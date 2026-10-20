टाइगर श्रॉफ मामले में पुलिस के ऐक्शन से गदगद हुईं किरण बेदी, जांच टीमों को लेकर सरकार को दी खास सलाह
पूर्व आईपीएस अधिकारी ने सरकार को जांच टीमों को कानून-व्यवस्था (लॉ एंड ऑर्डर) बनाए रखने वाली इकाइयों से अलग रखने की सलाह दी। साथ ही जबरन वसूली में शामिल संगठित अपराध गिरोहों के बिखरे हुए हिस्सों का पता लगाने और उनकी संपत्तियों को जब्त या फ्रीज करने के लिए कहा है।
पूर्व IPS अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने टाइगर श्रॉफ मामले को लेकर पुलिस की त्वरित कार्रवाई की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि एक दिन के भीतर तीन संदिग्धों की गिरफ्तारी, राज्यों के बीच पुलिस के बीच बढ़ते बेहतर तालमेल का एक उत्साहजनक सबूत है। इस सफलता का श्रेय उन्होंने तकनीक, खुफिया जानकारी, मानवीय जांच और पुलिस बलों के बीच त्वरित तालमेल को देते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक की मदद से किसी भी स्थानीय अपराध को एक इंटर स्टेट सर्च ऑपरेशन में बदला जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस के बीच आपसी तालमेल को और मजबूत करने की सलाह देते हुए डिजिटल फोरेंसिक का इस्तेमाल करने के लिए कहा, इसके अलावा जांच टीमों को लेकर एक महत्वपूर्ण सलाह देते हुए उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली इकाइयों से अलग रखने के लिए भी कहा।
इस बारे में शेयर की एक सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'इस मामले से सबसे अहम सीख यही मिलती है कि तकनीक की मदद से किसी भी स्थानीय अपराध को कुछ ही घंटों के भीतर एक अंतर-राज्यीय खोज अभियान (इंटर स्टेट सर्च ऑपरेशन) में बदला जा सकता है। यह सफलता तकनीक, खुफिया जानकारी, मानवीय जांच और पुलिस बलों के बीच त्वरित तालमेल के संयोजन से मिली।'
जांच टीमों को लेकर दी यह बेहद खास सलाह
इसके आगे उन्होंने पुलिस के बीच आपसी तालमेल और आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने की सलाह दी और कहा, 'हमें आपसी तालमेल को और मजबूत करना चाहिए और आपराधिक न्याय प्रणाली को एक सुदृढ़ कड़ी के रूप में विकसित करना चाहिए।' इसके लिए उन्होंने सरकार से जांच टीमों को कानून-व्यवस्था (लॉ एंड ऑर्डर) बनाए रखने वाली इकाइयों से अलग रखने की सलाह भी दी।
बेदी बोलीं- डिजिटल फोरेंसिक का इस्तेमाल होना चाहिए
आगे उन्होंने जबरन वसूली में शामिल संगठित गिरोहों के बिखरे हुए हिस्सों का पता लगाने के लिए कहा और उनकी संपत्तियों को जब्त या फ्रीज करने की सलाह भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि 'डिजिटल फोरेंसिक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये गिरोह विदेशों से डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके अपनी गतिविधियां चला रहे हैं।'
'मुंबई पुलिस पेश कर रही बड़ी मिसाल'
एक अन्य पोस्ट में उन्होंने एक समाचार चैनल के साथ अपनी बातचीत की वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा, 'आधुनिकीकरण, तकनीक का बढ़ता इस्तेमाल और फॉरेंसिक व डिजिटल एनालिटिक्स में निवेश, जांच प्रक्रिया को मजबूत, प्रभावी और तेज बना रहे हैं। मुंबई पुलिस इस दिशा में एक मिसाल पेश कर रही है। यह इसका एक ताजा उदाहरण है।' आगे उन्होंने 'आपराधिक न्याय प्रणाली में आपसी तालमेल और तकनीक के एकीकरण को आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बताया और कहा कि मामलों की बेहतर जांच करने और क्रिमिनल इंटेलिजेंस (आपराधिक खुफिया जानकारी) जुटाने के लिए, जांच विभाग को कानून-व्यवस्था (लॉ एंड ऑर्डर) विभाग से अलग रखना भी बहुत जरूरी है।'
'पुलिस के बीच बेहतर तालमेल का शानदार सबूत'
इससे पहले टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वाले तीन आरोपियों की राजस्थान के कोटा शहर से हुई गिरफ्तारी के बाद भी बेदी ने पुलिस की जमकर तारीफ की थी और कहा था, 'एक दिन के भीतर तीन संदिग्धों की गिरफ्तारी, राज्यों के बीच पुलिस के बीच बढ़ते बेहतर तालमेल का एक उत्साहजनक सबूत है। इसके साथ ही, CCTNS और 'इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम' का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। साथ ही, CCTV वीडियो एनालिटिक्स, रेलवे निगरानी और यात्रियों की आवाजाही के समन्वय का भी पूरा उपयोग हुआ।'
अमित शाह और गृह मंत्रालय की जमकर तारीफ की
आगे उन्होंने पुलिसबलों के आधुनिकीकरण के लिए किए गए निवेश को लेकर केंद्र गृह मंत्रालय और गृहमंत्री अमित शाह की तारीफ की, और कहा, 'पुलिस की कार्रवाई में तकनीक के साथ-साथ मानवीय समझ और अनुभव का सही समय पर इस्तेमाल साफ तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में भारत का निवेश रंग ला रहा है। फोरेंसिक क्षेत्र में भी लगातार निवेश किया जा रहा है। धन्यवाद अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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