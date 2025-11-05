किस्सा दिल्ली का: देखी है गंधक की बावली? जहां के पानी में है जादू! बीमारियां होती हैं दूर

संक्षेप: Kissa Dilli Ka Part 27: 'किस्सा दिल्ली का' सीरीज के पार्ट-27 में आज हम दिल्ली की 'गंधक की बावली' की रोचक कहानी बता रहे हैं। जितना रोचक इसका नाम है उतना ही खास इसका इतिहास भी है।

राजधानी दिल्ली के इलाकों में कई कहानियां छिपी हुई हैं, जहां का इतिहास बेहद रोचक है। इन्हीं में से एक है 'गंधक की बावली'। दिल्ली के महरौली पुरातात्विक पार्क में कुतुब मीनार की छाया में यह अनोखी बावली है। यह दिल्ली की सबसे पुरानी स्टेपवेल है। इसे सुल्तान इल्तुतमिश ने इसे 13वीं शताब्दी में बनवाया था। जितनी खास ये बावली है उतना ही खास यहां का पानी भी है। यहां के पानी में नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं।

सुल्तान इल्तुतमिश ने बनवाई बावली साल 1211 से 1236 के बीच, जब दिल्ली पर गुलाम वंश का सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश राज कर रहे थे, तब एक सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कुछ ऐसा मांगा जो आम नहीं था। संत को सल्फर युक्त पानी की जरूरत थी। इल्तुतमिश ने तुरंत कार्रवाई की और महरौली में एक बावली बनवाई, जो दिल्ली की सबसे पुरानी स्टेपवेल साबित हुई। यह सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि एक इंजीनियरिंग का कमाल था। भूमिगत जल को ऊपर लाने के लिए बनी सीढ़ियां, जो आज भी चुपचाप गवाही देती हैं।

वास्तुकला जो पानी से ज्यादा कहानी कहती है बावड़ी में 20 से ज्यादा सीढ़ियां हैं। हर स्तर पर छोटे चैंबर बने हैं। दीवारों पर मेहराबदार नक्काशी है। पानी प्राकृतिक रूप से ऊपर आता था। कोई पंप नहीं था। गर्मियों में यमुना सूखती थी, तब यह बावड़ी प्यास बुझाती थी। आज भी यहां पानी भरा हुआ है, जो गर्मियों के मौसम में ठंडा रहता है।

लेकिन असली जादू तो यहां के पानी में है। ये पानी कभी सल्फर की वजह से हल्का पीला और तेज गंध वाला होता था। पुराने समय में यह 'प्राकृतिक स्पा' की तरह काम करता था, जहां लोग नहाने आते थे।