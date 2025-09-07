केजरीवाल जनता को बाढ़ में फंसा छोड़कर गुजरात में प्रोपेगेंडा चला रहे, आतिशी पर भी बरसी भाजपा

भाजपा ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर जमकर निशाना साधा। हमलावर होते हुए कहा- केजरीवाल पंजाब की जनता को बाढ़ में फंसा छोड़कर गुजरात में प्रोपेगेंडा चला रहे हैं।

इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली और पंजाब में बाढ़ के कारण लोगों का हाल-बेहाल है। ऐसे में दोनों जगह की राजनीतिक पार्टियां एक-दूसरे पर जिम्मेदारी से भागने और ठीक ढंग से काम न करने का ठीकरा फोड़ती हुईं दिखाई दे रहीं हैं। भाजपा ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर जमकर निशाना साधा। हमलावर होते हुए कहा- केजरीवाल पंजाब की जनता को बाढ़ में फंसा छोड़कर गुजरात में प्रोपेगेंडा चला रहे हैं।

केजरीवाल राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने में मस्त हैं दिल्ली भाजपा के एक्स अकाउंट द्वारा किए गए ट्वीट में केजरीवाल और आतिशी पर हमला बोलते हुए लिखा गया, जिस तरह के ट्वीट एवं बयानबाज़ी की गंदी राजनीति अरविंद केजरीवाल एवं सुश्री आतिशी मार्लेना कर रहे हैं, उसे देख पंजाब एवं दिल्ली ही नहीं देश की जनता स्तब्ध है। जिस निर्लज्जता के साथ अरविंद केजरीवाल पंजाब की जनता को विनाशकारी बाढ़ में फंसा छोड़ गुजरात में राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने में मदमस्त हैं वह साफ करता है कि उनकी नैतिकता मर चुकी है।

भाजपा ने आतिशी और केजरीवाल से पूछा सवाल इसके अलावा दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से एक सवाल भी किया गया। उठाए गए सवाल में पूछा गया, अरविंद केजरीवाल एवं सुश्री आतिशी मार्लेना बतायें कि उनके बुराड़ी, चाँदनी चौक एवं ओखला के विधायक यमुना तटीय क्षेत्र में रहने वालों से मुंह मोड़कर कहां लापता हैं?