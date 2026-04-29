गुरुग्राम और हरियाणा में धमाके होंगे; एक मांग के साथ खालिस्तानी धमकी
आतंकी संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' (SFJ) से जुड़े होने का दावा करने वाले अराजक तत्वों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सीधे तौर पर चेतावनी दी है।
हरियाणा के गुरुग्राम स्थित कई प्रतिष्ठित स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद राज्य में हड़कंप मच गया है। आतंकी संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' (SFJ) से जुड़े होने का दावा करने वाले अराजक तत्वों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सीधे तौर पर चेतावनी दी है। धमकी भरे संदेश में कहा गया है कि यदि 29 अप्रैल को '40वां खालिस्तान डिक्लेरेशन डे' घोषित नहीं किया गया, तो अंजाम बुरा होगा।
ईमेल और सोशल मीडिया के जरिए मिली धमकी
जानकारी के अनुसार, गुरुग्राम के आधा दर्जन से अधिक नामी स्कूलों को धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए हैं। इन ईमेल्स में लिखा गया है कि स्कूलों के परिसर में विस्फोटक लगाए गए हैं। जैसे ही यह खबर फैली, स्कूल प्रशासन और अभिभावकों में दहशत का माहौल बन गया। आनन-फानन में पुलिस और बम निरोधक दस्ते (Bomb Disposal Squad) को सूचित किया गया।
मुख्यमंत्री सैनी को खुली चुनौती
इस धमकी के पीछे प्रतिबंधित संगठन SFJ के गुरपतवंत सिंह पन्नू का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। धमकी में स्पष्ट रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को संबोधित करते हुए कहा गया है कि सरकार 29 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर 'खालिस्तान डिक्लेरेशन डे' के रूप में मान्यता दे। ऐसा न करने पर गुरुग्राम समेत प्रदेश के कई हिस्सों में सीरियल धमाकों की चेतावनी दी गई है।
प्रशासन की कार्रवाई और सुरक्षा के कड़े इंतजाम
* सर्च ऑपरेशन: पुलिस ने डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ स्कूलों की गहन तलाशी ली। हालांकि, अब तक किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है।
* हाई अलर्ट: गुरुग्राम के मॉल, मेट्रो स्टेशन और सरकारी दफ्तरों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
* साइबर सेल सक्रिय: साइबर सेल उन आईपी एड्रेस (IP Address) को ट्रैक करने में जुटी है, जहाँ से ये ईमेल भेजे गए थे।
अभिभावकों में भारी दहशत
धमकी की खबर मिलते ही कई स्कूलों ने छुट्टी कर दी और अभिभावकों से अपने बच्चों को ले जाने को कहा। स्कूलों के बाहर लंबी कतारें देखी गईं और लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित दिखे।
पुलिस की अपील: घबराएं नहीं
गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारियों ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि यह शरारती तत्वों द्वारा डर फैलाने की एक साजिश हो सकती है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और सादे कपड़ों में भी पुलिस बल की तैनाती की गई है।
रिपोर्ट- गौरव चौधरी
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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