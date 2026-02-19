Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

लॉरेंस गैंग में लड़कियां भी! बॉबी कबूतर के साथ पकड़ी गई खुशनुमा अंसारी उर्फ ‘मैडम जहर’ कौन

Feb 19, 2026 01:52 pm ISTSudhir Jha हिन्दुस्तान, डॉ. रमेश त्रिपाठी, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड समेत कई बड़े आपराधिक घटनाओं में वांछित और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बड़े गैंगस्टर महफूज अली उर्फ बॉबी कबूतर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कबूतर के साथ उसकी गर्लफ्रेंड खुशनुमा अंसारी को भी गिरफ्तार किया है।

लॉरेंस गैंग में लड़कियां भी! बॉबी कबूतर के साथ पकड़ी गई खुशनुमा अंसारी उर्फ ‘मैडम जहर’ कौन

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड समेत कई बड़े आपराधिक घटनाओं में वांछित और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पार्टनर हासिम बाबा के करीबी गैंगस्टर महफूज अली उर्फ बॉबी कबूतर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कबूतर के साथ उसकी गर्लफ्रेंड खुशनुमा अंसारी को भी गिरफ्तार किया है। खुशनुमा उर्फ नेहा को लॉरेंस गैंग में 'मैडम जहर' के नाम से जाना जाता था। लेडी गैंगस्टर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि लॉरेंस गैंग में और किन-किन महिलाओं को शामिल किया गया है और किस तरह इनके जरिए वे आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बॉबी कबूतर की ये गर्लफ्रैंड खुशनुमा अंसारी 'मेकओवर नेहा' नाम से एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। पार्लर की आड़ में वह बॉबी कबूतर और गैंग के कामों में सहयोग देती थी। बॉबी और लेडी डॉन का रिश्ता 7 साल पुराना बताया जाता है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में नाम आने के बाद से बॉबी कबूतर लंबे समय तक अंडरग्राउंड था। इस दौरान खुशनुमा ही गैंग का अधिकतर कामकाज संभालती थी। उसके तेवरों और खतरनाक आपराधिक कृत्यों की वजह से गैंग में उसे 'मैडम जहर' भी कहा जाता था। काउंटर इंटेलीजेंस की टीम अब उससे पूछताछ कर यह यह पता करने में जुट गई है कि कहीं लॉरेंस और हासिम बाबा गैंग में और कौन-कौन सी महिला सदस्य हैं। इसके पहले हाशिम बाबा की बेगम लेडी डॉन जोया को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वह भी गैंगस्टर का कामकाज संभालती थी। गौरतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई और हासिम बाबा गैंग के बीच पार्टनरशिप है। दोनों ने एक साथ मिलकर दिल्ली में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली पुलिस का बड़ा ऐक्शन, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ‘कबूतर’ गिरफ्तार

कबूतर के लिए बन गई थी ढाल

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, खुशनुमा अंसारी पिछले कई सालों से बॉबी कबूतर की बेहद करीब थी। वह ना सिर्फ उसके गैंग के कामकाज में शामिल थी, बल्कि कई बार उसने कबूतर को बचाने का काम किया। वह कबूतर को छिपाने के लिए ठिकानों का इंतजाम करती थी तो कई बार जब पुलिस बॉबी को दबोचने के करीब थी तो खुशनुमा ने ही उसे दूसरे ठिकाने पर छिपा दिया।

सोशल मीडिया पर भी वायरल थी खुशनुमा

32 साल की खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय थी। वह इंस्टाग्राम पर अक्सर अपने ब्यूटी पॉर्लर के वीडियो शेयर करती थी। इंस्टाग्राम पर उसे 18 हजार से अधिक लोग फॉलो करते हैं। स्पेशल सेल ने खुशनुमा को उस वक्त पकड़ा जब वह एक एसयूवी में बॉबी कबूतर और एक अन्य अपराधी के साथ बैठकर कहीं जा रही थी। मगलवार रात तीनों को महिपालपुर में पकड़ा गया। पुलिस सूत्रों का दावा कि कबूतर पंजाब के मानसा जिले में 2022 में पंजाबी गायक-रैपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के सिलसिले में भी वांछित था। उस पर हत्या से कुछ दिन पहले गायक की गतिविधियों की रेकी करने का संदेह है। जांचकर्ता इस बात की भी पड़ताल कर रहे हैं कि मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार कबूतर और उसके सहयोगियों के माध्यम से प्राप्त किए गए थे या नहीं।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में कारोबारी वैभव गांधी की हत्या: लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार

कई बड़े केस में थी कबूतर की तलाश

पुलिस ने बताया कि कबूतर कई आपराधिक मामलों में वांछित था, जिनमें हत्या के कम से कम छह मामले शामिल हैं। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में 16 दिसंबर, 2025 को दो भाइयों- फजील और नदीम की हत्या के मामलों में भी उसकी तलाश थी। पुलिस ने बताया कि कबूतर पर हाशिम बाबा गिरोह से जुड़ा एक प्रमुख शूटर होने का संदेह है और वह गिरोह की प्रतिद्वंद्विता और क्षेत्रीय विवादों से संबंधित कई हत्याओं में कथित तौर पर शामिल रहा है। जांचकर्ता ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में सितंबर 2024 में जिम मालिक नादिर शाह की हत्या में उसकी संदिग्ध भूमिका की भी जांच कर रहे हैं।

कैसे पड़ा कबतूर नाम

पुलिस ने बताया कि कबूतर को उसका उपनाम तब मिला जब वह अपनी युवावस्था में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के चौहान बंगर इलाके में अपने घर की छत पर कबूतर पाला करता था। स्थानीय लोग उसे 'बॉबी कबूतर' कहकर बुलाते थे, जो नाम बाद में पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। कबूतर लगभग एक दशक से दिल्ली पुलिस की वांछित सूची में था और कई छापों के बावजूद गिरफ्तारी से बचता रहा था। आरोप है कि इलाके में उसके रिश्तेदारों और साथियों ने उसकी मदद की थी। एक अधिकारी ने बताया कि चौहान बंगर की संकरी गलियां और आपस में जुड़ी हुई छतें अक्सर उसे छापेमारी के दौरान पुलिस से बचने में सहायक होती थीं।

(पीटीआई इनपुट के साथ)

ये भी पढ़ें:लॉरेंस गैंग ने कराई थी बवाना में कारोबारी की हत्या, सोशल मीडिया पर ली जिम्मेदारी
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Delhi News Lawrence Bishnoi
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।