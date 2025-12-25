ये नरसंहार नहीं; बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर मौलाना साजिद रशीदी का विवादास्पद बयान

संक्षेप: दीपू चंद्र दास को मारे जाने के बारे में पूछे जाने पर रशीदी ने कहा, ‘इसको टारगेट किलिंग बिल्कुल नहीं कहते। दीपू दास को जिस तरीके से मारा गया वो तरीका इस्लाम में है नहीं, मैं इसको साफ मना करता हूं, ये गलत है।’

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशिदी का विवादास्पद बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वह टारगेट किलिंग नहीं है। 10-12 लोगों के मारे जाने को नरसंहार या जेनोसाइड नहीं कहा जाता है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वह राजनीतिक कारणों से हो रहा है ना कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की तुलना भारत में मुसलमानों को जय श्रीराम का नारा लगाकर मारे जाने से भी की और कहा कि अगर आप वहां की घटनाओं को टारगेट किलिंग कहेंगे तो भारत में भी आपको यही कहना होगा।

'भारत में भी 50 से ज्यादा मुसलमानों को मारा गया' समाचार चैनल न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में AIIA के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, ‘ये टारगेट किलिंग शब्द कहां से आया है, यह किसने दिया है। आप मुझे बताइए वहां पर जो लोग सड़कों पर हैं, वे हिंदुओं के खिलाफ थोड़ी हैं। वो अपनी सरकार के खिलाफ रोजगार और महंगाई जैसी चीजों को लेकर सड़कों पर हैं। कुछ घटनाएं हो गईं, उसको नरसंहार या टारगेट किलिंग कैसे कह सकते हैं। चलिए अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, कि वो टारगेट किलिंग है, तो यहां हिंदुस्तान में मुसलमानों को जो जय श्रीराम का नारा लगाकर जो मारा जा रहा है, और करीब 50 मुसलमानों को जय श्रीराम का नारा लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया, तो इसको आप टारगेट किलिंग या मुसलमानों को जेनोसाइड क्यों नहीं कहते। आपका ये दोहरा रवैया क्यों है। सरहद के उस पार आपको टारगेट किलिंग नजर आती है, लेकिन सरहद के इस पार आपको टारगेट किलिंग नजर नहीं आती।’

'दीपू को ईशनिंदा की वजह से मारा गया' वहीं बांग्लादेश में हुई हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के बारे में पूछे जाने पर रशीदी ने कहा, 'इसको टारगेट किलिंग बिल्कुल नहीं कहते। दीपू दास को जिस तरीके से मारा गया वो तरीका इस्लाम में है नहीं, मैं इसको साफ मना करता हूं, ये गलत है। लेकिन एक खबर ये भी आई है कि उसको इसलिए मारा गया क्योंकि उसने आदरणीय मोहम्मद साहब के बारे में गलत बात कही थी। जब आप किसी के मजहब के बारे में या किसी के पैगंबर के बारे में भला-बुरा कहेंगे तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन उसको मारना नहीं चाहिए था। गलत कहा था तो उसे समझना चाहिए था। मारने के खिलाफ हम भी हैं, उसको मारा क्यों गया, फिर जलाया क्यों गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने जो गलती की थी, उसकी भी निंदा होनी चाहिए।'

‘जो हिटलर और इस्राइल कर रहे वह है नरसंहार’ इसके अलावा रशीदी ने कहा, 'मैंने कहा जो हो रहा है वह गलत है, लेकिन इसे जनसंहार गलत कहा जा रहा है। जेनोसाइड का मतलब ये होता है जैसा हिटलर ने जर्मनी में किया था, उसको जेनोसाइड कहते हैं। जैसे गाजा में मुसलमानों के साथ यहूदी कर रहे हैं उसे जेनोसाइड कहते हैं। 60 हजार बच्चों को मार दिया, डेढ़ लाख मुसलमानों को मार दिया, बांग्लादेश में जो लोग सड़कों पर है, वह हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, वह अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। ठीक है जो लोग मरे हम कहते हैं निंदा करनी चाहिए उनकी।'

उधर इस बारे में एएनआई से बात करते हुए मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, 'बांग्लादेश में जो हत्याएं हो रही हैं, वे गलत हैं। इसमें कोई शक नहीं है। इस्लाम किसी की भी हत्या करने को नहीं कहता। खबर यह भी आई है कि दीपू ने ईशनिंदा की है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि इस तरह की हत्या लोकतांत्रिक देशों में नहीं होनी चाहिए। इस्लामिक देश जहां है वहां ईशनिंदा को लेकर कानून है, वहां उसके अनुसार सजा दी जाती है, लेकिन यहां नहीं दी जाएगी। मगर जो लोग इसे नरसंहार कह रहे हैं, मुझे बताएं, नरसंहार कहां है? आप गाजा में जो हो रहा है उसे नरसंहार कहने को तैयार नहीं हैं। फिलिस्तीन में 40,000 बच्चों को मार दिया गया, और 1,50,000 लोगों की हत्या कर दी गई, लेकिन आप उसे नरसंहार कहने को तैयार नहीं हैं। यहां बांग्लादेश में, क्योंकि यूनुस की सरकार है, जो कि एक कमजोर सरकार है, इसलिए वे इसे नरसंहार कहते हैं क्योंकि वे लोग हिंदू हैं। अगर 10 से 20 लोगों को वहां मार दिया गया तो हम निंदा कर रहे हैं, नहीं मारना चाहिए। लेकिन यहां भारत में, NCRB के डेटा से पता चलता है कि जय श्री राम के नारे लगाते हुए 52 लोगों की मॉब लिंचिंग की गई, लेकिन आप उसे नरसंहार नहीं कहेंगे। आप 15 लोगों की हत्या को नरसंहार कहेंगे लेकिन 50 लोगों की हत्या को नहीं कहेंगे। यह दोहरा मापदंड क्यों?'