खेड़की दौला टोल प्लाजा पचगांव के बजाय अब यहां होगा शिफ्ट, NHAI ने किया जमीन का चयन

गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर खेड़की दौला टोल प्लाजा को अब पचगांव के बजाय गांव सहरावन में शिफ्ट किया जाएगा। इस योजना के तहत एनएचएआई ने जमीन का चयन कर लिया है। इस सिलसिले में एचएसआईआईडीसी को जमीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्रामThu, 4 Sep 2025 07:09 AM
इस योजना के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने जमीन का चयन कर लिया है। इस सिलसिले में एचएसआईआईडीसी को जमीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है।

पिछले सप्ताह एनएचएआई और एचएसआईआईडीसी की एक टीम ने गांव सहरावन का निरीक्षण किया था। टोल प्लाजा को शिफ्ट करने के लिए हाईवे पर दाईं तरफ करीब 28 एकड़ जमीन खाली है। यह जमीन एचएसआईआईडीसी के अधीन है। इस पर विवाद नहीं है। एचएसआईआईडीसी की जमीन पर कुछ किसानों ने बाजरा बोया हुआ है, जब यह टीम मौके पर पहुंचीं तो किसानों ने 15 दिन की मोहलत मांगी।

जमीन की पैमाईश करवाकर एचएसआईआईडीसी जमीन का कब्जा एनएचएआई को सौंपेगा। एनएचएआई के परियोजना अधिकारी योगेश तिलक की तरफ से मामले को मुख्यालय से अवगत करवाकर टोल प्लाजा शिफ्टिंग के लिए सहरावन में निर्माण शुरू करवा दिया जाएगा।

ग्रामीणों ने किया था विरोध

मुख्यालय से मंजूरी मिलने के बाद एनएचएआई ने एक कंपनी को टेंडर आवंटित करके पचगांव में टोल प्लाजा का निर्माण शुरू कर दिया था। ग्रामीणों के विरोध के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद पचगांव में टोल प्लाजा के निर्माण की योजना रद्द हो गई। इससे ठेकेदार को करीब 50 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। अभी तक इस ठेकेदार ने इस नुकसान की भरपाई के लिए एनएचएआई में बिल नहीं लगाया है। सहरावन गांव में टोल प्लाजा निर्माण के लिए जमीन का चयन हो गया है। इस माह के अंत तक निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।