दोबारा NEET देने वाले छात्रों को केजरीवाल ने दिया खास मंत्र, फ्री सौगात का भी ऐलान
दरअसल, अरविंद केजरीवाल छात्रों द्वारा किए गए कमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें एक छात्र ने लिखा था- अब मुझमें हिम्मत नहीं बची है। इस पर उन्होंने छात्रों को मोटीवेट करते हुए एक मंत्र दिया। इसके साथ ही एक खास तरह की समस्या के समाधान हेतु फ्री सौगात का ऐलान भी किया।
NEET पेपर लीक होने के बाद रद्द किया जा चुका है। री-एग्जाम 21 जून को होना तय है। ऐसे में देशभर के छात्रों में तनाव और आक्रोश व्याप्त है। इन्हीं तनावों से जुड़े मुद्दे पर बात करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छात्रों को एक खास मंत्र दिया है। दरअसल, अरविंद केजरीवाल छात्रों द्वारा किए गए कमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें एक छात्र ने लिखा था- "अब मुझमें हिम्मत नहीं बची है।" इस पर उन्होंने छात्रों को मोटीवेट करते हुए एक मंत्र दिया। इसके साथ ही एक खास तरह की समस्या के समाधान हेतु फ्री सौगात का ऐलान भी किया। जानिए केजरीवाल का खास मंत्र और फ्री सौगात।
सबसे पहले पूरा मामला समझिए
दरअसल केजरीवाल ने बीते दिनों एक्स पर एक वीडियो शेयर की थी। इसमें नीट छात्रों को संबोधित किया था। केजरीवाल ने छात्रों से अपनी फीलिंग्स और सुझावों को साझा करने के लिए कहा था। क्योंकि नीट पेपर रद्द हो जाने के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों से कई छात्रों द्वारा आत्महत्या करने की खबर सामने आई थी। इसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल ने डिप्रेशन में होने पर छात्रों से अपनी भावनाएं शेयर करने के लिए कहा था।
केजरीवाल ने दिया खास मंत्र
अपने ताजा वीडियो में केजरीवाल ऐसे ही कमेंट पढ़ रहे थे। एक कमेंट में छात्र ने लिखा था- ये मेरा चौथा अटेम्ट था। आप सोच नहीं सकते एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होकर यहां तक आना कितना बड़ा बोझ हो सकता है। अब मुझमें हिम्मत नहीं बची है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा- ये क्या है बच्चे, हिम्मत नहीं बची है का क्या मतलब है। मैं आपको एक मंत्र देता हूं। अपना इरादा मजबूत कर लो, डॉक्टर बनना ही बनना है। चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, एक बार जब आप इरादा कर लेते हो, स्ट्रॉन्ग इरादा कर लेते हो तो इस ब्रह्मांण की सारी शक्तियां आपकी मदद करने के लिए जुट जाती है।
फ्री सौगात का भी ऐलान
केजरीवाल ने बताया, कुछ बच्चों ने लिखा है कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि बस का किराया दे सकें। इस पर केजरीवाल ने कहा- मैं कल पंजाब जा रहा हूं। मान साहब से बात करूंगा, जिस दिन आपका पेपर है, कम से कम उस दिन के लिए पंजाब में आपके आने-जाने का खर्चा फ्री कर दूंगा। इस तरह केजरीवाल ने आने-जाने की मुफ्त व्यवस्था का इंतजाम करने का भी ऐलान किया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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