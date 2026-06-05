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दिल्ली में कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन से पहले केजरीवाल ने दी 'सड़क पर उतरने' वाली सलाह

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 'पेपर लीक का धंधा बहुत बड़ा है और इसमें बहुत बड़े-बड़े लोग शामिल हैं। जब तक आप सब लोग मिलकर आवाज नहीं उठाओगे, तब तक ये सिस्टम नहीं बदलने वाले और कुछ नहीं होने वाला।'

दिल्ली में कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन से पहले केजरीवाल ने दी 'सड़क पर उतरने' वाली सलाह

NEET व अन्य परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के बाद 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छह जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया है। इस कार्यक्रम में सरकार विरोधी कई नामचीन लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। उधर इस आयोजन से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी देश के लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की है।

उन्होंने पेपर लीक को अरबों-खरबों का धंधा बताते हुए इसमें बड़े-बड़े लोगों के शामिल होने का आरोप लगाया है, साथ ही कहा है कि लोगों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए सड़कों पर उतरते हुए सरकार से सवाल पूछना होगा, तभी सिस्टम में बदलाव आएगा। इस बारे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने हाल ही में देश में हुई पेपर लीक की कई घटनाओं का उल्लेख भी किया और केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल भी उठा। इन मामलों में की गई कार्रवाई को उन्होंने नाकाफी बताया।

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केजरीवाल बोले- तब तक ये धंधा बंद नहीं होगा…

अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'पेपर लीक अरबों खरबों का धंधा है। इस धंधे में बहुत बड़े-बड़े लोग शामिल हैं। जब तक आप सब लोग सड़कों पे उतर के सरकार को मजबूर नहीं करोगे, ये धंधा बंद नहीं होगा। अगले साल ऐसे ही सारे पेपरों में फिर से गड़बड़ होगी। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए सब इकट्ठे हो जाओ और मांग करो- बस, अब और नहीं सहेंगे।'

'हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, मैं बताता हूं क्यों?'

वहीं अपने वीडियो में उन्होंने कहा, ‘हर दो-तीन साल में पेपर लीक हो रहे हैं, फिर भी पेपर लीक का ये धंधा आखिर बंद क्यों नहीं हो रहा, मैं आपको बताता हूं।’ उन्होंने कहा, 'चार साल से पंजाब में हमारी सरकार है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। किसी पेपर में कोई गड़बड़ नहीं हुई। 10 साल हमने दिल्ली में सरकार चलाई, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। किसी पेपर में गड़बड़ नहीं हुई और केंद्र सरकार के हर पेपर में गड़बड़ हो रही है, कोई पेपर लीक हो रहा है, तो किसी में कुछ गड़बड़ हो रही है। क्यों, क्योंकि सवाल नीयत का है, उनकी नीयत खराब है, हमारी नीयत साफ है।'

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'जिस कंपनी की वजह से 20 बच्चों ने सुसाइड किया, उसे ठेका दे दिया'

इसके आगे उन्होंने कहा, ‘आप दो उदाहरण ले लीजिए, पहले सीबीएसई के पेपर की बात करते हैं, OSM का ठेका ऐसी कंपनी को दिया गया, जिस कंपनी ने तेलंगाना के पेपरों में भारी गड़बड़ी की थी। तेलंगाना के एग्जाम्स में उस कंपनी ने इतनी गड़बड़ी की थी, उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और उसकी गड़बड़ियों की वजह से तेलंगाना में 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया था। फिर भी उसी कंपनी को केंद्र सरकार ने सारे देश का ठेका दे दिया। क्यों, क्योंकि केंद्र सरकार की नीयत खराब थी।’

'घोटालेबाजों को बचाने की कोशिश की जा रही है'

आगे उन्होंने कहा कि 'केंद्र सरकार के इस फैसले की वजह से लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो गया, और अभी तक उस कंपनी के खिलाफ कोई ऐक्शन तक नहीं हुआ, कोई FIR नहीं हुई, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, एक कमेटी बना दी बस, कमेटी अपना काम करती रहेगी। CBSE के चेयरमैन को हटाकर उसको एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी बना दिया बस, और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब सारे घोटाले पर पर्दा डाला जा रहा है, घोटालेबाजों को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्यों अगले साल भी इनको पेपर लीक करना है, अगले साल भी इनको OSM में गड़बड़ी करना है। अरबों-खरबों का घोटाला है, नीयत खराब है इनकी।'

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‘हवाई जहाज से पेपर भेजने से लीक कैसे रुकेगा’

केजरीवाल ने आगे कहा, ‘नीट का पेपर ले लीजिए, कह रहे हैं कि पेपर सेटिंग की स्टेज पर पेपर लीक हुआ है और उसका समाधान क्या निकाल रहे हैं कि पेपरों का ट्रांसपोर्टेशन अब हवाई जहाजों द्वारा की जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब पेपर सेटिंग के टाइम पर पेपर लीक हुआ है तो पेपर जहाज से ट्रांसपोर्ट करने से कैसे पेपर लीक कैसे रुकेगा।’ आगे बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, 'दरअसल इन लोगों पेपर लीक रोकना ही नहीं है, सारे घोटाले पर पर्दा डाला जा रहा है, घोटालेबाजों को बचाया जा रहा है, क्योंकि अगले साल फिर से पेपर लीक करना है, अगले साल फिर से अरबों-खरबों रुपए कमाने हैं।'

'ये बहुत बड़ा धंधा है, बहुत बड़े-बड़े लोग शामिल हैं, जब तक आप सब लोग मिलकर आवाज नहीं उठाओगे, जब तक आप सब लोग मिलकर सड़कों पर नहीं उतरोगे, तब तक ये सिस्टम नहीं बदलने वाले, आपको सबको मिलकर आवाज उठाकर सरकार को मजबूर करना होगा, कि सरकार इस पूरे सिस्टम को ठीक करे, नहीं तो नहीं होने वाला।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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