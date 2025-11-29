‘मुझे माफ कर दीजिए…’ किरण बेदी ने दिल्ली में बिगड़ते AQI पर PM मोदी से क्यों मांगी माफी
पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी किरण बेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए हस्तक्षेप करने की अपील की। किरण बेदी ने प्रधानमंत्री से अपने 'मन की बात' संबोधन के दौरान इस मुद्दे को संबोधित करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने पीएम से माफी भी मांगी है। किरण बेदी का यह संदेश ऐसे दिन आया जब राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 369 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है।
किरण बेदी ने प्रधानमंत्री से अपने 'मन की बात' संबोधन के दौरान इस मुद्दे को संबोधित करने का आग्रह किया। बेदी ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अधिकारियों के साथ पीएम मोदी के जूम पर हुए प्रभावी सेशन का उल्लेख भी किया।
बेदी के ट्वीट में लिखा, "सर, कृपया मुझे दोबारा विनती करने के लिए माफ करें। लेकिन मैंने पुडुचेरी में अपने कार्यकाल के दौरान आपके बेहद प्रभावी जूम सेशन देखे हैं। आपने कैसे सभी को कई राष्ट्रीय चुनौतियों में समयबद्ध तरीके से काम करने के लिए प्रेरित किया। कैसे सभी को समय सीमा और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया कि वे दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ हर महीने वर्चुअल मीटिंग करें ताकि प्रदूषण से निपटने में हुई प्रगति का जायजा लिया जा सके। उन्होंने लिखा कि इससे हमें उम्मीद मिलेगी क्योंकि हमें पता चलेगा कि सब कुछ आपकी निगरानी में है। लोग राहत की सांस ले सकते हैं।
बेदी ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया कि वे अपने मन की बात संबोधन में इस मुद्दे को उठाएं, ताकि सभी आयु वर्ग के लोगों का ध्यान रखा जा सके। उन्हें समझाया जा सके कि वे प्रदूषण नियंत्रण में कैसे योगदान दे सकते हैं। उन्होंने अंत में कहा कि दिल्ली इस मामले में भी 'डबल इंजन' का इंतजार कर रही थी, ताकि पिछले 10 सालों में हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।
दिल्ली में प्रदूषण की बढ़ती चिंताओं के बीच किरण बेदी अपने एक्स अकाउंट का इस्तेमाल वायु गुणवत्ता संबंधी चिंताओं पर संदेशों को जोर-शोर से फैलाने के लिए कर रही हैं। उन्होंने राज्यों और अधिकारियों के बीच सहयोगात्मक व्यवहार का आह्वान किया और कहा कि प्रदूषण कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि शासन में सच्चे समन्वय के अभाव के दशकों का परिणाम है।
प्रदूषण रोधी उपायों के बावजूद दिल्ली में पिछले दो हफ्तों से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'बेहद खराब' और 'गंभीर' श्रेणी के बीच बना हुआ है। दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले हफ्ते में भी वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' बनी रहने की संभावना है।