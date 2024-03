Hindi News एनसीआर Kisan Andolan Live Updates: किसानों का दिल्ली चलो मार्च आज, पुलिस ने बढ़ाई चौकसी; अलर्ट मोड में अधिकारी LIVE UPDATES रिफ्रेश Kisan Andolan Live Updates: किसानों का दिल्ली चलो मार्च आज, पुलिस ने बढ़ाई चौकसी; अलर्ट मोड में अधिकारी Kisan Andolan Live Updates: किसानों ने छह मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर्स पर सुरक्षा के तामाम इंतजाम कर दिए हैं। इसके अलावा आला अधिकारी भी अलर्ट मोड पर हैं।

Bathinda,February 21,2024: People of Bharatiya Kisan Union Dakaunda Dhaner at Dabwali Haryana border from Bathinda with tractors,they staged a protest on the border against the central government ​,Punjab,Wednesday,February 21,2024(Photos /HindustanTimes).

Published By: Sneha Baluni लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Wed, 06 Mar 2024 08:39 AM Kisan Andolan: किसान संगठनों के छह मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान करने के बाद मंगलवार रात एक बार फिर सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नाकों पर अर्धसैनिक बलों के जवानों की चौकसी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जिले के आला अधिकारी भी अलर्ट मोड पर हैं। मंगलवार शाम से ही सुरक्षा तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। समीक्षा के आधार पर कुछ प्वाइंट पर एहतियातन चौकसी बढ़ा भी गई है। दरअसल पिछले दिनों किसानों ने यह घोषणा की थी कि वे छह मार्च को दिल्ली की ओर मार्च करेंगे, जबकि 10 मार्च को रेलवे ट्रैक को रोकेंगे और 14 मार्च को किसान महापंचायत आयोजित करेंगे। इसके मद्देनजर ही सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पहले जिन छोटी सड़कों से आवाजाही बिल्कुल आसान थी, अब वहां पर भी पिकेट लगाकर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। किसानों के कूच की संभावना के चलते लगाए गए बैरिकेड विभिन्न बॉर्डरों पर जाम की बड़ी वजह बन रहे हैं। यहां पढ़ें इससे जुड़े अपडेट्स- Wed, 06 Mar 2024 08:39 AM Wed, 06 Mar 2024 08:39 AM Kisan Andolan Live Updates: पुलिस से नहीं ली अनुमति Kisan Andolan Live Updates: किसान आंदोलनकारियों ने दिल्ली के जंतर-मंतर में विरोध प्रदर्शन के लिए पुलिस से अनुमति नहीं है। किसान संगठनों ने किसानों को दिल्ली आने के लिए कहा है। Wed, 06 Mar 2024 08:34 AM Wed, 06 Mar 2024 08:34 AM Kisan Andolan Live Updates: ट्रेन-बस से दिल्ली पहुंचेंगे किसान Kisan Andolan Live Updates: देशभर से आंदोलनकारी किसान बसों और ट्रेनों के जरिए दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले दो प्रमुख संगठन किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) ने देशभर के किसानों से बुधवार को दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया है। Wed, 06 Mar 2024 08:11 AM Wed, 06 Mar 2024 08:11 AM Kisan Andolan Live Updates: सुरक्षा के कड़े इंतजाम Kisan Andolan Live Updates: दिल्ली पुलिस ने सिंघु, टीकरी, गाजीपुर, चिल्ला और डीएनडी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। पुलिस ने इन बॉर्डरों पर बड़ी संख्या में बैरिकेड लगाए गए हैं। Wed, 06 Mar 2024 07:58 AM Wed, 06 Mar 2024 07:58 AM Kisan Andolan Live Updates: मंगलवार को कई जगह लगा जाम Kisan Andolan Live Updates: मंगलवार को भी इन बैरिकेड के चलते अलग-अलग बॉर्डरों पर लोग जाम में फंसे रहे। खासतौर से डीएनडी, चिल्ला, गाजीपुर और सिंघु बॉर्डर पर यह स्थिति देखने को मिली। फरवरी की शुरुआत में किसानों ने दिल्ली कूच करने की बात कही थी।