का दरियागंज: पुराने और नए का संगम

आज दरियागंज पुरानी दिल्ली का एक ऐसा हिस्सा है, जो अपने ऐतिहासिक आकर्षण को बरकरार रखते हुए आधुनिकता को भी गले लगाता है। यहां की भीड़भाड़, ट्रैफिक और व्यस्त बाजार इसकी जीवंतता का सबूत हैं। 1926 में स्थापित डॉ. श्रॉफ आई हॉस्पिटल जैसे संस्थान इस इलाके को चिकित्सा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन (वायलेट लाइन) की मौजूदगी इसे आसानी से पहुंचने योग्य बनाती है और लाल किला, जामा मस्जिद और चांदनी चौक जैसे ऐतिहासिक स्थल इसके आकर्षण को और बढ़ाते हैं।

दरियागंज सिर्फ एक इलाका नहीं, बल्कि दिल्ली की धड़कन है। इसका नाम यमुना नदी से प्रेरित होकर पड़ा, लेकिन इसकी पहचान आज किताबों, संस्कृति और इतिहास से बनी है। चाहे आप किताबों के शौकीन हों या इतिहास के दीवाने, दरियागंज की गलियों में आपके लिए कुछ न कुछ जरूर है। अगली बार जब आप यहां आएं, तो इन गलियों में जरूर घूमें।