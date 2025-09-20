kissa dilli ka Delhi British Magazine Echoes of 1857 Revolt a Heroic Explosion किस्सा दिल्ली का: देखा है 'ब्रिटिश मैगजीन'? जहां अंग्रेज रखते थे गोला-बारूद; 1857 में खुद ही उड़ा दिया, Ncr Hindi News - Hindustan
किस्सा दिल्ली का: देखा है 'ब्रिटिश मैगजीन'? जहां अंग्रेज रखते थे गोला-बारूद; 1857 में खुद ही उड़ा दिया

Kissa Dilli Ka Part 16: 'किस्सा दिल्ली का' सीरीज के पार्ट-16 में आज हम दिल्ली के 'ब्रिटिश मैगजीन'की रोचक कहानी बता रहे हैं। ये इमारक 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की गवाह बनी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 20 Sep 2025 12:07 PM
पुरानी दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास समय की धूल में लिपटी सड़कें इतिहास की गूंज सुनाती हैं। यहां खड़ा है 'ब्रिटिश मैगजीन', एक ऐसा स्मारक है, जो 1857 के विद्रोह की आग और जज्बे को आज भी जिंदा रखता है। यह इमारत सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि उस तूफानी दौर की गवाह है, जब हिंदुस्तान ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत की हुंकार भरी थी। आज हम इसी ब्रिटिश मैगजीन की कहानी बता रहे हैं।

एक हवेली से सैन्य गोदाम तक

19वीं सदी के शुरुआती दौर में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी, तब मुगल शहजादे दारा शिकोह की हवेली की जमीन पर यह ब्रिटिश मैगजीन बनाया गया। इसका मकसद था हथियारों, बारूद और गोला-बारूद को सुरक्षित रखना। कश्मीरी गेट के नजदीक होने की वजह से यह ब्रिटिश सेना के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम था। यहां की मजबूत दीवारें और सुरक्षित डिजाइन इसे किसी किले जैसा बनाती थी।

1857 के विद्रोह की चिंगारी ने बदल दी कहानी

1857 का साल भारत के इतिहास में एक आग की तरह दहक उठा। मई में शुरू हुआ विद्रोह मेरठ से दिल्ली की ओर बढ़ा और दिल्ली क्रांतिकारियों का गढ़ बन गई। 10 मई को स्वतंत्रता सैनानियों ने दिल्ली में कदम रखा और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपने आंदोलन का प्रतीक बना लिया। इस विद्रोह की आंच में ब्रिटिश मैगजीन भी झुलसने वाला था।

मैगजीन की आखिरी लड़ाई

11 मई 1857 को, जैसे ही मेरठ के सैनानी यमुना नदी पार कर दिल्ली पहुंचे, लेफ्टिनेंट जॉर्ज विलॉबी को खबर मिली। उन्होंने तुरंत मैगजीन की रक्षा की ठानी। उनके साथ थे दो लेफ्टिनेंट फॉरेस्ट और रेनर छह कंडक्टर और दो सार्जेंट थे। उनकी योजना साफ थी कि किसी भी कीमत पर मैगजीन को बागियों के हाथों में नहीं जाने देंगे। अगर उन्हें लगता कि मैगजीन को सैनानियों ने नहीं बचा पाएंगे तो उसे उड़ा देंगे।

जॉन केव-ब्राउन की किताब 'द पंजाब एंड दिल्ली इन 1987' में भी इस घटना का जिक्र है। इसके अनुसार, विलॉबी ने दरवाजों को बंद करवाया, तोपों को दुगुने बारूद से लैस किया गया और एक बारूद की लाइन बिछाई गई, जो जरूरत पड़ने पर मैगजीन को उड़ा देती। कंडक्टर स्कली को पेड़ के पास तैनात किया गया, जो कंडक्टर बकली के इशारे पर बारूद में आग लगाने वाला था।

सैनानी सीढ़ियां लगाकर दीवारों पर चढ़ने लगे। ब्रिटिश सैनिकों ने गोला-बारूद की बौछार की, लेकिन इससे सैनानियों का जोश कम नहीं हुआ। पांच घंटे तक नौ ब्रिटिश सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन जब गोला-बारूद खत्म हुआ और मदद की उम्मीद टूटी, तो विलॉबी ने आखिरी कदम उठाया। बकली ने इशारा किया, स्कली ने बारूद में आग लगाई और एक जबरदस्त धमाके ने मैगजीन को नेस्तनाबूद कर दिया। यह धमाका 40 मील दूर मेरठ तक सुनाई दिया।

धमाके में सैकड़ों स्वतंत्रता सैनानी मारे गए और चार ब्रिटिश सैनिक विलॉबी, फॉरेस्ट, रेनर और बकली किसी तरह बच निकले। लेकिन शॉ, स्कली, क्रो, एडवर्ड्स और स्टीवर्ट इस विस्फोट में जान गंवा बैठे। दो दिन बाद, विलॉबी की हत्या हिंदन नदी के पास एक गांव में हो गई।

Kissa Dilli ka: British Magazine delhi

विद्रोह का प्रतीक बन गया मैगजीन

इस धमाके ने स्वतंत्रता सैनानियों को हथियारों के बड़े भंडार से वंचित कर दिया, लेकिन यह ब्रिटिश सेना की बेबसी भी दिखाता था। सितंबर 1857 में, ब्रिटिश सेना ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। शहर खंडहर बन चुका था और बहादुर शाह जफर को बर्मा निर्वासित कर दिया गया।

आज का ब्रिटिश मैगजीन

हालांकि धमाके से मैगजीन को नुकसान पहुंचा, लेकिन इसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सका। बाद में इसकी मरम्मत हुई और कुछ समय तक ब्रिटिश सेना ने इसका इस्तेमाल किया। लेकिन धीरे-धीरे इसकी रणनीतिक अहमियत कम हो गई। आज यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के संरक्षण में एक स्मारक है, जो 1857 के बलिदानों और संघर्ष की याद दिलाता है।

ब्रिटिश मैगजीन आज खामोश खड़ा है, लेकिन इसकी दीवारें 1857 की उस आग की गवाही देती हैं, जब हिंदुस्तान ने अपनी आजादी के लिए पहली बार इतनी बुलंद आवाज उठाई थी। यह स्मारक सिर्फ पत्थर और ईंटों का ढांचा नहीं, बल्कि उस जज्बे का प्रतीक है, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी।