दिल्ली से किडनैप कर कोलकाता में बेच रहे थे बच्चा, 1 लाख रु तय की कीमत; गिरफ्तार

संक्षेप: पुलिस ने बताया कि अपहरण के बाद आरोपी पटना और बाद में कोलकाता गए, जहां बच्चे को बेचने की कोशिश की गई, लेकिन डील फाइनल न हो सकी। इसके बाद ही दोनों को गिरफ्तार किया गया।

दिल्ली पुलिस ने पांच साल के एक बच्चे का रेस्क्यू किया है जिसका अपहरण कर कथित तौर पर बिहार और कोलकाता में बेचने की कोशिश की गई थी। मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान रणजीत शाह उर्फ ​​नीरज बेलदार (29) और काजल (29) के रूप में हुई है, दोनों बिहार के खगड़िया जिले के निवासी हैं, और उनके पास से दो मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं।

जांच के दौरान आरोपियों ने बच्चे के अपहरण की बात कबूल की है और साथ ये भी बताया कि उन्होंने ऐसा पैसों के लिए किया। काजल ने रणजीत के साथ मिलकर साजिश रची थी। दोनों ने प्लान बनाया था कि वे खुद को बच्चे का माता-पिता बताएंगे और 1 लाख रुपये में बेच देंगे। पुलिस ने बताया कि अपहरण के बाद आरोपी पटना और बाद में कोलकाता गए, जहां बच्चे को बेचने की कोशिश की गई, लेकिन डील फाइनल न हो सकी। इसके बाद ही दोनों को गिरफ्तार किया गया।

9 जनवरी को किया था अपहरण पुलिस के मुताबिक बच्चे को 9 जनवरी को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के शकूरपुर स्थित उसके घर से किडनैप किया गया था। बच्चे के पिता मोहम्मद शाहिद (38) की शिकायत पर पुलिस ने केस भी दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए पुलिस की तीन टीम गठित की गई थीं जिन्होंने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिसमें एक संदिग्ध महिला बच्चे के साथ नजर आ रही थी और इस दौरान लगातार कॉल पर बात कर रही थी। इसके बाद खगड़िया के लिए पुलिस टीम को रवाना किया गया जहां पर रणजीत को चलती बस से गिरफ्तार किया गया।