खेड़की दौला टोल प्लाजा पचगांव के बजाय अब यहां होगा शिफ्ट, NHAI ने किया जमीन का चयन

गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर खेड़की दौला टोल प्लाजा को अब पचगांव के बजाय गांव सहरावन में शिफ्ट किया जाएगा। इस योजना के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने जमीन का चयन कर लिया है। इस सिलसिले में एचएसआईआईडीसी को जमीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है।

पिछले सप्ताह एनएचएआई और एचएसआईआईडीसी की एक टीम ने गांव सहरावन का निरीक्षण किया था। टोल प्लाजा को शिफ्ट करने के लिए हाईवे पर दाईं तरफ करीब 28 एकड़ जमीन खाली है। यह जमीन एचएसआईआईडीसी के अधीन है। इस पर विवाद नहीं है। एचएसआईआईडीसी की जमीन पर कुछ किसानों ने बाजरा बोया हुआ है, जब यह टीम मौके पर पहुंचीं तो किसानों ने 15 दिन की मोहलत मांगी।

जमीन की पैमाईश करवाकर एचएसआईआईडीसी जमीन का कब्जा एनएचएआई को सौंपेगा। एनएचएआई के परियोजना अधिकारी योगेश तिलक की तरफ से मामले को मुख्यालय से अवगत करवाकर टोल प्लाजा शिफ्टिंग के लिए सहरावन में निर्माण शुरू करवा दिया जाएगा।