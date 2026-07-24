मतलब सिस्टम फेल हो गया; किरण बेदी ने CJP वाले बवाल पर क्या दी नसीहत
रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और पूर्व एलजी किरण बेदी ने छात्रों को सड़कों पर उतरने से रोकने के लिए कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस और छात्रों के टकराव का मतलब है कि सिस्टम पहले ही फेल हो गया।
नीट पेपर लीक की वजह से 20 जून को जंतर-मंतर पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन अब राष्ट्रीय विमर्श का मुख्य मुद्दा बन चुका है। तमाम तरह के विरोध, हंगामे, टकराव और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बढ़े दबाव के बीच रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने शासन-प्रशासन और स्कूल-कॉलेज प्रबंधनों के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। छात्र कैसे सड़कों पर आने की बजाय, क्लासरूम में रहें, इसको लेकर बेदी ने सबसे प्रमुख उपाय यह बताया है कि हर स्तर पर उनकी बात को सुना जाए और इसके लिए उचित व्यवस्था हो, जहां वह अपनी शिकायतें रख सकें। उन्होंने एक लेख लिखकर कई कदम उठाने की सलाह दी है।
किरण बेदी सीजेपी आंदोलन में चल रहे विवादों का जिक्र करते हुए कहती हैं, 'हाल के घटनाक्रम से दो नैरेटिव सामने रखे हैं। टीवी चैनल घायल पुलिसकर्मियों को दिखाते हैं और सोशल मीडिया पर घायल छात्र और युवा आंदोलनकारियों के फोटो शेयर किए जाते हैं। दोनों में टकराव का एक ही पक्ष है। असली कहानी कहीं और है। असली नुकसान जवाबदेही का होता है। जब पुलिस और छात्र एक दूसरे से टकराते हैं तो सिस्टिम पहले ही फेल हो चुका होता है। शिकायतों को अनसुना किया गया, संवाद टूट गए और और संस्थाओं ने भरोसा जगाना बंद कर दिया है। फिर पुलिस को ऐसी स्थिति को संभालने के लिए बुलाया जाता है जो कभी होनी ही नहीं चाहिए।' बेदी ने कहा कि इसलिए सवाल यह नहीं है कि कौन घायल हुआ, सबसे जरूरी यह सवाल है कि इस तरह के टकराव को रोकने के लिए क्या किया जा सकता था।
सुनवाई की व्यवस्था कमजोर होने पर निकलता है गुस्सा
किरण बेदी ने कहा कि हर शैक्षणिक संस्था शिक्षित करने, मार्गदर्शन और राह दिखाने के लिए है। हर सार्वजनिक संस्थान सुनने, प्रतिक्रिया देने और समाधान निकालने के लिए है। जब इन जिम्मेदारियों में कमजोरी होती है तो गुस्सा निकलकर सड़कों तक आता है। किरण बेदी ने कहा कि स्टूडेंट इसलिए नहीं क्लासरूम से निकलते हैं कि उन्हें विरोध करने में मजा आता है। वे तब सड़कों पर निकलकर आते हैं जब उन्हें लगता है कि संस्थानों के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए हैं। यहीं से सुधार की शुरुआत होनी चाहिए।
हर स्तर पर हो सुनवाई
किरण बेदी ने सलाह दी कि सुनवाई को संस्थागत करना चाहिए। सभी वॉइस चांसलर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर और डीन को हर दिन छात्रों से सुनवाई का समय सुनिश्चित करना चाहिए, जिसके लिए किसी अपॉइंटमेंट या प्रोटोकॉल की आवश्यकता ना हो। सुने जाने का एक मौका अक्सर आक्रोश को आंदोलन बनने से रोकने के लिए काफी होता है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी नौकरशाहों, निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी सुनवाई और प्रतिक्रिया के लिए हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए।
शिकायतों के निपटारे की पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए
देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी रहीं किरण बेदी ने कहा कि छात्रों की सभी शिकायतों को डिजिटल रूप में दर्ज करने और उन्हें ट्रैक करने की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है, क्या ऐक्शन लिया गया, और कब तक उन्हें फैसले की उम्मीद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लगातार बातचीत और काउंसलिंग की व्यवस्था भी करनी चाहिए।
तुरंत पुलिस को ना लाएं सामने
किरण बेदी ने इसके अलावा यह भी सलाह दी है कि यदि छात्र आंदोलन करते हैं तो उनके सामने सबसे पहले पुलिस को नहीं लाना चाहिए, बल्कि सिविल डिफेंस को आगे करना चाहिए। बेदी की सलाह है कि इनके हाथ में लाठी या कोई और हथियार ना हो। वह चाहती हैं कि पुलिस पीछे की पंक्ति में रहे और जब जान-माल की सुरक्षा की नौबत आए तभी पुलिस को आगे आना चाहिए।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप