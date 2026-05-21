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अरविंद केजरीवाल पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा वाली तीसरी मुश्किल, दो और AAP नेताओं पर भी केस

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
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इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत अन्य नेताओं को अदालत की स्वतः संज्ञान अवमानना याचिका में नोटिस जारी किया था।

अरविंद केजरीवाल पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा वाली तीसरी मुश्किल, दो और AAP नेताओं पर भी केस

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं सौरभ भारद्वाज व गोपाल राय के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने एक आपराधिक अवमानना ​​याचिका दायर की गई है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय की मौजूदा न्यायाधीश जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को निशाना बनाते हुए एक मिलाजुला सोशल मीडिया अभियान चलाया। जस्टिस नवीन चावला व जस्टिस रविन्द्र डुडेजा की पीठ शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।

दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका अधिवक्ता अशोक चैतन्य ने दायर की है, जिसमें उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 215 के साथ पढ़े जाने वाले न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 15 (1) (सी) के तहत दायर याचिका में आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने की मांग की है। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के उक्त तीन नेताओं ने अदालत को बदनाम किया, उसके अधिकार को कम किया और लंबित न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप किया।

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केजरीवाल पर लगाए गए आरोप

याचिका के अनुसार यह विवाद कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी व्यक्तियों को आरोपमुक्त करने को चुनौती देने वाली सीबीआई पुनरीक्षण याचिका की कार्यवाही से उत्पन्न हुआ, जिसमें केजरीवाल भी आरोपियों में से एक हैं। इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कर रही थीं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले को स्थानांतरित करने और कार्यवाही वापस लेने की असफल कोशिशों के बाद केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा को मामले की सुनवाई से अलग करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था।

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हाई कोर्ट ने मंगलवार को जारी किया था नोटिस

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत अन्य नेताओं को अदालत की स्वतः संज्ञान अवमानना याचिका में नोटिस जारी किया था। इन नेताओं पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर ‘मानहानिकारक और अपमानजनक’ टिप्पणियां करने का आरोप है।

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HC ने स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की अवमानना कार्यवाही

इस मामले में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने स्वतः संज्ञान लेते हुए AAP नेताओं के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रवींद्र डुडेजा की बेंच ने AAP नेताओं को नोटिस जारी किया। अदालत ने केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। पीठ ने कहा, 'नोटिस जारी किया जाए। कथित अवमानना करने वाले नोटिस प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करेंगे।' पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को निर्धारित की है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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