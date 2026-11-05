चार बड़े नेता बता दीजिए जिन्होंने..; खरगे के AAP को भाजपा की B टीम बताने पर भड़के संजय सिंह, हिसाब सामने रख मांगा जवाब
अन्य पार्टी के नेताओं का भी उदाहरण देते हुए संजय सिंह ने कहा, ‘हेमंत सोरेन जेल में गए। TMC के तमाम नेता जेल में गए, DMK के नेता जेल में गए। कांग्रेस पार्टी के चार बड़े नेताओं के नाम बताइए, जो जेल में गए हों। और आप हमसे सवाल कर रहे हैं।’
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य सभा सांसद संजय सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की उस टिप्पणी पर भड़क गए हैं, जिसमें उन्होंने AAP को भाजपा की बी-टीम बताया था। खरगे ने यह बयान पंजाब में चुनाव प्रचार करते हुए कांग्रेस की एक रैली को संबोधित करते हुए दिया था। जिसके बाद इस आरोप से तिलमिलाए संजय सिंह ने खरगे के आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया, साथ ही पार्टी को जवाब देते हुए बताया कि कांग्रेस और उसके विधायकों ने कब-कब अलग-अलग राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनवाने में मदद की।
कांग्रेस को जवाब देने के लिए बनाए अपने वीडियो को गुरुवार को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए संजय सिंह ने लिखा, 'पूरब से लेकर पश्चिम तक उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश में कांग्रेस ने BJP की सरकार बनवाने का अपराध किया। देखिए पूरी सच्चाई कौन है BJP की B टीम।' उधर पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी पार्टी के सांसद का यह वीडियो शेयर किया और कहा, 'खरगे साहब को संजय सिंह का करारा जवाब।'
इस वीडियो में कांग्रेस को जवाब देने के लिए संजय सिंह ने कहा, 'पंजाब की रैली में खरगे जी ने आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कांग्रेस पार्टी ने लगातार कितनी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने का काम किया है, अपराध किया है।'
संजय सिंह ने हिसाब देते हुए कहा, 'अरुणाचल प्रदेश में 2016 में जनता ने जिताया कांग्रेस पार्टी को, लेकिन पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और उसके विधायक भाजपा में चले गए और BJP की सरकार बनवा दी। 2016 में ही उत्तराखंड के अंदर 9 कांग्रेस के विधायक भाजपा में चले गए और उसकी सरकार बनवा दी। 2017 में गोवा के अंदर 13 कांग्रेस के विधायक भाजपा में गए और उसकी सरकार बनवा दी। 2019 में कर्नाटक में कांग्रेस के 13 विधायक बीजपी में चले गए और भाजपा की सरकार बनवा दी। 2020 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 22 विधायक टूटकर भाजपा में चले गए और उसकी सरकार बनवा दी। 2022 में फिर गोवा के अंदर कांग्रेस के 8 विधायक टूटकर भाजपा में चले गए।'
इसके आगे AAP सांसद ने अपनी पार्टी के नेताओं के जेल जाने का हिसाब दिया और कांग्रेस से अपने ऐसे चार बड़े नेताओं का नाम बताने को कहा जो जेल गए हों। कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला बोलते हुए संजय सिंह ने कहा, ‘पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और उसके विधायक टूट-टूटकर बीजेपी में चले जाते हैं और उसकी सरकार बनवाते हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी भाजपा में चली जाती है और आप हमसे सवाल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है जिसके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए जेल में गए। हमारे शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया भाजपा से लड़ते हुए जेल में गए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में गए भाजपा से लड़ते हुए। मैं जेल में गया। कांग्रेस पार्टी के चार नेताओं के नाम बताओ जो जेल गए हों।’
इसके बाद AAP के वरिष्ठ नेता ने इस बात का हिसाब दिया कि किस राज्य में कब से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है। सिंह ने कहा, 'उत्तर प्रदेश में 37 साल से कांग्रेस हार रही है, बिहार में 36 साल से कांग्रेस हार रही है, बंगाल में 54 साल से कांग्रेस हार रही है, तमिलनाडु में 59 साल से कांग्रेस हार रही है, गुजरात में 31 साल से कांग्रेस हार रही है, ओडिशा में 26 साल से कांग्रेस हार रही है, मध्य प्रदेश में 23 साल से कांग्रेस हार रही है, बीच में डेढ़ साल की सरकार बनाई थी, महाराष्ट्र में 12 साल से कांग्रेस हार रही है।' इसी तरह उन्होंने पूर्वोत्तर समेत अन्य राज्यों के आंकड़े भी पेश करते हुए बताया कि कांग्रेस वहां पर कब से हार रही है।
अपनी बात को खत्म करते हुए संजय सिंह ने कहा, 'आप इतने सालों से हारते आ रहे हैं तो क्या आम आदमी पार्टी आपको हरवा रही है। अपनी कमियों का मूल्यांकन कीजिए, अपने अंदर झांककर देखिए। पूरे देश में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत और सशक्त करने का और उनकी सरकारें बनवाने का अपराध किया है, और आप आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है और जान रहा है कि कौन भाजपा की बी टीम है। इसलिए इस तरह प्रकार की बेबुनियाद और तथ्यहीन बातें करके ध्यान भटकाने से काम नहीं चलेगा। पंजाब की जनता के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने भगवंत मान जी की सरकार ने काम किया है और प्रचण्ड बहुमत के साथ हम लोग फिर से वहां सरकार बनाएंगे।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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