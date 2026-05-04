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केजरीवाल की आरोपमुक्ति को चुनौती देने वाली CBI याचिका की सुनवाई टली, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा नहीं पहुंची कोर्ट

May 04, 2026 02:34 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आबकारी नीति से जुड़े मामले में CBI की उस याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो सकी, जिसमें अरविंद केजरीवाल समेत अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। इस मामले पर सोमवार दोपहर 2:30 बजे सुनवाई तय थी, लेकिन निर्धारित समय पर कार्यवाही शुरू नहीं हो पाई।

केजरीवाल की आरोपमुक्ति को चुनौती देने वाली CBI याचिका की सुनवाई टली, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा नहीं पहुंची कोर्ट

आबकारी नीति से जुड़े मामले में CBI की उस याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो सकी, जिसमें अरविंद केजरीवाल समेत अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। इस मामले पर सोमवार दोपहर 2:30 बजे सुनवाई तय थी, लेकिन निर्धारित समय पर कार्यवाही शुरू नहीं हो पाई।

दरअसल, इस मामले की सुनवाई कर रहीं न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा आज अदालत नहीं पहुंचीं। उनकी अनुपस्थिति के चलते सुनवाई टल गई। अब इस याचिका पर अगली तारीख का इंतजार किया जा रहा है, जिसमें अदालत आरोपमुक्ति के फैसले पर आगे की सुनवाई करेगी।

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जस्टिस शर्मा ने 20 अप्रैल को मामले से खुद को अलग करने संबंधी केजरीवाल और सिसोदिया की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद दोनों नेताओं ने जस्टिस शर्मा को एक पत्र लिखकर कहा- वे व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील के माध्यम से उनके समक्ष पेश नहीं होंगे और ''महात्मा गांधी के सत्याग्रह के मार्ग'' का अनुसरण करेंगे। आप के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक ने भी न्यायाधीश को इसी तरह का पत्र लिखा था।

सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने कहा था- अदालत को अब तक अधीनस्थ अदालत के सभी रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुए हैं, जिनमें अधीनस्थ अदालत द्वारा पारित पिछले कुछ आदेश भी शामिल हैं। इसके बाद उन्होंने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई चार मई तक के लिए स्थगित कर दी थी। आज इसी मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई।

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न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि ''हम रिकॉर्ड मंगवाएंगे और सोमवार से सुनवाई शुरू करेंगे'' और निर्देश दिया कि रिकॉर्ड कल तक मंगवा लिया जाए। अदालत ने यह भी गौर किया कि कई पक्षों ने अपने-अपने जवाब दाखिल कर दिए हैं, लेकिन बरी किए गए कुछ आरोपियों ने अब तक ऐसा नहीं किया है। अदालत ने कहा, उन्हें जवाब दाखिल करने का एक और आखिरी मौका देगी। वे शनिवार तक जवाब दाखिल कर दें।''

अदालत ने बरी किए गए एक आरोपी की ओर से नौ अप्रैल को अदालत द्वारा पारित अंतरिम रोक आदेश को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया। सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे याचिका का जवाब दाखिल करेंगे।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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