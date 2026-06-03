केजरीवाल ने पूछा- क्या ये खबर सही है; बोले- पिछले 76 साल में कई मौके आए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ
इसी तरह की एक अन्य खबर को शेयर करते हुए पार्टी के राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'भारत के इतिहास में पहली बार पीएम मोदी ने 1 लाख 14 हजार करोड़ का देश का सोना बेच दिया।'
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार की खबर शेयर करते हुए पूछा है कि क्या देश का सोना बेचा जा रहा है। उन्होंने पूछा है कि क्या ये खबर सही है कि सरकार इतनी ज्यादा कंगाल हो गई है। सोशल मीडिया पर लिखी अपनी पोस्ट में उन्होंने पूछा है कि आजादी के बाद पिछले 76 सालों में ऐसे कई मौके आए जब देश कठिन स्थिति में था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। AAP नेता ने कहा कि इसका मतलब हालात बहुत खराब हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार पर देश के हालात नहीं बताने का आरोप भी लगाया। साथ ही कहा कि मोदी जी कहते हैं वो तो झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन हमें तो यहीं रहना है।
अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'क्या ये खबर सही है? क्या देश का सोना बेचा जा रहा है? क्या सरकार इतनी ज्यादा कंगाल हो गई है? पिछले 76 साल में कई ऐसे मौके आए जब देश कठिन स्थिति में था। लेकिन देश का सोना तो कभी नहीं बेचा गया। इसका मतलब हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं? सरकार कुछ बताती क्यो नहीं? देश के क्या हालात हैं? मोदी जी कहते हैं कि वो तो झोला उठा के चल देंगे। पर हमें तो यहीं रहना है, इसी देश में रहना है।' हालांकि RBI ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए ऐसी किसी भी खबर को गलत बताते हुए सारा भ्रम दूर कर दिया।
संजय सिंह बोले- वो तो झोला उठाकर चल देंगे, आपका क्या होगा
उधर इसी तरह की एक अन्य खबर को शेयर करते हुए पार्टी के राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'रेल, सेल, तेल, कोयला, गैस, पोर्ट, एयरपोर्ट, और आपका पेपर बेचने के बाद, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार मोदी ने 1 लाख 14 हजार करोड़ का देश का सोना भी बेच दिया। देश की आर्थिक हालत अतिगम्भीर है। मोदी तो झोला लेकर चल देंगे, आप सोंचिए आपका क्या होगा?'
क्या लिखा है उस रिपोर्ट में
संजय सिंह ने जिस खबर की कटिंग को शेयर किया, उसमें बताया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 मई तक के दो सप्ताह में अरबों डॉलर के सोने के भंडार बेचे हो सकते हैं। इसमें बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस न्यूज वेबसाइट का यह विश्लेषण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा पर आधारित है। जिसके अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 मई तक के दो सप्ताह में लगभग 12 बिलियन डॉलर (1.14 लाख करोड़ रुपए) का सोना बेचा होगा, जबकि 7.5 बिलियन डॉलर की विदेशी-मुद्रा संपत्तियां खरीदीं। मीडिया संस्थान ने अनुमान लगाते हुए कहा कि भारत के केंद्रीय बैंक ने यह कदम मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के बढ़ते बुरे असर से अपनी विदेशी-मुद्रा संपत्तियों को बचाने के लिए उठाया होगा।
RBI ने किया खंडन, खबर को बताया गलत
इस रिपोर्ट के वायरल होने के बाद लोगों में किसी तरह की घबराहट ना फैले, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपनी ओर से एक स्पष्टीकरण भी जारी किया, जिसमें उसने अपने द्वारा सोना बेचे जाने की किसी भी खबर को गलत बताया। रिजर्व बैंक ने कहा, ‘RBI के सामने, कुछ मीडिया-वर्गों में प्रसारित, ऐसी रिपोर्ट आई हैं जिनमें RBI द्वारा सोने की बिक्री करने का उल्लेख किया गया है। आरबीआई यह स्पष्ट करता है कि ये रिपोर्ट सही नहीं हैं।’
इस बारे में जारी प्रेस नोट में बताया गया कि 'इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि आरबीआई द्वारा अपने मासिक बुलेटिन में गोल्ड स्टॉक (स्वर्ण भंडार) की जानकारी दी जाती है। उक्त बुलेटिन का नवीनतम संस्करण आरबीआई की वेबसाइट: https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=24213 पर उपलब्ध है और आज की तारीख यानी 3 जून को स्वर्ण-भंडार 880.52 टन पर अपरिवर्तित बना हुआ है। इसलिए जन-सामान्य को यह सूचित किया जाता है कि वे ऐसे मामलों में समय-समय पर आरबीआई द्वारा प्रकाशित आधिकारिक सूचनाओं को ही प्रामाणिक मानें।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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