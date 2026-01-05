Hindustan Hindi News
मुझे पेट में लात मारी, मेरे बेटे के को नंगा कर…; लक्ष्मी नगर कांड की पीड़िता ने बताई आपबीती

संक्षेप:

Jan 05, 2026 05:16 pm IST
पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक परिवार को बेरहमी से पीटने और प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक विवाद के बाद एक शख्स से मारपीट की गई, उसकी पत्नी से कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई और उसके बेटे को निर्वस्त्र कर पीटा गया। पुलिस ने मामले में एक आरोपी सतीश को गिरफ्तार कर लिया है जो पीड़ित के जिम में केयरटेकर के तौर पर काम करता था। घटना में शामिल अन्य आरोपी फिलहाल फरार हैं। पुलिस के मुताबिक, यह विवाद तब शुरू हुआ जब सतीश ने दंपति को धोखा देकर जिम पर कब्जा कर लिया।

पुलिस को दो जनवरी को इस घटना के संबंध में सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को घायल अवस्था में पाया, जिन्हें हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्य पुलिस थाने पहुंचे, जहां उनके बयान दर्ज किए गए। शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

महिला ने बताई पूरी बात

पुलिस ने बताया कि फरार आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। इस बीच महिला ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया,यह संपत्ति हमारे नाम पर है। क्या हम अपनी ही संपत्ति पर खड़े नहीं हो सकते? उस दिन मैं और मेरे पति घर के बाहर खड़े थे। तभी शुभम यादव नाम का एक लड़का आया और उसने मेरे पति को पकड़ लिया। जब मैंने अपने पति को बचाने की कोशिश की, तो पिंटू यादव नाम का एक आदमी आया। उसने अपनी थार गाड़ी इतनी तेजी से रोकी कि मेरे पति बाल-बाल बच गए। उसके बाद, उसने मेरे पति को पीटना शुरू कर दिया। उसका बेटा मुझे पीटने लगा। विकास यादव, पिंटू यादव और शुभम यादव ने मेरे पति को पीटना शुरू कर दिया। इससे पहले कि मैं अपने पति को बचा पाती, उन्होंने उसे एक पेड़ के पास ज़मीन पर पटक दिया और मुझे धक्का देकर दूर कर दिया।

महिला ने आगे कहा, उन्होंने मेरे पेट में लात मारी, मेरे बाल खींचे। उन्होंने मुझे इतना अपमानित किया, मैं मदद के लिए पुलिस स्टेशन भागी। तब तक ये लोग घर में घुस चुके थे और मेरे बेटे को घसीट कर ले गए। उन्होंने उसके सारे कपड़े उतार दिए। उसे नंगा करके पीटा गया। लोग देख रहे थे। मेरा बेटा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा, क्या यह बलात्कार से कम है?

वहीं महिला के पति ने कहा, 2 जनवरी को दोपहर करीब 3-3:30 बजे मैं बाहर खड़ा था। तभी पिंटू यादव के नौकर शुभम यादव और उसने मुझे धक्का दिया। उसके बाद पिंटू यादव और शुभम यादव ने मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरे चेहरे पर घूंसे मारते रहे। पिंटू यादव का हमारे घर के नीचे एक फिटनेस सेंटर है। मेरे बेटे की शादी 10 दिन बाद है। उसने उसे बुरी तरह पीटा। मैंने उसे सड़क पर पड़ा देखा। मेरे दोनों बेटे घर छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने अपने मोबाइल फोन भी बंद कर दिए हैं। हमें नहीं पता कि वे कहां हैं। पुलिस ने अभी तक सिर्फ पिंटू यादव को गिरफ्तार किया है। बाकी सब फरार हैं। मैं चाहता हूं कि उन सभी को गिरफ्तार किया जाए। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

