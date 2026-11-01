तैयार रखें कागज! गाजियाबाद जिले में सभी बेसिक शिक्षकों का होगा वेरिफिकेशन, क्या है वजह

गाजियाबाद के सभी परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का सत्यापन होगा। जिला बेसिक शिक्षा विभाग सत्यापन के लिए नियुक्ति तिथि और मेरिट के आधार पर शिक्षकों की फाइल तैयार करेगा। दरअसल, एक दस्तावेज पर 10 शिक्षकों की नियुक्ति के खुलासे के बाद कोर्ट ने सत्यापन कराने के आदेश दिए हैं।

गुलशन भारती, गाजियाबाद गाजियाबाद में जिला बेसिक शिक्षा विभाग सभी परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों का सत्यापन करने की तैयारी कर रहा है। जल्द सभी शिक्षकों की सूची, नियुक्ति तिथि और मेरिट के आधार पर फाइल तैयार की जाएगी, जिसके बाद इन सभी की जांच एसटीएफ करेगी। जिले में करीब 2200 शिक्षक कार्यरत हैं।

शासन के निर्देशानुसार इन सभी को अपने दस्तावेज चार नवंबर तक जमा कराने होंगे। प्रदेश में शिक्षकों द्वारा फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी के खुलासे के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश स्तरीय इस जांच में जिले में स्थित सभी बेसिक स्कूलों के शिक्षकों को भी इस दायरे में शामिल किया गया है। जिले में 446 परिषदीय स्कूल हैं, जिनमें लगभग 2200 शिक्षक-शिक्षिकाएं कार्यरत हैं। इन सभी की नियुक्ति और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार सभी 2200 शिक्षकों का डेटा संकलित कर मेरठ भेजा जाएगा।

इसके बाद एसटीएफ से शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच कराई जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव ने बताया कि निर्धारित तिथि पर हाईकोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट पेश करनी है। इसलिए समय सीमा का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जो शिक्षक समय पर दस्तावेज नहीं देंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।

मंडल से लेकर शासन स्तर तक होगी निगरानी जिला स्तर पर तैयार शिक्षकों की रिपोर्ट मंडल से लेकर शासन स्तर तक जाएगी। शासन के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों को शिक्षकों के दस्तावेज समय पर जमा कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।

इन दस्तावेजों की होगी जांच कोर्ट और शासन के निर्देशानुसार शिक्षकों को हाईस्कूल, इंटर, स्नातक, बीएड, बीटीसी, डीएलएड और टीईटी व सीटेट समेत नियुक्ति के समय की सभी योग्यताओं वाले दस्तावेज देने होंगे। बीएसए कार्यालय सभी रिकॉर्ड संकलित कर मेरठ भेजेगा। इसके बाद एसटीएफ इन दस्तावेजों की जांच करेगा। हाईकोर्ट ने 4 नवंबर को अनुपालन रिपोर्ट तलब की है।

शपथ पत्र पर बताएंगे कोई करीबी शिक्षा विभाग में है या नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिट याचिका 11906/2026 कुसुमलता बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में 16 अक्टूबर को आदेश दिया है कि कक्षा एक से आठ तक के सभी शिक्षक अपने नियुक्ति पत्र, हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, बीटीसी, डीएलएड समेत सभी शैक्षिक दस्तावेज की प्रति जमा करें। साथ ही उन्हें शपथपत्र भी देना होगा कि उनका कोई करीबी रिश्तेदार शिक्षा विभाग में बीएसए या उससे उच्च पद पर है या नहीं।

क्या है मामला हाईकोर्ट ने यह आदेश एक फर्जी नियुक्ति के मामले की सुनवाई के दौरान दिया है। एसटीएफ की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने फर्जी दस्तावेजों या दूसरे व्यक्ति के दस्तावेजों पर नौकरी हासिल की है।