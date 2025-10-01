किस्सा दिल्ली का: कहानी गोल डाकखाने की, जो इमारत नहीं बल्कि पूरा इतिहास है

Kissa Dilli Ka Part 19: 'किस्सा दिल्ली का' सीरीज के पार्ट-19 में आज हम दिल्ली के 'गोल डाकखाने'की रोचक कहानी बता रहे हैं। ये इमारत अंग्रेजों के जमाने में बनी थी और आज भी यहां पोस्ट ऑफिस है।

राजधानी दिल्ली की चमचमाती सड़कों के बीच एक ऐसी गोल इमारत छिपी है, जो ब्रिटिश दौर की भव्यता को आज भी सांस लेती नजर आती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 'गोल डाकखाने' की। ये पुराना जनरल पोस्ट ऑफिस (जीपीओ) है, जो अपनी गोलाकार संरचना की वजह से दिल्लीवालों के दिलों में बस गया। यह इमारत न सिर्फ डाक टिकटों की दुनिया का केंद्र रही, बल्कि औपनिवेशिक भारत की तेज रफ्तार विकास की गवाह भी बनी।

अंग्रेजों ने कराया था निर्माण साल था 1911, जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज ने कोलकाता से दिल्ली को नई राजधानी घोषित किया। इसके साथ ही नई दिल्ली का निर्माण शुरू हुआ और इसी दौर में गोल डाकखाने की नींव रखी गई। शुरुआत में यह जगह 'वायसराय कैंप पोस्ट ऑफिस' के नाम से जानी जाती थी, जो अस्थायी रूप से चल रहा था। लेकिन 1929 से 1931 के बीच, इसकी जगह एक भव्य स्थायी इमारत खड़ी की गई। यह न सिर्फ डाक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए थी, बल्कि नई राजधानी की संचार प्रणाली का दिल बनने वाली थी। 1934 तक पूरा होने पर यह आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली जीपीओ के रूप में चालू हो गया।

क्यों कहते हैं गोल डाकखाना? 'गोल डाकखाना' नाम सुनते ही दिमाग में एक परफेक्ट सर्कल घूमने लगता है, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। यह इमारत वास्तव में अष्टकोणीय (आठ कोनों वाली) है, जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स की चालाकी से गोल जैसी नजर आती है। इस इमारत की वजह से आसपास का इलाका 'गोले मार्केट' के नाम से मशहूर है, जो 1921 में बनाया गया।

किसने बनाई थी ये इमारत? इस इमारत के पीछे का दिमाग था रॉबर्ट टॉर रसेल, जो उस समय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के चीफ आर्किटेक्ट थे। रसेल ने नई दिल्ली के कई लैंडमार्क डिजाइन किए, लेकिन गोल डाकखाना उनकी मास्टरपीस साबित हुआ। उन्होंने इंडो-सरासेनिक स्टाइल मिश्रित किया – ऊंची मेहराबें, घंटाघर जैसी घड़ी और कोने पर छोटे-छोटे गुंबद। कुल 99,105 वर्ग फुट में बनी यह इमारत, ब्रिटिश इंजीनियरिंग का नमूना है। रसेल का विजन था कि यह सिर्फ डाकघर न रहे, बल्कि शहर का एक आइकॉन बने और वाकई, आज भी यात्री यहां रुककर सेल्फी लेना नहीं भूलते।