किस्सा दिल्ली का: 'फूटी कौड़ी' मुहावरा तो सुना होगा, चांदनी चौक में कभी था कौड़िया पुल

Kissa Dilli Ka Part 18: 'किस्सा दिल्ली का' सीरीज के पार्ट-18 में आज हम दिल्ली के 'कौड़िया पुल'की रोचक कहानी बता रहे हैं। ये पुल मुगलों के काल में बना था। जितना रोचक इसका नाम है उतनी ही रोचक इसकी कहानी है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 01:15 PM
दिल्ली की गलियों में छिपी हैं अनगिनत कहानियां, जहां हर कोना एक पुरानी डायरी की तरह खुलता है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे पुल की, जो न सिर्फ ईंट-पत्थर से नहीं बल्कि एक ऐसी चीज से बना था, जो आपने मुहावरों में खूब सुनी होगी। वही 'फूटी कौड़ी न देने' वाला मुहावरा, यह पुल उसी कौड़ी की याद दिलाता है। हम बात कर रहे हैं पुरानी दिल्ली के 'कौड़िया पुल' की। चांदनी चौक की चहल-पहल से कश्मीरी गेट की हलचल तक फैला यह कौड़िया पुल आज भले ही इतिहास की किताबों में सिमट गया हो, लेकिन इसकी कहानी अभी भी जीवंत है।

कैसे नाम पड़ा कौड़िया पुल?

18वीं शताब्दी का मुगल दौर में कौड़ी (सीप के छिलके) न सिर्फ आभूषण थे, बल्कि करेंसी के रूप में भी इस्तेमाल होते थे। इस पुल का नाम पड़ा 'कौड़िया' क्योंकि इसका निर्माण कौड़ियों की तरह चमकदार और सस्ती मुद्रा से जुड़ा था। पुल के कुछ हिस्से इन सीपों से सजाए गए थे, जो दूर-दराज के समुद्र तटों से लाए जाते थे। यह पुल चांदनी चौक के पास नहर पर बना पैदल पार पुल था।

किसने बनाया ये खास पुल

उस वक्त मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय दिल्ली का शासक था। इसी दौर में शाद खां नाम के एक दरबारी ने कमान संभाली। शाह आलम के विश्वासपात्र शाद खां ने इस पुल को हवा में उभारा, ताकि दिल्ली के दो हिस्से पुरानी दिल्ली और कश्मीरी गेट आसानी से जुड़ सकें। यह कोई भव्य महल नहीं था, बल्कि एक साधारण पैदल पुल, जो रोजमर्रा की जिंदगी को जोड़ता था। शाद खां की दूरदर्शिता ऐसी थी कि उन्होंने स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल किया, कौड़ियां, ईंटें और नहर का पानी। ब्रिटिश राज आने पर इस पुल को नया जीवन मिला। अंग्रेजों ने इसे मजबूत बनाया, लेकिन मूल स्वरूप शाद खां का ही रहा।

पुल की चमक से विनाश तक की यात्रा

कौड़िया पुल की जिंदगी वैसी ही रंगीन थी जैसी दिल्ली की। 1700 के दशक में बना यह पुल चांदनी चौक की बाजारगाह से गुजरते व्यापारियों, प्रेमियों और सिपाहियों का साथी बना। नहर के ऊपर लहराता, यह दिल्ली की नब्ज की तरह धड़कता था। लेकिन समय के साथ बदलाव आए। ब्रिटिश काल में इसे पुनर्निर्मित किया गया, ताकि ट्रेनों की गड़गड़ाहट के बीच भी पैदल यात्री सुरक्षित रहें। 1857 की क्रांति में यह गवाह बना, जब दिल्ली की सड़कें खून से लाल हो गईं। फिर आधुनिकता का दौर मेट्रो और सड़कों ने इसे निगल लिया। आज ये पुल केवल इतिहास में रह गया है। इतिहासकार डॉ. अमिता सेन की किताब 'हिंदोल' में कौड़िया पुल को मुगल इंजीनियरिंग का अनमोल नमूना बताया गया है।