किस्सा दिल्ली का: कहानी ‘हरि नगर घंटाघर’ की, जो नवाबों के दौर से है राजधानी की शान

Kissa Dilli Ka Part-7: 'किस्सा दिल्ली का' सीरीज के पार्ट-7 में आज हम दिल्ली के 'हरि नगर घंटाघर' की रोचक कहानी बता रहे हैं। ये घंटाघर अपने भीतर नवाबों के दौर से लेकर अंग्रेजों की हुकूमत के किस्से संजोए हुए है।

अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो कभी ना कभी हरि नगर घंटाघर के बारे में जरूर सुना होगा। ये घंटाघर पहली नजर में एक साधारण सा टावर लगता है, लेकिन ये अपने पीछे छुपाए है एक ऐसी कहानी, जो समय के पन्नों में खो सी गई है। 1950 में बना यह घंटाघर न सिर्फ घड़ी की सुइयों को घुमाता है, बल्कि एक परिवार की विरासत, एक नवाब के दौर और दिल्ली के बदलते रंगों को भी बयां करता है। आइए इस हरि नगर घंटाघर की कहानी आपको बताते हैं।

किसने बनवाया हरि नगर घंटाघर? हरि नगर घंटाघर का जिक्र आरवी स्मिथ ने अपनी किताब 'दिल्ली- अननॉन टेल्स ऑफ ए सिटी' में किया है। इस घंटाघर को हरि राम के बेटे स्वरूप लाल दिवान ने बनवाया था। लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। स्वरूप के बेटे श्याम गोपाल अपने पुश्तैनी बंगले में आज भी रहते हैं, जो बेरीवाला बाग में 1906 में बना था। यह बंगला कभी घने जंगल और हरे-भरे खेतों के बीच खड़ा था, लेकिन अब वह हरा-भरा नजारा सिर्फ यादों में बचा है। बेरीवाला बाग का नाम अब बस नाममात्र का है, क्योंकि बेरी के पेड़ों की जगह फ्लैट्स, जिम और सुलभ शौचालय ने ले ली है।

कभी इस बंगले के बाहर एक मजेदार तख्ती लटकी थी, जो 'खूंखार कुत्तों' की चेतावनी देती थी। आज भले ही वह तख्ती गायब हो, लेकिन बंगले की दीवारें आज भी पुराने दौर की कहानियां फुसफुसाती हैं।

दिवान परिवार की कहानी दिवान परिवार आज भी हरि नगर की जमीन पर अपनी गहरी छाप बनाए हुए है। नवाब द्वारा दी गई उनकी जागीर पर आज सुभाष नगर, तिलक नगर, वीरेंद्र नगर, स्वरूप नगर, श्याम पार्क, अजय एन्क्लेव और अशोक नगर जैसे चहल-पहल वाले इलाके बस चुके हैं। इतना ही नहीं, तिहाड़ जेल, डीडीयू अस्पताल, डीटीसी बस डिपो और खुद हरि नगर (जो हरि राम के नाम पर है) भी इसी जमीन का हिस्सा हैं। यहां तक कि आर्चना सिनेमा भी इस परिवार की विरासत का एक टुकड़ा है।

घंटाघर का चौकीदार और उसकी अनकही कहानियां पीले रंग में रंगा यह घंटाघर आज भी दिवान परिवार की देखरेख में चमकता है। कभी इसकी घड़ियां ब्रिटेन से मंगवाई गई थीं, लेकिन अब हैदराबाद की बनी घड़ियां लगी हैं, जो समय के साथ थक चुकी हैं। घंटाघर के तहखाने में एक चौकीदार अपने परिवार के साथ रहता है। अगर आप उससे दो बातें करें, तो शायद वह आपको इस 56 साल पुराने घंटाघर की कुछ अनकही दास्तान सुना दे।