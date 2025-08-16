किस्सा दिल्ली का: कहानी ‘मिनी कुतुबमीनार’ की, जहां रखे जाते थे हाथी; मुगलों ने बनाया शिकार का अड्डा

Kissa Dilli Ka Part-6: 'किस्सा दिल्ली का' सीरीज के पार्ट-6 में आज हम दिल्ली की 'मिनी कुतुबमीनार' की रोचक कहानी बता रहे हैं। यहां कभी मुगल बादशाह शिकार करने आते थे।

दिल्ली की भव्य कुतुबमीनार तो हर किसी की नजरों में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहां एक और कुतुबमीनार छिपी है, जिसे 'मिनी कुतुबमीनार' के नाम से जानते हैं। जी हां हम बात कर रहे हैं 'हस्तसाल मीनार' की। ये मीनार दिल्ली से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर हस्तसाल गांव में स्थित है। लाल बलुआ पत्थर और ईंटों से बनी यह मीनार, मानसूनी तालाब के किनारे, समय की मार से जूझ रही है। इसके पास ही खंडहर में तब्दील हाथीखाना है, जो कभी मुगलों की शाही शिकारगाह का गवाह था।

शाहजहां का शिकारगाह, जहां गूंजते थे शाही कदम माना जाता है कि इस मीनार को मुगल बादशाह शाहजहां ने शिकार के लिए बनवाया था। उस दौर में हस्तसाल का इलाका जंगली जानवरों से भरा था। शाही दल सुबह तड़के लाल किले से निकलता, घोड़ों पर सवार होकर सूर्योदय से पहले यहां पहुंचता। गर्मियों और सर्दियों की शुरुआत में यहां रातभर के लिए डेरा डाला जाता। शाहजहां को शिकार का शौक अपने दादा जहांगीर और पिता अकबर से मिला था। जहां अकबर को हाथियों को काबू करने में महारत हासिल थी, वहीं शाहजहां के शिकार कहानियां भी काफी मशहर हैं।

हाथीखाना: जहां रहते थे मुगलों के हाथी हस्तसाल मीनार और हाथीखाना का जिक्र 'आरवी स्मिथ' की किताब 'दिल्ली अननोन टेल्स आफ ए सिटी' में भी किया गया है। यह हाथीखाना मुगलों के लिए काफी खास था, यहां शाही हाथियों को रखा जाता था। इसमें सबसे खास शाही हाथी मुगल सेनापति महाबत खान का था, जो बाद में शाहजहां के कब्जे में आया। यह इतना बुद्धिमान था कि युद्ध में अपने मालिक की रक्षा करता और हार देखकर उसे सुरक्षित ले जाता। बुढ़ापे में यह हाथी शाही कुएं से पानी निकालने के काम में लगा।