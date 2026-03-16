केजरीवाल शराब घोटाले में राहत को अपनी जीत बता रहे? क्या बोलीं सीएम रेखा गुप्ता
अरविंद केजरीवाल समेत 21 लोगों को आबकारी नीति घोटाले में राहत मिल चुकी है। पूर्व सीएम समेत सभी आप नेता इसे अपनी जीत बता रहे हैं। इस मामले में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा?
क्या केजरीवाल शराब घोटाले में राहत को अपनी जीत बता रहे हैं? इस सवाल के जवाब में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पहले तो कहा कि ये मामला कानूनी है और अभी कोर्ट में है। इसलिए मेरे लिए खास कार्रवाई पर कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेकिन, फिर बातचीत के दौरान उन्होंने सवाल करते हुए कहा- AAP नेताओं ने सैकड़ों फोन समेत सबूत नष्ट कर दिए और जांच एजेंसियों के समन का जवाब नहीं दिया। वे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे थे?
केजरीवाल को अभी HC-SC का सामना करना
सीएम रेखा गुप्ता की ये बातचीत यूएनआई से हुई है। केजरीवाल द्वारा शराब स्कैम में मिली राहत को जीत की तरह दिखाए जाने के सवाल पर आगे कहा- हमारा संवैधानिक सिस्टम इस सिद्धांत पर काम करता है कि कोर्ट कानूनी सवालों का फैसला खुद से करते हैं। केजरीवाल को अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सामना करना है।
क्या छिपाने की कोशिश कर रहे थे
इसके बाद उन्होंने दिल्ली की जनता द्वारा ट्रांसपेरेंसी और साफ जवाब की उम्मीद की बात करते हुए कहा- पॉलिटिकल नेताओं को कानूनी डेवलपमेंट को पॉलिटिकल नैरेटिव में बदलने के बजाय अपने कामों को समझाने पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने आप पर हमलावर होते हुए कहा- AAP नेताओं ने सैकड़ों फोन समेत सबूत नष्ट कर दिए, और जांच एजेंसियों के समन का जवाब नहीं दिया। वे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे थे?
केजरीवाल-सिसोदिया समेत 21 बरी
आपको बताते चलें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पूर्व सीएम एवं आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ-साथ अन्य 21 आरोपियों को बरी कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच कराने का आदेश दिया था।
इन अहम लोगों को किया गया बरी
राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह ने इस मामले में जिन सभी 23 आरोपियों को बरी किया है, उनमें तेलंगाना से पूर्व सांसद के. कविता, विजय नायर, समीर महेंद्रू शामिल हैं। यह मामला 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा था। इस नीति को तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद वापस ले लिया था।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें