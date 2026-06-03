Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

केजरीवाल ने पूछा- क्या ये खबर सही है; बोले- पिछले 76 साल में कई मौके आए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

इसी तरह की एक अन्य खबर को शेयर करते हुए पार्टी के राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'भारत के इतिहास में पहली बार पीएम मोदी ने 1 लाख 14 हजार करोड़ का देश का सोना बेच दिया।'

केजरीवाल ने पूछा- क्या ये खबर सही है; बोले- पिछले 76 साल में कई मौके आए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार की खबर शेयर करते हुए पूछा है कि क्या देश का सोना बेचा जा रहा है। उन्होंने पूछा है कि क्या ये खबर सही है कि सरकार इतनी ज्यादा कंगाल हो गई है। सोशल मीडिया पर लिखी अपनी पोस्ट में उन्होंने पूछा है कि आजादी के बाद पिछले 76 सालों में ऐसे कई मौके आए जब देश कठिन स्थिति में था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। AAP नेता ने कहा कि इसका मतलब हालात बहुत खराब हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार पर देश के हालात नहीं बताने का आरोप भी लगाया। साथ ही कहा कि मोदी जी कहते हैं वो तो झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन हमें तो यहीं रहना है।

अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'क्या ये खबर सही है? क्या देश का सोना बेचा जा रहा है? क्या सरकार इतनी ज्यादा कंगाल हो गई है? पिछले 76 साल में कई ऐसे मौके आए जब देश कठिन स्थिति में था। लेकिन देश का सोना तो कभी नहीं बेचा गया। इसका मतलब हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं? सरकार कुछ बताती क्यो नहीं? देश के क्या हालात हैं? मोदी जी कहते हैं कि वो तो झोला उठा के चल देंगे। पर हमें तो यहीं रहना है, इसी देश में रहना है।' हालांकि RBI ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए ऐसी किसी भी खबर को गलत बताते हुए सारा भ्रम दूर कर दिया।

ये भी पढ़ें:दिल्ली अग्निकांड में कितने लोग घायल, कितनों की हालत गंभीर, सामने आया पूरा आंकड़ा
पिछले 76 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ; केजरीवाल ने पूछा- क्या ये खबर सही है

संजय सिंह बोले- वो तो झोला उठाकर चल देंगे, आपका क्या होगा

उधर इसी तरह की एक अन्य खबर को शेयर करते हुए पार्टी के राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'रेल, सेल, तेल, कोयला, गैस, पोर्ट, एयरपोर्ट, और आपका पेपर बेचने के बाद, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार मोदी ने 1 लाख 14 हजार करोड़ का देश का सोना भी बेच दिया। देश की आर्थिक हालत अतिगम्भीर है। मोदी तो झोला लेकर चल देंगे, आप सोंचिए आपका क्या होगा?'

ये भी पढ़ें:मंजूरी से 4 गुना ज्यादा कमरे; दिल्ली की आग में 21 मौतों के पीछे क्या-क्या वजहें

क्या लिखा है उस रिपोर्ट में

संजय सिंह ने जिस खबर की कटिंग को शेयर किया, उसमें बताया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 मई तक के दो सप्ताह में अरबों डॉलर के सोने के भंडार बेचे हो सकते हैं। इसमें बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस न्यूज वेबसाइट का यह विश्लेषण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा पर आधारित है। जिसके अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 मई तक के दो सप्ताह में लगभग 12 बिलियन डॉलर (1.14 लाख करोड़ रुपए) का सोना बेचा होगा, जबकि 7.5 बिलियन डॉलर की विदेशी-मुद्रा संपत्तियां खरीदीं। मीडिया संस्थान ने अनुमान लगाते हुए कहा कि भारत के केंद्रीय बैंक ने यह कदम मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के बढ़ते बुरे असर से अपनी विदेशी-मुद्रा संपत्तियों को बचाने के लिए उठाया होगा।

ये भी पढ़ें:सड़कों पर बिछा दिए गद्दे, बेहोश को लगातार दिया CPR, कैसे बची जान

RBI ने किया खंडन, खबर को बताया गलत

इस रिपोर्ट के वायरल होने के बाद लोगों में किसी तरह की घबराहट ना फैले, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपनी ओर से एक स्पष्टीकरण भी जारी किया, जिसमें उसने अपने द्वारा सोना बेचे जाने की किसी भी खबर को गलत बताया। रिजर्व बैंक ने कहा, ‘RBI के सामने, कुछ मीडिया-वर्गों में प्रसारित, ऐसी रिपोर्ट आई हैं जिनमें RBI द्वारा सोने की बिक्री करने का उल्लेख किया गया है। आरबीआई यह स्पष्ट करता है कि ये रिपोर्ट सही नहीं हैं।’

इस बारे में जारी प्रेस नोट में बताया गया कि 'इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि आरबीआई द्वारा अपने मासिक बुलेटिन में गोल्ड स्टॉक (स्वर्ण भंडार) की जानकारी दी जाती है। उक्त बुलेटिन का नवीनतम संस्करण आरबीआई की वेबसाइट: https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=24213 पर उपलब्ध है और आज की तारीख यानी 3 जून को स्वर्ण-भंडार 880.52 टन पर अपरिवर्तित बना हुआ है। इसलिए जन-सामान्य को यह सूचित किया जाता है कि वे ऐसे मामलों में समय-समय पर आरबीआई द्वारा प्रकाशित आधिकारिक सूचनाओं को ही प्रामाणिक मानें।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Arvind Kejriwal Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।