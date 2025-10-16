किस्सा दिल्ली का: कैसे दिल्ली को मिला 'महारानी बाग', इस नाम के पीछे है एक दिलचस्प कहानी

संक्षेप: Kissa Dilli Ka Part-23: 'किस्सा दिल्ली का' सीरीज के पार्ट-23 में आज हम दिल्ली के 'महारानी बाग' इलाके के नाम की रोचक कहानी बता रहे हैं। इसका इतिहास गुलाम वंश के आखिरी सुल्तान से जुड़ा हुआ है।

दिल्ली की व्यस्त सड़कों और आधुनिक इमारतों के बीच कई इलाके ऐसे हैं, जिनके नाम सदियों पुरानी कहानियां बयां करते हैं। ऐसा ही एक नाम है 'महारानी बाग'। साउथ ईस्ट दिल्ली का यह पॉश इलाका न केवल अमीरों की पहली पसंद है, बल्कि इसका नाम 13वीं शताब्दी के सुल्तानी दौर की एक रोमांचक दास्तान से जुड़ा है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर इस इलाके का नाम महारानी बाग कैसे पड़ा? आइए बताते हैं।

सुल्तान कैकुबाद का शीशों वाला महल और किलोकरी की शान महारानी बाग का इतिहास दिल्ली सल्तनत के दौर में लौटता है, जब 1287 से 1290 तक सुल्तान मुइजुद्दीन कैकुबाद ने यमुना नदी के किनारे किलोकरी में एक भव्य महल बनवाया। यह महल 'पैलेस ऑफ मिरर्स' के नाम से मशहूर था, जहां दीवारें दर्पणों से जड़ी हुई थीं और रात में चांदनी की रोशनी में चमकती थीं। कैकुबाद, जो गुलाम वंश के आखिरी सुल्तान बालबन का पोता था, ने यहां अपनी राजधानी शिफ्ट की थी। एरिया चारों तरफ हरे-भरे बागों से घिरा था और सुल्तान अपनी परिवार और रानियों के साथ यहां रहता था। इतिहासकारों के अनुसार, यह जगह शाही जीवन का प्रतीक थी, जहां सुल्तान की 'महारानी' का विशेष महत्व था। शायद यही वजह है कि समय के साथ इलाके को 'महारानी बाग' का नाम मिला, जो रानी के बाग की याद दिलाता है।

लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कैकुबाद पैरालिसिस का शिकार हुआ और महज 18 साल की उम्र में उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद खिलजी वंश ने सत्ता हथिया ली और किलोकरी धीरे-धीरे खंडहर में बदल गया। लेकिन बाग और शाही विरासत की यादें बाकी रहीं, जो आज महारानी बाग के नाम में झलकती हैं।

1960 में फिर से बसा पूरा इलाका सदियां बीतने के बाद, 1960 के दशक में इस इलाके को नया जीवन मिला। हरियाणा की राजनीति से जुड़े एक प्रभावशाली मारवाड़ी व्यवसायी एच.के. संघी ने यहां रेसिडेंशियल फार्महाउस विकसित किए। शुरू में बड़े-बड़े प्लॉट्स (800 से 1200 वर्ग यार्ड तक) दिल्ली के उद्योगपतियों को दिए गए, जो यहां शांत और हरा-भरा जीवन जीना चाहते थे। संघी की फैमिली आज भी पास के किलोकरी इलाके में बड़े प्लॉट्स की मालिक है। नाम 'महारानी बाग' पहले से चला आ रहा था, जो पुरानी शाही विरासत को सम्मान देता था। आज यह दिल्ली के सबसे महंगे इलाकों में शुमार है, जहां बड़े बंगले, पार्क और मार्केट्स हैं, लेकिन इसकी जड़ें उस सुल्तानी दौर में हैं जहां एक युवा सुल्तान का सपना अधूरा रह गया।