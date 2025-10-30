Hindustan Hindi News
Khoda colony ghaziabad good news these works will start from november more than 10 lakh people get relief
खोड़ा कॉलोनी के लिए गुड न्यूज, 34 वार्डों में नवंबर से शुरू होंगे ये काम; 10 लाख लोगों को मिलेगी राहत

संक्षेप: गाजियाबाद के खोड़ा में रहने वाले 10 लाख से अधिक लोगों के लिए राहत की खबर है। यहां के सभी 34 वार्डों में नाली और पुलियों की मरम्मत समेत अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे। करीब 38 लाख रुपये की लागत से होने वाले इन कार्यों के पूरा होने पर लोगों को आवाजाही में राहत मिलेगी।

Thu, 30 Oct 2025 07:45 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद के खोड़ा में रहने वाले 10 लाख से अधिक लोगों के लिए राहत की खबर है। यहां के सभी 34 वार्डों में नाली और पुलियों की मरम्मत समेत अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे। करीब 38 लाख रुपये की लागत से होने वाले इन कार्यों के पूरा होने पर लोगों को आवाजाही में राहत मिलेगी।

अधिकारियों के अनुसार, पानी की निकासी के भी बेहतर इंतजाम होंगे। अगले माह से कार्य शुरू कर दिए गए हैं। खोड़ा-मकनपुर नगर पालिका क्षेत्र में 34 वार्ड हैं, जिनमें 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं। संकरी गलियों के कारण आवाजाही में पहले से ही काफी परेशानी होती है, लेकिन मॉनसून के दौरान यहां कई जगहों पर नाली व पुलियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दीपक विहार, संडे मार्केट, प्रताप विहार, पवन विहार समेत कई इलाकों में समस्या है। इसके अलावा कई मार्ग भी जर्जर हो गए हैं, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। आरसीसी वाले मार्गों पर हालात इतने खराब हैं कि कई बार हादसे भी हो चुके हैं। लोग इसकी बार-बार शिकायत कर रहे थे। मॉनसून बीतने के बाद नगर पालिका के निर्माण विभाग ने सर्वे कर एस्टीमेट बनाया और अब टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद कार्य शुरू कराए जाएंगे।

तीन माह में पूरा होगा काम : खोड़ा नगर पालिका के अधिकारियों के अनुसार हर वार्ड में अलग-अलग कामों के प्रस्ताव बनाए गए हैं और एक साथ कई जगहों पर काम कराया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक नवंबर के पहले सप्ताह में कार्य शुरू हो जाएगी। इसे तीन माह में पूरा करने का लक्ष्य है। सभी कार्यों के पूरा होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आवाजाही में राहत मिलेगी और यातायात बेहतर हो सकेगा।

यातायात बेहतर हो सकेगा

खोड़ा में 34 वार्ड हैं और लगभग हर वार्ड में पुलिया या नाली क्षतिग्रस्त है। सड़कों की भी यही स्थिति है। संकरे मार्गों के बीच इनकी हालत जर्जर होने से लोगों को कापी परेशानी हो रही है। सघन आबादी के चलते समस्या वाले स्थानों पर पूरे दिन यातायात की समस्या बनी रहती है। इसी तरह जर्जर नालियों के कारण कई स्थानों पर पानी की निकासी बाधित है। ऐसे में गंदा पानी सड़क पर भी भरता है। इससे गंदगी फैल रही है और आसपास के लोग मुश्किलों से जूझ रहे हैं। गंदा पानी सड़ने की दुर्गंध से सांस लेना भी दूभर हो रहा है। नालियों की मरम्मत से जलभराव से भी निजात मिलेगी।

अभिषेक कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खोड़ा-मकनपुर, ''वार्डों में कई कार्यों के प्रस्ताव तैयार किए हैं। 34 वार्ड में करीब 38 लाख रुपये से ये कार्य कराए जाएंगे। टेंडर प्रक्रिया पूरी कर नवंबर में कार्य शुरू कर दिए जाएंगे।''

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
