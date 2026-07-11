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E20 से नुकसान का सच जानने केजरीवाल पहुंचे पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन, लोगों से पूछा अनुभव; बोले- सरकार झूठ बोल रही

By Sourabh Jain
पीटीआई
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केजरीवाल ने कहा कि उनके दौरे का मकसद आम ग्राहकों के अनुभवों को समझना और उनकी प्रतिक्रिया को सार्वजनिक चर्चा में लाना था। उन्होंने कहा कि लोगों पर असर डालने वाले फैसलों में उनकी प्रतिक्रिया और चिंताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

E20 से नुकसान का सच जानने केजरीवाल पहुंचे पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन, लोगों से पूछा अनुभव; बोले- सरकार झूठ बोल रही

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहनों को हो रहे नुकसान के तमाम दावों और केंद्र सरकार के लगातार इससे इनकार के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को शहर में एक पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन्होंने वाहनों की खराबी से जुड़ी जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद वाहन मालिकों से E20-ब्लेंडेड पेट्रोल के इस्तेमाल के अनुभव के बारे में पूछा। उन्होंने दावा किया कि कई ग्राहकों ने उनसे माइलेज कम होने और गाड़ी की परफॉर्मेंस खराब होने की शिकायत की।

इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, 'आज मैंने दिल्ली के एक पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन पर जाकर जमीनी हकीकत जानी। सरकार सफेद झूठ बोल रही है। E20 के कारण गाड़ियों में सच में दिक्कतें आ रही हैं। आम लोग इथेनॉल से बहुत दुखी हैं। लगभग सभी लोगों की माइलेज कम हुई है और बहुत गाड़ियों में खराबी की शिकायत हैं।' केजरीवाल ने कहा, 'हम लोकतंत्र में रहते हैं। सरकार को लोगों की शिकायतों को सुनना चाहिए और उन्हें हल करने की दिशा में काम करना चाहिए।'

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केजरीवाल ने की चिंता समझने की कोशिश

अपने दौरे के दौरान केजरीवाल ने वहां मौजूद लोगों से बात करते हुए इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल के इस्तेमाल को लेकर वाहन मालिकों की चिंताओं को समझने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने वाहनों में पेट्रोल भरवाने और अपनी गाड़ियां सर्विसिंग कराने आए लोगों के साथ बातचीत की।

पूर्व सीएम ने सरकार के दावों को बताया सरासर झूठ

लोगों से बातचीत के बाद मीडिया से बात करते हुए AAP नेता ने कहा कि E20 फ्यूल पर सरकार के दावे सरासर झूठ हैं और आरोप लगाया कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाले मुद्दों से जुड़ी लोगों की चिंताओं को सुना जाना चाहिए और उनका समाधान निकाला जाना चाहिए।

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ई20 की आलोचना करने वालों पर कोई लेबल नहीं लगाएं

AAP नेता ने E20-ब्लेंडेड पेट्रोल पर चिंता जताने वाले लोगों की केंद्र सरकार द्वारा की जा रही आलोचना का भी जिक्र किया और कहा कि इस मुद्दे पर अपनी राय रखने वालों को कोई लेबल नहीं दिया जाना चाहिए या उन्हें नजरअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'E20 पेट्रोल के बारे में चिंता जताने वाले नागरिक अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। उनकी चिंताओं को सुना जाना चाहिए।'

केजरीवाल ने कहा कि उनके दौरे का मकसद आम ग्राहकों के अनुभवों को समझना और उनकी प्रतिक्रिया को सार्वजनिक चर्चा में लाना था। उन्होंने कहा कि लोगों पर असर डालने वाले फैसलों में उनकी प्रतिक्रिया और चिंताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

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सोशल मीडिया पर ई20 पेट्रोल की हो रही लगातार आलोचनाओं के बीच केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर फैल रही जानकारी को गलत बताते हुए उसका विस्तार से खंडन किया था। सरकार ने इंजन खराब होने, फ्यूल में चींटिया होने से लेकर इंश्योरेंस अमान्य होने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने जैसे दावों को खारिज कर दिया था।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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