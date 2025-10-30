खोड़ा कॉलोनी के लिए गुड न्यूज, 34 वार्डों में नवंबर से शुरू होंगे ये काम; 10 लाख लोगों को मिलेगी राहत

संक्षेप: गाजियाबाद के खोड़ा में रहने वाले 10 लाख से अधिक लोगों के लिए राहत की खबर है। यहां के सभी 34 वार्डों में नाली और पुलियों की मरम्मत समेत अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे। करीब 38 लाख रुपये की लागत से होने वाले इन कार्यों के पूरा होने पर लोगों को आवाजाही में राहत मिलेगी।

गाजियाबाद के खोड़ा में रहने वाले 10 लाख से अधिक लोगों के लिए राहत की खबर है। यहां के सभी 34 वार्डों में नाली और पुलियों की मरम्मत समेत अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे। करीब 38 लाख रुपये की लागत से होने वाले इन कार्यों के पूरा होने पर लोगों को आवाजाही में राहत मिलेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अधिकारियों के अनुसार, पानी की निकासी के भी बेहतर इंतजाम होंगे। अगले माह से कार्य शुरू कर दिए गए हैं। खोड़ा-मकनपुर नगर पालिका क्षेत्र में 34 वार्ड हैं, जिनमें 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं। संकरी गलियों के कारण आवाजाही में पहले से ही काफी परेशानी होती है, लेकिन मॉनसून के दौरान यहां कई जगहों पर नाली व पुलियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दीपक विहार, संडे मार्केट, प्रताप विहार, पवन विहार समेत कई इलाकों में समस्या है। इसके अलावा कई मार्ग भी जर्जर हो गए हैं, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। आरसीसी वाले मार्गों पर हालात इतने खराब हैं कि कई बार हादसे भी हो चुके हैं। लोग इसकी बार-बार शिकायत कर रहे थे। मॉनसून बीतने के बाद नगर पालिका के निर्माण विभाग ने सर्वे कर एस्टीमेट बनाया और अब टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद कार्य शुरू कराए जाएंगे।

तीन माह में पूरा होगा काम : खोड़ा नगर पालिका के अधिकारियों के अनुसार हर वार्ड में अलग-अलग कामों के प्रस्ताव बनाए गए हैं और एक साथ कई जगहों पर काम कराया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक नवंबर के पहले सप्ताह में कार्य शुरू हो जाएगी। इसे तीन माह में पूरा करने का लक्ष्य है। सभी कार्यों के पूरा होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आवाजाही में राहत मिलेगी और यातायात बेहतर हो सकेगा।

यातायात बेहतर हो सकेगा खोड़ा में 34 वार्ड हैं और लगभग हर वार्ड में पुलिया या नाली क्षतिग्रस्त है। सड़कों की भी यही स्थिति है। संकरे मार्गों के बीच इनकी हालत जर्जर होने से लोगों को कापी परेशानी हो रही है। सघन आबादी के चलते समस्या वाले स्थानों पर पूरे दिन यातायात की समस्या बनी रहती है। इसी तरह जर्जर नालियों के कारण कई स्थानों पर पानी की निकासी बाधित है। ऐसे में गंदा पानी सड़क पर भी भरता है। इससे गंदगी फैल रही है और आसपास के लोग मुश्किलों से जूझ रहे हैं। गंदा पानी सड़ने की दुर्गंध से सांस लेना भी दूभर हो रहा है। नालियों की मरम्मत से जलभराव से भी निजात मिलेगी।