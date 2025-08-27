kissa dilli ka Delhi Lal Darwaza Sher Shah Suri Legacy Crumbles in Time किस्सा दिल्ली का: कहानी 'लाल दरवाजे' की, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया; इतिहास की धूल में खो गया, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newskissa dilli ka Delhi Lal Darwaza Sher Shah Suri Legacy Crumbles in Time

किस्सा दिल्ली का: कहानी 'लाल दरवाजे' की, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया; इतिहास की धूल में खो गया

Kissa Dilli Ka Part 9: 'किस्सा दिल्ली का' सीरीज के पार्ट-9 में आज हम दिल्ली के 'लाल दरवाजे' की रोचक कहानी बता रहे हैं। इस दरवाजे को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अब ये इतिहास में गुम हो गया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 12:03 PM
share Share
Follow Us on
किस्सा दिल्ली का: कहानी 'लाल दरवाजे' की, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया; इतिहास की धूल में खो गया

दिल्ली की गलियों में कई कहानियां छिपी हुई हैं, इन्ही गलियों में एक ऐसी इमारत है जो कभी गुलजार थी, मगर आज गुमनामी का दर्द सह रही है। बात हो रही है लाल दरवाजा की, जिसे 16वीं सदी में शेरशाह सूरी ने बनवाया था। यह दरवाजा न सिर्फ एक स्थापत्य कला का नमूना था, बल्कि उस दौर की सत्ता और शान का प्रतीक भी था।

एक दरवाजे का ऐतिहासिक सफर

लाल दरवाजा, जिसे कभी काबुली दरवाजा भी कहा जाता था, पुरानी दिल्ली में स्थित है। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक भारत पर हुकूमत की थी और इसी दौरान इस दरवाजे को बनवाया। यह दरवाजा उनके द्वारा स्थापित दीनपनाह शहर का हिस्सा था, जिसे उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को हराकर बनवाया था। इसका नाम इसके लाल बलुआ पत्थरों की वजह से पड़ा, जो उस समय की वास्तुकला की खासियत थी। यह दरवाजा न केवल एक प्रवेश द्वार था, बल्कि व्यापारिक और सैन्य गतिविधियों का केंद्र भी था।

क्या खास था लाल दरवाजे में?

लाल दरवाजा अपनी मजबूती और खूबसूरती के लिए मशहूर था। इसके मेहराब और नक्काशी उस दौर की सूरी वास्तुकला की झलक दिखाते थे। इतिहासकारों के अनुसार, यह दरवाजा दिल्ली को काबुल और अन्य पश्चिमी क्षेत्रों से जोड़ने वाले मार्गों का हिस्सा था। इसके आसपास बाजार और कारवां सराय हुआ करते थे, जहां सौदागर और यात्री ठहरा करते थे। यह दिल्ली के उस सुनहरे दौर की गवाही देता था, जब शहर व्यापार और संस्कृति का केंद्र था।

आरवी. स्मिथ की किताब 'दिल्ली- अननॉन टेल्स ऑफ ए सिटी' में भी इसका जिक्र है। ये दरवाजा पुराना किला के सामने था। इसे शेरशाह गेट भी कहते थे। दिल्ली की बारिश में यह आधा ढह गया। यह दरवाजा शेरशाह की दिल्ली का प्रवेश द्वार था। इसकी लाल बलुआ पत्थर की बनावट और अफगान शैली की कारीगरी, जो पुराना किला के अंदर किला-ए-खुना मस्जिद में भी देखी जा सकती है, आज भी इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करती है। कहते हैं, अकबर ने भी अपनी आगरा की इमारतों में इस शैली को अपनाया था।

Lal Darwaza

अमीर हबीबुल्लाह और दिल्ली का प्रेम

20वीं सदी की शुरुआत में अफगानिस्तान के अमीर हबीबुल्लाह दिल्ली आए थे। ब्रिटिश वायसराय से मुलाकात के अलावा, उन्होंने शेरशाह सूरी की बनाई इमारतों में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने लाल दरवाजे की मरम्मत के लिए भारतीय कारीगरों को नियुक्त किया, जिनकी देखरेख जोधपुर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के भतीजे मसूद मियां ने की। मसूद मियां बाद में कराची में बस गए।

समय के साथ गुमनामी की चादर

आज लाल दरवाजा पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में खड़ा है, लेकिन उसकी रौनक कहीं खो गई है। शहरीकरण और उपेक्षा ने इस ऐतिहासिक धरोहर को लगभग भुला दिया। आसपास की इमारतों और भीड़ ने इसे घेर लिया है और इसकी देखरेख के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए गए। पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया है, लेकिन स्थानीय लोग इसे महज एक पुरानी इमारत के तौर पर देखते हैं।