प्रचार में नहीं उतरे केजरीवाल, रेखा गुप्ता ने संभाली कमान; MCD में BJP की जीत की एक वजह ये भी

संक्षेप: दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सक्रिय भागीदारी के कारण भाजपा ने 12 में से 7 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल गायब रहे।

दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया है। पार्टी ने 12 में से 7 सीटें जीत लीं। विधानसभा चुनाव बाद एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा। इस जीत की एक प्रमुख वजह रही नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सक्रिय भूमिका। रेखा गुप्ता ने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए खुद मैदान में उतरकर प्रचार किया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पूरे चुनाव प्रचार से दूर रहे। केजरीवाल की गैरमौजूदगी ने इस चुनाव में आप को नुकसान पहुंचाया।

प्रचार के दौरान गायब दिखे केजरीवाल अरविंद केजरीवाल MCD उपचुनाव के प्रचार में कहीं नजर नहीं आए। केजरीवाल आमतौर पर दूसरे राज्यों के चुनावों में भी खूब दिलचस्पी दिखाते हैं। लेकिन दिल्ली नगर निगम चुनाव के दौरान वे पंजाब में ही रहे। केजरीवाल के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी एमसीडी चुनाव के प्रचार अभियान में नहीं दिखे। एमसीडी उपचुनाव में आप 12 सीटों में से आप सिर्फ 3 सीटें ही बचा पाई। इसमें नारायणा, दक्षिणपुरी और ग्रेटर कैलाश शामिल है। फरवरी 2025 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद यह उपचुनाव आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के के लिए वापसी का मौका था। लेकिन उनकी गैरमौजूदगी से वोटरों में संदेश गया कि दिल्ली अब प्राथमिकता नहीं है।

रेखा गुप्ता ने संभाली कमान, भाजपा को मिली मजबूती दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपचुनाव में पूरी ताकत लगाई। उन्होंने खुद बूथों पर जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और रणनीति बनाई। खास तौर पर शालीमार बाग बी वार्ड में भाजपा की अनीता जैन की जीत में उनका बड़ा योगदान रहा। चांदनी चौक में सुमन कुमार गुप्ता ने 1100 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। भाजपा ने शालीमार बाग बी, चांदनी चौक, दिचाऊं कलां, मुंडका, द्वारका बी, चांदनी महल और विनोद नगर सीटें जीतीं। रेखा गुप्ता की सक्रियता ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी। यह उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला बड़ा चुनावी इम्तिहान था, जिसे उन्होंने पास कर लिया।