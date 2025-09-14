Kejriwal's soldiers are ready to die for the country, AAP on India-Pakistan match केजरीवाल के सिपाही देश के लिए मर मिटने को तैयार, भारत-पाकिस्तान मैच पर AAP, Ncr Hindi News - Hindustan
Kejriwal's soldiers are ready to die for the country, AAP on India-Pakistan match

केजरीवाल के सिपाही देश के लिए मर मिटने को तैयार, भारत-पाकिस्तान मैच पर AAP

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भारत-पाक मैच पर कहा- अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर मैच के बहिष्कार किए जाने की एक वीडियो शेयर की, जिसमें कई लोग शपथ लेते हुए दिखाई देते हैं।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 14 Sep 2025 04:09 PM
आज दुबई में हो रहे भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल जनता के बड़े वर्ग के साथ इसका विरोध करने में लगे हुए हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भारत-पाक मैच पर कहा- अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर मैच के बहिष्कार किए जाने की एक वीडियो शेयर की, जिसमें कई लोग शपथ लेते हुए दिखाई देते हैं।

सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा- आज इस तरह से एक एक लोकसभा के पदाधिकारी मीटिंग के क़सम खा रहे हैं की भारत-पाकिस्तान मैच का बहिष्कार करेंगे। सभी वीडियो डालूँगा। इसके आगे लिखा, अरविन्द केजरीवाल जी के सिपाही देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं ।

वीडियो में सभी लोग शपथ लेते हुए कहते हैं- हम सब अरविंद केजरीवाल के सिपाही बाबा साहब अंबेडकर की, शहीदे आजम भगत सिंह की कसम खाते हैं। हम और हमारा परिवार आज हो रहे भारत-पाकिस्तान मैं को नहीं देखेंगे। और सब लोगों को रोकेंगे और बताएंगे कि इस मैच का बहिष्कार करना है।

इससे पहले लखनऊ में भारत-पाक मैच में टीम इंडिया की जीत पर होने वाली पूजा पर रिप्लाई करते हुए सौरभ ने सवाल किया- इनके परिवार में पहलगाम में कोई मरा? कोई नहीं। फिर तो मैच एंजॉय करने दो, ठीक है। इसके साथ ही क्रिकेट का विरोध करते हुए लिखा- खून और खेल एक साथ नहीं चल सकते।

आप नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मैत का विरोध करते हुए लिखा, पाकिस्तान के साथ मैच खेलना देश के साथ ग़द्दारी है। हर भारतीय इस बात से बेहद ग़ुस्से में है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की तरफ से पार्टी ऑफिस में महिलाओं को सिंदूर लेकर आने के लिए कहा था। सभी क्रांतिकारी बहनों से निवेदन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के ख़िलाफ़ सभी बहनें थोड़ा-थोड़ा सिंदूर लेकर पार्टी ऑफिस पहुँचें।