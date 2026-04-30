केजरीवाल की गैरहाजिरी पड़ सकती है भारी? HC दे सकता एकतरफा फैसला; एक रास्ता अभी भी खुला
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य की गैरहाजिरी उन पर भारी पड़ सकती है? क्या हाईकोर्ट एकतरफा फैसला दे सकता है? और ऐसे हालात में उनके पास क्या विकल्प बचता है? जानिए इस मामले में क्या कहते हैं कानून विशेषज्ञ…
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद पार्टी नेता दुर्गेश पाठक ने भी दिल्ली उच्च न्यायालय में आबकारी 'घोटाला' मामले की सुनवाई में न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य की गैरहाजिरी उन पर भारी पड़ सकती है? क्या हाईकोर्ट एकतरफा फैसला दे सकता है? और ऐसे हालात में उनके पास क्या विकल्प बचता है? जानिए इस मामले में क्या कहते हैं कानून विशेषज्ञ…
जमानती वारंट के जरिए केजरीवाल की पेशी अनिवार्य हो सकती है
हाईकोर्ट के सीनियर ए़डवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने बताया- केजरीवाल के पेश ना होने पर समन जारी किए जा सकते हैं। इसके बाद जमानती वारंट के जरिए उनकी पेशी को अनिवार्य किया जा सकता है। अगर वह फिर भी पेश न होने का फैसला करते हैं, तो पीठ एक एमिकस या लीगल एड पैनल से किसी वकील को नियुक्त कर सकता है, जो आकर अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करे।
सरकारी वकील को खड़ा कर HC द्वारा एकतरफा निर्णय लिया जा सकता
वहीं, एडवोकेट उपेन्द्र सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट में पेश ना होने का निर्णय बहुत गंभीर नहीं है। पीठ इस मामले में समन और जमानती वारंट जारी कर सकती है। पीठ के पास अपनी कई निजी शक्तियां हैं। हालांकि, यह सभी शक्तियां सिर्फ फैसले तक प्रभाव डालेंगी। जैसे कि सरकारी वकील को खड़ा कर केजरीवाल और अन्य आरोपियों का पक्ष सुन निर्णय लिया जा सकता। वहीं, केजरीवाल के पास भी उच्चतम न्यायालय जाने का रास्ता था।
केजरीवाल के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता अभी भी बचा है
उच्चतम न्यायालय जाने वाली बात पर हाईकोर्ट के एडवोकेट प्रशांत मनचंदा ने बताया कि अरविंद केजरीवाल के लिए उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देना ही सही उपाय होगा। केजरीवाल के उपस्थित न होने पर अवमानना की कोई बात नहीं है। इस मामले में पीठ के समक्ष एक तरफा फैसला देने का अधिकार है। पीठ सीबीआई की दलील सुनने के बाद एक तरफा निर्णय ले सकती है।
केजरीवाल सुनवाई में शामिल न होने के पीछे क्या तर्क दे रहे हैं
केजरीवाल ने न्यायमूर्ति शर्मा पर हितों के टकराव का आरोप लगाते हुए घोषणा की है कि वह आबकारी मामले की सुनवाई में व्यक्तिगत स्तर पर या किसी वकील के माध्यम से हिस्सा नहीं लेंगे। पाठक, सिसोदिया और केजरीवाल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दायर उस पुनर्विचार याचिका में पक्षकार हैं, जिसमें आबकारी नीति मामले में उन्हें आरोपमुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती गई है।
केजरीवाल ने न्याय न मिलने की तरफ किया इशारा
इसके बाद केजरीवाल ने चार पन्नों के एक पत्र में ''न्याय नहीं मिलने'' की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर उनकी ''गंभीर'' चिंताएं हैं। उन्होंने कहा, "अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए, गांधी जी के सिद्धांतो को मानते हुए और सत्याग्रह की भावना के साथ, मैंने फ़ैसला किया है कि मैं इस मामले में उनके सामने पेश नहीं होऊंगा और कोई दलील भी नहीं रखूंगा।"
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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