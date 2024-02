Hindi News एनसीआर Kisan Andolan Live: किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान, पुलिस पूरी तरह तैयार; बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम LIVE UPDATES रिफ्रेश Kisan Andolan Live: किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान, पुलिस पूरी तरह तैयार; बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम Kisan Andolan Live Upadtes: दिल्ली कूच कर रहे किसानों की मंगलवार को हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस से भिड़ंत हुई। बैरिकेडिंग और तारबाड़ हटाने पर पुलिस-किसानों के बीच झड़प हुई।

New Delhi, India - Feb. 13, 2024: Delhi Police and other Security officials put barricades as a preventive measure after the Delhi Chalo protest call by farmers at Tikri Border in New Delhi, India, on Tuesday, February 13, 2024. (Photo by Sanchit Khanna / Hindustan Times)

Published By: Sneha Baluni लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Wed, 14 Feb 2024 07:19 AM Kisan Andolan Live Updates: पंजाब से दिल्ली कूच कर रहे किसानों की मंगलवार को हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस से भिड़ंत हुई। बैरिकेडिंग और तारबाड़ के साथ अवरोध हटाने पर पुलिस ने किसानों पर पानी की बौछार की और ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े। इसमें कई किसान घायल हो गए। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। जवाब में किसानों ने पुलिस पर पथराव किया। उन्होंने ट्रैक्टर-ट्रालियों से कुछ बैरिकेड भी तोड़ दिए। दिल्ली कूच की जिद पर अड़े किसानों की वजह से राजधानी में पुलिस ने तीनों सीमाएं (टीकरी, सिंघु और ढांसा) पूरी तरह बंद कर दीं। कड़े सुरक्षा इंतजामों से एनसीआर दिनभर जाम से जूझता रहा। वहीं पंजाब एवं हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर किसानों ने पत्थरबाजी की। हिंसक कार्रवाई में 13 लोग घायल हो गए। पुलिस उन्हें पंजाब की सीमा में रोके रखने में सफल रही है लेकिन आज हालात बेकाबू हो सकते हैं। किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए हैं। इसी बीच मामला सुप्रीम और हाईकोर्ट भी पहुंचा। किसानों ने अपने कूच को रात्रिविराम दिया है। बुधवार को वे फिर दिल्ली कूच करेंगे। यहां पढ़ें किसान आंदोलन से जुड़ा हर अपडेट- Wed, 14 Feb 2024 07:23 AM Wed, 14 Feb 2024 07:23 AM Kisan Andolan Live Updates: सुबह-सुबह सिंघु बॉर्डर पहुंचे स्पेशल सीपी रवींद्र सिंह यादव Kisan Andolan Live Updates: दिल्ली पुलिस के विशेष सीपी (कानून एवं व्यवस्था) रवींद्र सिंह यादव ने किसानों के 'दिल्ली चलो' विरोध मार्च के मद्देनजर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज दिल्ली की सिंघु बॉर्डर का दौरा किया। किसानों के कूच को देखते हुए पुलिस ने पूरी तैयारी की हुई है। Wed, 14 Feb 2024 07:19 AM Wed, 14 Feb 2024 07:19 AM Kisan Andolan Live Updates: टिकरी बॉर्डर पहुंचे पुलिस कमिश्नर Kisan Andolan Live Updates: दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने किसानों के 'दिल्ली चलो' विरोध मार्च के मद्देनजर सुरक्षा तैयारियों का जायजा वलिया। कमिश्नर बुधवार तड़के टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। Wed, 14 Feb 2024 07:16 AM Wed, 14 Feb 2024 07:16 AM Kisan Andolan Live Updates: दिल्ली की सीमाओं पर भारी सुरक्षा Kisan Andolan Live Updates: दिल्ली में वाहन चालकों को दिल्ली की सीमाओं के आसपास भारी सुरक्षा के चलते ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। बुधवार को भी ऐसी ही स्थिति की आशंका है। दिल्ली के सभी बॉर्डर सहित हाइवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई थीं। Wed, 14 Feb 2024 07:11 AM Wed, 14 Feb 2024 07:11 AM Kisan Andolan Live Updates: ट्रैफिक एडवाइजरी जारी Kisan Andolan Live Updates: ट्रैफिक एडवाइजरी जारीकिसानों के दिल्ली कूच के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों से कुछ रास्तों से बचने की सलाह दी है। वहीं वैकल्पिक मार्ग भी बताए हैं। ऐसे में घप से निकलने से पहले एडवाइजरी जरूर पढ़ लें। Wed, 14 Feb 2024 07:05 AM Wed, 14 Feb 2024 07:05 AM Kisan Andolan Live Updates: टिकरी बॉर्डर पर लगाए कंक्रीट स्लैब लगाए Kisan Andolan Live Updates: राष्ट्रीय राजधानी की तरफ किसानों के मार्च के दूसरे दिन बॉर्डर को मजबूत बनाने के लिए टिकरी बॉर्डर पर कंक्रीट स्लैब के बीच और ज्यादा कंक्रीट डाला जा रहा है। किसानों ने रातभर के लिए प्रदर्शन रोकने और सुबह दिल्ली की तरफ बढ़ने का ऐलान किया है। Wed, 14 Feb 2024 06:54 AM Wed, 14 Feb 2024 06:54 AM Kisan Andolan Live Updates: एनसीआर की सड़कों पर रेंगते दिखे वाहन Kisan Andolan Live Updates: किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सिंघु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर कड़े सुरक्षा उपाय किए गए थे। इसके चलते पूरे दिल्ली-एनसीआर में वाहन चालकों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। Wed, 14 Feb 2024 06:51 AM Wed, 14 Feb 2024 06:51 AM Kisan Andolan Live Updates: कई बातों पर बनी सहमति Kisan Andolan Live Updates: केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, 'एमएसपी की गारंटी वाला कानून हितधारकों से परामर्श किए बिना जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता। हम कई मांगों पर सहमत हुए हैं। बाकी मुद्दों पर बातचीत अभी जारी है।' Wed, 14 Feb 2024 06:35 AM Wed, 14 Feb 2024 06:35 AM Kisan Andolan Live Updates: सिंघू बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम Kisan Andolan Live Updates: किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सिंघू बॉर्डर पर मंगलवार को भारी ट्रैफिक जाम लगा रहा। यहां वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए। कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में लोगों को कई घंटे लग गए। Wed, 14 Feb 2024 06:29 AM Wed, 14 Feb 2024 06:29 AM Kisan Andolan Live Updates: वाहनों की चेकिंग Kisan Andolan Live Updates: सिंघु बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। यहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रात्रि विश्राम के लिए किसानों ने अपने आंदोलन को रोका है। बुधवार को एक बार फिर वे दिल्ली कूच करेंगे। Wed, 14 Feb 2024 06:26 AM Wed, 14 Feb 2024 06:26 AM Kisan Andolan Live Updates: वाहनों की चेकिंग Kisan Andolan Live Updates: किसानों के दिल्ली कूच को जारी रखने की घोषणा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने राजिंदर नगर में वाहनों की गहनता से जांच की। Wed, 14 Feb 2024 06:23 AM Wed, 14 Feb 2024 06:23 AM Kisan Andolan Live Updates: गाजीपुर बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा Kisan Andolan Live Updates: सुबह-सुबह गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं क्योंकि किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी की ओर मार्च जारी रखने की घोषणा की है।