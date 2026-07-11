E20 से नुकसान का सच जानने केजरीवाल पहुंचे पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन, लोगों से पूछा अनुभव; बोले- सरकार झूठ बोल रही
केजरीवाल ने कहा कि उनके दौरे का मकसद आम ग्राहकों के अनुभवों को समझना और उनकी प्रतिक्रिया को सार्वजनिक चर्चा में लाना था। उन्होंने कहा कि लोगों पर असर डालने वाले फैसलों में उनकी प्रतिक्रिया और चिंताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहनों को हो रहे नुकसान के तमाम दावों और केंद्र सरकार के लगातार इससे इनकार के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को शहर में एक पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन्होंने वाहनों की खराबी से जुड़ी जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद वाहन मालिकों से E20-ब्लेंडेड पेट्रोल के इस्तेमाल के अनुभव के बारे में पूछा। उन्होंने दावा किया कि कई ग्राहकों ने उनसे माइलेज कम होने और गाड़ी की परफॉर्मेंस खराब होने की शिकायत की।
इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, 'आज मैंने दिल्ली के एक पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन पर जाकर जमीनी हकीकत जानी। सरकार सफेद झूठ बोल रही है। E20 के कारण गाड़ियों में सच में दिक्कतें आ रही हैं। आम लोग इथेनॉल से बहुत दुखी हैं। लगभग सभी लोगों की माइलेज कम हुई है और बहुत गाड़ियों में खराबी की शिकायत हैं।' केजरीवाल ने कहा, 'हम लोकतंत्र में रहते हैं। सरकार को लोगों की शिकायतों को सुनना चाहिए और उन्हें हल करने की दिशा में काम करना चाहिए।'
केजरीवाल ने की चिंता समझने की कोशिश
अपने दौरे के दौरान केजरीवाल ने वहां मौजूद लोगों से बात करते हुए इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल के इस्तेमाल को लेकर वाहन मालिकों की चिंताओं को समझने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने वाहनों में पेट्रोल भरवाने और अपनी गाड़ियां सर्विसिंग कराने आए लोगों के साथ बातचीत की।
पूर्व सीएम ने सरकार के दावों को बताया सरासर झूठ
लोगों से बातचीत के बाद मीडिया से बात करते हुए AAP नेता ने कहा कि E20 फ्यूल पर सरकार के दावे सरासर झूठ हैं और आरोप लगाया कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाले मुद्दों से जुड़ी लोगों की चिंताओं को सुना जाना चाहिए और उनका समाधान निकाला जाना चाहिए।
ई20 की आलोचना करने वालों पर कोई लेबल नहीं लगाएं
AAP नेता ने E20-ब्लेंडेड पेट्रोल पर चिंता जताने वाले लोगों की केंद्र सरकार द्वारा की जा रही आलोचना का भी जिक्र किया और कहा कि इस मुद्दे पर अपनी राय रखने वालों को कोई लेबल नहीं दिया जाना चाहिए या उन्हें नजरअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'E20 पेट्रोल के बारे में चिंता जताने वाले नागरिक अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। उनकी चिंताओं को सुना जाना चाहिए।'
केजरीवाल ने कहा कि उनके दौरे का मकसद आम ग्राहकों के अनुभवों को समझना और उनकी प्रतिक्रिया को सार्वजनिक चर्चा में लाना था। उन्होंने कहा कि लोगों पर असर डालने वाले फैसलों में उनकी प्रतिक्रिया और चिंताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
सोशल मीडिया पर ई20 पेट्रोल की हो रही लगातार आलोचनाओं के बीच केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर फैल रही जानकारी को गलत बताते हुए उसका विस्तार से खंडन किया था। सरकार ने इंजन खराब होने, फ्यूल में चींटिया होने से लेकर इंश्योरेंस अमान्य होने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने जैसे दावों को खारिज कर दिया था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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