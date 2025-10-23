किस्सा दिल्ली का: महरौली का जमाली-कमाली मकबरा, जहां है भूतों का साया! बेहद रोचक है कहानी

संक्षेप: Kissa Dilli Ka Part-25: 'किस्सा दिल्ली का' सीरीज के पार्ट-25 में आज हम दिल्ली के 'जमाली-कमाली मकबरे' की रोचक कहानी बता रहे हैं। ये मकबरा मुगल काल में बनाया गया था।

दिल्ली शहर अपने सीने में अनगिनत कहानियां समेटे हुए है। गलियों में गूंजती सूफी कविताओं से लेकर किलों की दीवारों पर लिखी विजय गाथाओं तक, हर कोना एक नई दास्तान सुनाता है। इन्हीं में से एक है महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में छिपा 'जमाली-कमाली मकबरा', जहां कुव्वत-उल-इस्लाम की मीनारों की छाया में एक प्रेम कथा सांस लेती है। जितना अजीब इस मकबरे का नाम है उतनी ही रोचक इसकी कहानी भी है।

किसके नाम पर है मकबरा? 1528-29 के दौर में, जब बाबर का मुगल साम्राज्य दिल्ली की मिट्टी में जड़ें जमा रहा था, एक सूफी संत अपनी कविताओं से इतिहास रच रहा था। शेख हमीद बिन फजलुल्लाह, जिन्हें ‘जमाली’ के नाम से जाना जाता है, सिकंदर लोदी के दरबार से होते हुए बाबर और हुमायूं के आध्यात्मिक मार्गदर्शक बने। जमाली ने इस मस्जिद को बनवाया, जो लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से सजी है। इसकी मेहराबों पर कुरान की आयतें हैं और चारों कोनों पर अष्टकोणीय मीनारें हैं।

आखिर कमाली कौन थे? कहानी का सबसे रोमांचक पहलू है कमाली, जिनकी पहचान इतिहास के पन्नों में धुंधली सी रह गई है। कुछ कहते हैं, कमाली जमाली के शिष्य थे। वहीं कुछ उन्हें उनकी पत्नी मानते हैं, जो जमाली से पहले दुनिया छोड़ गईं। लोककथाएं तो उन्हें प्रेमी जोड़ा बताती हैं, हालांकि इतिहास इसकी पुष्टि नहीं करता। ‘कमाली’ नाम उर्दू में ‘चमत्कार’ का प्रतीक है और यही चमत्कार इस मकबरे को खास बनाता है। 1535 में गुजरात अभियान के दौरान जमाली की मृत्यु के बाद, हुमायूं ने उनके सम्मान में यह मकबरा बनवाया। 7.6 मीटर की यह चौकोर संरचना मस्जिद के उत्तर में खड़ी है, जहां दो संगमरमर की कब्रें हैं – एक जमाली की, दूसरी कमाली की।