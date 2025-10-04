kissa dilli ka Delhi Chor Minar A Tower of Terrors That Echoes Medieval Justice किस्सा दिल्ली का: देखी है चोर मीनार? जहां टांगे जाते थे चोरों के सिर, बेहद खौफनाक है दास्तान, Ncr Hindi News - Hindustan
Kissa Dilli Ka Part 20: 'किस्सा दिल्ली का' सीरीज के पार्ट-20 में आज हम दिल्ली की 'चोर मीनार' की रोचक कहानी बता रहे हैं। ये मीनार अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। यहां का इतिहास बेहद डरावना रहा है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 4 Oct 2025 11:51 AM
दिल्ली की कुतुबमीनार तो आपने जरूर देखी होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली की दिल्ली की तंग गलियों और चहल-पहल भरे बाजारों के बीच एक 'चोर मीनार' खड़ी है। इसका नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि यहां कभी चोर रहते होंगे। लेकिन कहानी बिल्कुल उलट और डरावनी है। इस मीनार की के पत्थर भले ही खामोश हैं, पर कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। 13वीं सदी में बनी ये मीनार न सिर्फ एक वास्तुशिल्प है, बल्कि एक शासक की क्रूरता और चतुराई का प्रतीक भी है। आज हम इसी चोर मीनार की कहानी बता रहे हैं।

किसने बनवाई ये 'डरावनी दीवार'?

दिल्ली सल्तनत के क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 के बीच ये मीनार बनवाई। खिलजी का शासन काल अपराध और आक्रमणों से भरा था। मंगोलों की बार-बार दिल्ली पर नजरें गड़ाने और शहर में चोरी-डकैती का बोलबाला होने से परेशान होकर उन्होंने ये मीनार खड़ी की। इसका नाम 'चोर मीनार' यानी चोरों की मीनार रखा गया। इसका उद्देश्य ही बयां करता है। ये कोई साधारण मीनार नहीं थी। इसमें बने 225 छेद चोरों, कैदियों और विद्रोहियों के सिरों को प्रदर्शित करने के लिए थे। खिलजी का मकसद साफ था कि अपराधी को सजा देकर बाकी लोगों को डराना, ताकि शहर में कानून का राज कायम रहे।

इतिहासकारों के मुताबिक, ये मीनार खिलजी की 'न्याय व्यवस्था' का एक हिस्सा थी, जो क्रूरता से भरी होने के बावजूद शहर को सुरक्षित रखने में कामयाब रही।

बेहद डरावना है यहां का इतिहास

चोर मीनार की प्रसिद्धि उसके खौफनाक इतिहास से है। मध्यकाल में जहां सजाएं सार्वजनिक होती थीं, ये मीनार उसका चरम उदाहरण बनी। खिलजी के समय में पकड़े गए चोरों या मंगोल आक्रमणकारियों के सिरों को इन छेदों में गाड़ दिया जाता था। आज ये फेमस है क्योंकि ये मध्ययुगीन मनोविज्ञान को दर्शाती है कि डर से कैसे कानून लागू किया जाता है।

दिल्ली की चोर मीनार

पर्यटक इसे 'टावर ऑफ थिएव्स' के नाम से भी जानते है। लेकिन प्रसिद्धि के साथ एक सबक भी जुड़ा है – कैसे एक राजा ने अपराध को जड़ से उखाड़ फेंका, भले ही तरीका डरावना हो। वास्तव में, ये मीनार खिलजी की सैन्य रणनीति का भी हिस्सा थी, जो दिल्ली को आक्रमणों से बचाने में मददगार साबित हुई।

कहां मिलेगी ये अनदेखी धरोहर?

दिल्ली के हौज खास इलाके में, अरबिंदो मार्ग के किनारे, हौज खास एन्क्लेव मेट्रो स्टेशन के पास ये मीनार शांतिपूर्वक खड़ी है। रबल मेसनरी (कंकड़-पत्थरों से बनी) संरचना, जो करीब 13 मीटर ऊंची है, आसानी से नजरअंदाज हो जाती है क्योंकि ये व्यस्त सड़क के किनारे बनी है। लेकिन अगर आप हौज खास गांव की ओर बढ़ें, तो ये अचानक नजर आ जाती है। ये ASI के संरक्षण में है और आसपास हौज खास कॉम्प्लेक्स की हरी-भरी वादियां इसे और रहस्यमयी बनाती हैं।