किरण बेदी ने दिल्ली में प्रदूषण रोकने का प्लान बताया, अधिकारियों से किस बात का आग्रह

Sat, 29 Nov 2025 08:36 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पूर्व पुलिस अधिकारी किरण बेदी ने दिल्ली की बिगड़ती हवा को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बताया। अपनी एक्स प्रोफाइल पर कई पोस्टों में बेदी ने कहा कि अगर प्रत्येक एजेंसी नेतृत्व, पारदर्शिता, निरंतरता और समन्वय के साथ अपनी भूमिका निभाए तो एनसीआर के वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने शनिवार को दिल्ली के प्रदूषण संकट से निपटने के तरीके की तीखी आलोचना की। उन्होंने सरकारी अधिकारियों से आग्रह किया कि वे कमरों में बैठकें करने के बजाए धुंध से भरी सड़कों पर निकलें। किरण बेदी ने राजधानी की बिगड़ती हवा को 'सार्वजनिक-स्वास्थ्य आपातकाल' बताया। बेदी ने एक्स पर कहा कि शासन को रिमोट से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसे धूल में खड़ा होना चाहिए, उसी हवा में सांस लेनी चाहिए और तत्परता से काम करना चाहिए।

अपनी एक्स प्रोफाइल पर कई पोस्टों में बेदी ने कहा कि अगर प्रत्येक एजेंसी नेतृत्व, पारदर्शिता, निरंतरता और समन्वय के साथ अपनी भूमिका निभाए तो एनसीआर के वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

हर कदम कार्रवाई के लिए मजबूर करेगा

किरण बेदी ने भारत के वायु संकट के पीछे की व्यवस्थागत विफलताओं को रेखांकित किया। उन्होंने लिखा कि देश का वायु प्रदूषण संकट वर्तमान की कोई दुर्घटना नहीं है। यह दशकों से शासन में सच्चे समन्वय के अभाव का परिणाम है। उन्होंने आगे कहा कि अब हमें सहयोगात्मक प्रशासन की आवश्यकता है। दोष मढ़ने की बजाय ईमानदार इच्छाशक्ति से समाधान निकालने की जरूरत है।

फील्ड में मौजूदगी पर जोर दिया

उन्होंने अपनी पोस्ट्स में बार-बार ऑफिस में बैठकर निर्णय लेने की बजाय फील्ड में मौजूदगी पर जोर दिया। उन्होंने लिखा कि सबसे अच्छा संवेदीकरण रोजाना, खुले आसमान के नीचे, मैदान में आना और हवा में सांस लेना है। सबसे मुख्य नियम है कि रोजाना साफ-सुथरे बाड़ों से बाहर निकलें और सड़कों पर टहलें। हर बार टहलने से तेजी से काम करने की प्रेरणा मिलेगी।

आमूल-चूल बदलाव का आह्वान

दिल्ली और एनसीआर के अधिकारियों द्वारा प्रदूषण से निपटने के तरीके में आमूल-चूल बदलाव का आह्वान करते हुए किरण बेदी ने कहा कि समय की मांग है कि प्रमुख समन्वयकों की स्पष्ट उपस्थिति हो। ऐसे नेता जो सम्मेलन की मेजों से बाहर निकलकर खुले में आएं। उन्होंने क्षेत्रीय टाउन हॉल, रीयल टाइम के क्षेत्रीय दौरों और ऐसे प्रशासकों की जरूरत पर जोर दिया जो जमीनी हालात को देखते, महसूस करते और सुधारते हों।

उन्होंने इस संबंध में भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की हालिया टिप्पणियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा था कि न्यायिक मंच कौन सी जादुई छड़ी चला सकता है? मुझे बताइए कि हम क्या निर्देश दे सकते हैं?

किरण बेदी का प्लान

  • पर्यावरण एवं वन मंत्रालय राष्ट्रीय मानकों और ईंधन नियमों को लागू करे। केंद्रीय गुणवत्ता प्रबंधन मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक समान निर्देश सुनिश्चित करे।
  • प्रधानमंत्री कार्यालय प्रमुख मंत्रालयों को एक साथ लाए।
  • राज्यों के मुख्यमंत्रियों/मुख्य सचिवों/पुलिस महानिदेशकों को प्रवर्तन का संचालन करने के लिए कहा जाए।
  • जिला मजिस्ट्रेट दैनिक क्षेत्रीय कार्यान्वयन का नेतृत्व करें।
  • नगर निकाय, पुलिस और प्रदूषण बोर्ड अपशिष्ट, धूल, ट्रैफिक और औद्योगिक अनुपालन का प्रबंधन करें।

