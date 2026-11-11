NCR के प्रदूषण से निपटने किस चीज की है सबसे ज्यादा जरूरत, किरण बेदी ने बताया; PM-CM से बोलीं- वी केन डू इट
दीपावली के दिन शेयर की अपनी पोस्ट में किरण बेदी ने लिखा था, ‘अपनी पोस्ट में लिखा था, 'हर आती-जाती सांस के साथ धुआं निगलना और साथ में कान फोड़ देने वाला शोर, क्या हम पूरे साल इसी दिन का इंतजार करते हैं?’
दीपावली के बाद से ही देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे NCR क्षेत्र में रहने वाले लोग भयानक वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। इस दौरान शहर के AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) का स्तर 308 यानी बहुत खराब कैटेगरी में दर्ज किया गया है। जिसके बाद पूर्व IPS अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उप राज्यपाल किरण बेदी ने दिल्ली समेत NCR में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक सुझाव दिया है। उनका कहना है कि इसके समाधान के लिए एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है, जो कि लोगों को एकजुट करे और लगातार कोशिशें जारी रखे।
बेदी ने इस बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के अलावा NCR क्षेत्र के सभी मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और DGP से इस बारे में एकजुट होकर काम करने की अपील की और कहा कि वी केन डू इट (हम यह कर सकते हैं)।
'जो काम करने की इच्छा रखती हो…'
अपनी पोस्ट में किरण बेदी ने इस समस्या के समाधान के लिए सशक्त लीडरशिप की जरूरत पर जोर देते हुए लिखा, 'NCR में प्रदूषण के खिलाफ ऐसी राजनीतिक और प्रशासनिक लीडरशिप की जरूरत है जो काम करने की इच्छा रखती हो, मिल-जुलकर काम कर सके और असरदार हो। ऐसी लीडरशिप जो आगे बढ़कर नेतृत्व करे, लोगों को एकजुट करे और लगातार प्रयासों को जारी रखे।'
'हर कोई बराबर का जिम्मेदार है..'
इससे पहले दीपावली के अगले दिन प्रदूषण से परेशान होकर शेयर की अपनी पोस्ट में बेदी ने इस समस्या के लिए सभी को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने लिखा था, 'प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण में हर कोई बराबर का जिम्मेदार है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस पद पर हैं, क्योंकि हर किसी का इसमें योगदान है। पद जितना बड़ा, जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी।'
'हम सब असफल रहे, हर तरह से भुगत रहे'
आगे उन्होंने लिखा था, 'हम सब असफल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी। हम हर तरह से भुगत रहे हैं। कोई भी इससे अछूता नहीं है। एक-दूसरे पर दोष मढ़ने से कुछ नहीं होगा, जिम्मेदारी लेना ही असली समाधान है।'
‘हर कोई एक नेता भी है और एक अनुयायी भी’
आगे उन्होंने प्रदूषण को एक सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए लिखा था, ‘खुद से पूछें- मैं क्या कर सकता हूं?, यह न सोचें कि दूसरे क्या कर सकते हैं। इस मुहिम में हर कोई एक नेता भी है और एक अनुयायी भी। सबकी एक ही आवाज है। एक ही संकल्प है। जरूरत है आत्म-चिंतन की। एक राष्ट्रीय चरित्र की...।'
'सब असफल हो रहे, कोई ज्यादा तो कोई कम'
पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा था, 'सब असफल हो रहे हैं। कोई ज्यादा, तो कोई कम। जीने का एक बेहद दुखद तरीका। आज हम कहीं आ-जा भी नहीं सकते। हम सांस तक नहीं ले पा रहे हैं।'
'यह वह दिवाली नहीं, जिसका हमें सालभर इंतजार रहता है'
इससे पहले दीपावली के दिन धुएं और प्रदूषण से बेहाल होकर पूर्व IPS अधिकारी ने शेयर की अपनी पोस्ट में लिखा था, 'हर आती-जाती सांस के साथ धुआं निगलना और साथ में कान फोड़ देने वाला शोर, क्या हम पूरे साल इसी दिन का इंतजार करते हैं? यह वह दीपावली तो नहीं है जो रोशनी, प्रार्थना, मिठाइयों और उपहारों का त्योहार है। यह तो बस शोर और धुआं है…।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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