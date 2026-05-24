Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यह दुर्भाग्यपूर्ण और सचमुच दुखद है, दिल्ली जिमखाना क्लब को बेदखली का नोटिस मिलने पर किरण बेदी

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
share

पूर्व आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी ने दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली करने के निर्देश को दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि इस जगह से बहुत सारा इतिहास, बहुत सारी यादें और कई पीढ़ियों की खेल से जुड़ी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं। यह सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है। यह हमारी खेल विरासत का एक हिस्सा है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण और सचमुच दुखद है, दिल्ली जिमखाना क्लब को बेदखली का नोटिस मिलने पर किरण बेदी

पूर्व आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी ने दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली करने के निर्देश को दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि इस जगह से बहुत सारा इतिहास, बहुत सारी यादें और कई पीढ़ियों की खेल से जुड़ी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं। यह सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है। यह हमारी संस्थागत और खेल विरासत का एक हिस्सा है।

बेदी कोप्रस्ताव पर फिर से विचार करने की उम्मीद

केंद्र सरकार ने लुटियंस दिल्ली में स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक अपना परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। किरण बेदी ने केंद्र के इस कदम की आलोचना की है। बेदी ने एक्स पर लिखा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सचमुच दुखद है। उम्मीद है कि इस प्रस्ताव पर फिर से विचार किया जाएगा। अरुण जेटली ने अपने जीवनकाल में यहां एक नया स्विमिंग पूल बनवाया था। यहां कुछ बेहतरीन टेनिस मैच खेले गए हैं। इस जगह से बहुत सारा इतिहास, बहुत सारी यादें और कई पीढ़ियों की खेल से जुड़ी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं।

ये भी पढ़ें:5 जून तक सौंप दो दिल्ली जिमखाना क्लब परिसर, सरकार का आदेश; क्यों हुआ फैसला?

बदलाव जरूरी हो सकता है, लेकिन…

बेदी ने लिखा कि दिल्ली जिमखाना क्लब सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है। यह हमारी संस्थागत और खेल विरासत का एक हिस्सा है। बदलाव जरूरी हो सकता है, लेकिन इतिहास और विरासत को सहेजकर रखना चाहिए। हम वहां कुछ नया जोड़ने की योजना भी बना सकते हैं।

27.3 एकड़ में फैला है जिमखाना क्लब

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले भूमि और विकास कार्यालय ने सफदरजंग रोड पर स्थित 27.3 एकड़ में फैले जिमखाना क्लब को अपने कब्जे में लेने के लिए उसे खाली करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक इलाके में स्थित यह जमीन का टुकड़ा रक्षा ढांचे को मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए बेहद जरूरी है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम को बदला जाएगा, सरकार की क्या तैयारी

आदेश के मुताबिक, भूमि और विकास कार्यालय 5 जून को इस पर कब्जा ले लेगा। आदेश में कहा गया है कि आपको निर्देश दिया जाता है कि आप बताई गई तारीख को इस कार्यालय के प्रतिनिधियों को परिसर का कब्जा सौंप दें। यदि आप इसका पालन नहीं करते हैं तो कानून के अनुसार कब्जा ले लिया जाएगा।

3 जुलाई 1913 को स्थापित हुआ था

3 जुलाई 1913 को इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब को स्थापित किया गया था। इसे औपनिवेशिक प्रशासकों और सैन्य अधिकारियों की सेवा के लिए बनाया गया था। 1947 में आजादी के बाद इंपीरियल शब्द हटा दिया गया। क्लब के सचिव को 22 मई को भेजे गए आदेश पत्र में कहा गया है कि यह परिसर 'इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड' को एक सामाजिक और खेल क्लब चलाने के खास मकसद से लीज पर दिया गया था। यह जमीन जरूरी संस्थागत जरूरतों, शासन के बुनियादी ढांचे और जनहित के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में 5 साल से पहले नहीं बेच पाएंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, क्या है इसकी वजह?

आदेश में कहा गया है कि पट्टे के दस्तावेज के क्लॉज 4 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारत के राष्ट्रपति भूमि और विकास कार्यालय के जरिए इस पट्टे को खत्म करते हैं और तुरंत कब्जा करने का आदेश देते हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।