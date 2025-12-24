Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newskiran bedi questioned to rekha gupta govt over delhi Air pollution give suggestion also
दिल्ली में प्रदूषण संकट पर किरण बेदी का रेखा गुप्ता सरकार से एक सवाल; सलाह भी

दिल्ली में प्रदूषण संकट पर किरण बेदी का रेखा गुप्ता सरकार से एक सवाल; सलाह भी

संक्षेप:

दिल्ली में वायु प्रदूषण पर किरण बेदी ने भी चिंता जताई है। उन्होंने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार से सवाल किया है कि क्या राजधानी पलूशन नियंत्रण रूम बनाया गया है?

Dec 24, 2025 01:52 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Delhi Pollution: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच पूर्व किरण बेदी ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार से सवाल किया है। बेदी ने ट्वीट के माध्यम से पूछा कि क्या राजधानी में कोई प्रदूषण नियंत्रण रूम मौजूद है? जो प्रदूषण, नियम उल्लंघन और शिकायतों की रिपोर्ट स्वीकार कर सके।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार चिंता पैदा कर रहा है। विशेष रूप से सर्दियों में औद्योगिक, वाहनों और ठोस ईंधन से निकलने वाला धुंआ शहर में वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इन दिनों लगातार एक्यूआई रिकॉर्ड स्तर पर है। विजिबिलिटी बेहद कम है। दिल्ली पलूशन पर सोशल मीडिया से सामने आ रही तस्वीरें भी डराने वाली हैं। इस बीच किरण बेदी ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार से सवाल किए हैं।

ये भी पढ़ें:नितिन गडकरी भी दिल्ली के पलूशन से परेशान, बोले- 3 दिन में भी हो जाती है एलर्जी
ये भी पढ़ें:पलूशन पर लगाम लगाने खातिर 100 करोड़ रुपये मंजूर, जानिए दिल्ली सरकार का प्लान

किरण बेदी ने सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली सरकार से अनुरोध किया कि अगर राजधानी में प्रदूषण नियंत्र रूम नहीं है तो इसे तुरंत स्थापित किया जाए। सुझाव भी दिया कि आने वाली सभी रिपोर्टें जिलाध्यक्ष, एमएलए और सांसद तक सीधे टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भेजी जाएं, ताकि जनता की शिकायतें तुरंत संबंधित प्रतिनिधियों तक पहुंचे। बेदी ने ट्वीट में लिखा कि आखिरकार वोट देकर सत्ता में लाए गए प्रतिनिधि जनता के लिए जवाबदेह होते हैं, इसलिए हर रिपोर्ट को पारदर्शी और प्रभावी तरीके से कार्रवाई के लिए भेजना चाहिए।

दिल्ली में नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नीति जारी

इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को कहा कि जीआरएपी (GRAP) के चौथे चरण के तहत प्रतिबंध समाप्त होने के बावजूद दिल्ली सरकार वाहनों के लिए ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नीति को जारी रखेगी। उन्होंने बताया कि सरकार शहर भर में जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए 100 करोड़ रुपये भी आवंटित करेगी।

सिरसा ने प्रेस वार्ता में कहा था कि निरीक्षण में कई पीयूसी केंद्रों की कार्यक्षमता में कमी पाई गई और 12 केंद्रों के उपकरणों में खामियां मिलीं। इन केंद्रों की सेवा निलंबित कर दी गई है और नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने साफ किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, चार नए वाहन उत्सर्जन परीक्षण केंद्रों को भी मंजूरी दी गई है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Delhi Air Pollution air pollution Ncr News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।