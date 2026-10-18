किरण बेदी की जंतर-मंतर वाली मांग हो गई पूरी तो सरकार को याद दिलाई अपनी दूसरी इच्छा
पूर्व आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी ने बताया है कि कानून-व्यवस्था से जुड़े प्रदर्शनों के दौरान पुलिसवाले आरोपों से कैसे बच सकते हैं। बेदी ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छी तैयारी ही सबसे अच्छा बचाव है।
पूर्व आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी ने कानून-व्यवस्था से जुड़े प्रदर्शनों में पुलिसवालों को आरोपों से बचने के उपाय सुझाए हैं। बेदी ने कहा कि प्रदर्शनों के दौरान पुरुष पुलिसकर्मियों के साथ काम करने और उनका नेतृत्व करने के लिए बॉडी कैम से लैस महिला पुलिसकर्मियों को तैनात करना एक समझदारी भरा कदम होगा। साथ ही, ऐसे सभी प्रदर्शनों की सीसीटीवी या अन्य कैमरों के जरिए रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए।
बेदी ने कहा कि अभी से तैयारी शुरू कर दें। उपकरणों की खरीद, प्रशिक्षण, तैनाती और कंट्रोल रूम के जरिए रिकॉर्डिंग की समीक्षा की व्यवस्था करें। फुटेज को सुरक्षित रखें। इसके अलावा, पुलिस बलों के पास मौजूद 'फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी' (चेहरा पहचानने वाली तकनीक) का भी इस्तेमाल करें। इससे कई तरह के बेबुनियाद आरोपों को रोका जा सकेगा, क्योंकि अधिकारियों के पास समीक्षा के लिए ठोस सबूत मौजूद होंगे। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छी तैयारी ही सबसे अच्छा बचाव है।
इससे पहले बेदी ने कहा कि दिल्ली शहर में पुलिस सेवा के अपने पूरे कार्यकाल के दौरान मैंने विरोध-प्रदर्शन की जगहों को बदलते देखा है। कभी ये प्रधानमंत्री आवास या तीन मूर्ति मार्ग (जो तब श्रीमती इंदिरा गांधी का आवास था) पर होते थे। फिर 70 के दशक की शुरुआत में लुटियंस दिल्ली की सड़कों पर, 80 के दशक में इंडिया गेट पर और बाद में बोट क्लब से लेकर जंतर-मंतर तक। हर शहर में लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति (जिसे हम विरोध-प्रदर्शन भी कहते हैं) के लिए एक खुली जगह होनी चाहिए।
लेकिन, अक्सर ऐसी जगह का प्रावधान करना ही भूल जाया जाता है। शहर की योजना बनाने वालों (सिटी प्लानर्स) को इस पर ध्यान देना चाहिए। बेदी ने कहा कि जंतर-मंतर विरोध-प्रदर्शन के लिए सबसे कम उपयुक्त जगह थी, क्योंकि वहां रास्ते बहुत संकरे हैं और यह संवेदनशील इमारतों और कार्यालयों के काफी करीब है। इसके अलावा, यह कनॉट प्लेस जैसे प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र के भी बहुत पास है। मुझे लगता है कि उस समय प्रशासन ने यह फैसला लेने में गलती की थी और इतने लंबे समय तक इसे सुधारा भी नहीं गया। इसके नतीजे सबके सामने हैं।
अब गृह मंत्रालय ने रामलीला मैदान और कुछ अन्य जगहों को इसके लिए चिह्नित किया है। शायद इस बदलाव के लिए न्यायपालिका के हस्तक्षेप की जरूरत थी। अब, रामलीला मैदान के लिए एक स्पष्ट सुरक्षा और संचालन योजना होनी चाहिए, जिसे अनुमति देते समय साफ तौर पर बताया जाना चाहिए।
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन चलने के आरोप पर किरण बेदी ने कहा था कि दिक्कत यहां आती है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट सीधा ही सीधा आर्म्स फोर्सेज के साथ टकराव में क्यों आए? ये हमारे सिस्टम की कमी है। ये ब्रिटिश सिस्टम है। हर लॉ एंड ऑर्डर और लाठीचार्ज पर आर्म्ड फोर्स लाओ, ये गलत है।
किरण बेदी ने कहा कि हमें ब्रिटिश सिस्टम से निकलना होगा। इसका दुरुपयोग हो रहा है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट का पहला लाइन ऑफ डिफेंस सिविल पुलिस यानी सिविल डिफेंस है। हम क्यों नहीं सिविल डिफेंस को यूज करते हैं।सिविल डिफेंस तो युवा हैं, ट्रेंड हैं और हर राज्य में हैं। पहली लाइन में युवा मेन और वुमेन होंगे। उनके पास कोई लाठी नहीं होगी। अगर भीड़ उग्र होगी तो पहला सामना सिविल डिफेंस से होगा। उनके पास तो लाठी है ही नहीं तो लाठीचार्ज कैसे होगा।
अगर आप बैरिकेड को तोड़ते हो तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस वुमेन पुलिस कर दीजिए। तो क्या वुमेन पुलिस को अटैक करोगे? कैमरा आपको वॉच कर रहा है। उनके पास भी लाठियां नहीं हैं लेकिन हेडगियर है, बॉडी आर्मर है ताकि पथराव से बचें और चोट न लगे। अगर प्रदर्शनकारी बेकाबू हो रहे हैं तो अंतिम उपाय आर्म्ड पुलिस होनी चाहिए. ये स्थिति को देखकर बल प्रयोगी करेगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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