सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को केजरीवाल ने बताया भाजपा की तानाशाही, आतिशी बोलीं- फिर कहानी दोहराई जा रही
दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कथित घोटाले में सत्येंद्र जैन समेत छह लोगों की गिरफ्तारी के बाद AAP ने भाजपा पर हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को भाजपा की तानाशाही बताते हुए मामले को फर्जी बताया, जबकि आतिशी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया।
दिल्ली जल बोर्ड (DJB) से जुड़े घोटाला मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन समेत छह लोगों की गिरफ्तारी ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने जैन की गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई और झूठा बताया है। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है।
केजरीवाल बोले- भाजपा की तानाशाही कब तक चलेगी
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैन को एक बार फिर भाजपा ने गिरफ्तार करवा दिया है। केजरीवाल ने दावा किया कि पिछला मामला भी फर्जी था और यह मामला भी फर्जी साबित होगा।
उन्होंने कहा कि जेल में जैन के साथ जो हुआ और उन्हें जिस तरह की कथित मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा, वह सभी को याद है। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि आखिर भाजपा की यह कथित तानाशाही कब तक चलेगी और किसी को भी झूठे आरोप लगाकर जेल में डालने की कार्रवाई कब तक जारी रहेगी।
केजरीवाल ने कहा कि भाजपा का ‘पाप का घड़ा भर चुका है’ और चाहे जितनी तानाशाही की जाए, मोदी सरकार का अंत तय है। उन्होंने कहा कि पूरी आम आदमी पार्टी और देश की जनता सत्येंद्र जैन के साथ मजबूती से खड़ी है।
आतिशी बोलीं, जैन को पहले भी झूठे मामले में जेल भेजा
आतिशी ने भी जैन की गिरफ्तारी को भाजपा की राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि जैन को पहले भी झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजा गया था और अब एक बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के अहंकार में भाजपा सरकारी ताकत का इस्तेमाल कर लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। आतिशी ने कहा कि किसी को सरकारी ताकत से कुछ समय के लिए डराया जा सकता है, लेकिन सच को हमेशा दबाया नहीं जा सकता।
उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ सत्येंद्र जैन की नहीं, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ खड़े हर व्यक्ति की है और आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है। हालांकि, ACB की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोप अभी अदालत में साबित होना बाकी हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।
सत्येंद्र जैन समेत गिरफ्तार हुए 6 लोग कौन हैं
आपको बताते चलें कि दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) ने मंगलवार को सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें सत्येंद्र जैन के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व CEO एवं IAS अधिकारी उदित प्रकाश राय, पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव, AN Enterprises के प्रोपराइटर नागेंद्र यादव, Euroteck Environment Pvt. Ltd. के मालिक राजा कुमार कुर्रा और Srijanhar के प्रोपराइटर पंकज वर्मा शामिल हैं।
ACB ने 1.52 करोड़ की रिश्वत लेने समेत क्या आरोप लगाए
ACB का आरोप है कि DJB के STP टेंडर में कथित तौर पर तकनीकी शर्तों में हेरफेर कर एक खास तकनीक प्रदाता कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक, पूर्व CEO उदित प्रकाश राय ने अपने और रिश्तेदारों के बैंक खातों में कथित तौर पर 1.52 करोड़ रुपये रिश्वत के तौर पर हासिल किए। मामले में निजी कंपनियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित सांठगांठ तथा पैसों के लेनदेन की भी जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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