ग्रेटर नोएडा में कासना से ईकोटेक-6 तक सड़क बनेगी चकाचक; जाम की समस्या होगी दूर

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक, कासना से ईकोटेक-6 गोलचक्कर तक की 80 मीटर चौड़ी सड़क 6 लेन की है। यह सड़क जगह-जगह पर टूटी होने की वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाFri, 10 Oct 2025 03:05 PM
ग्रेटर नोएडा के कासना कस्बे से सेक्टर ईकोटेक-6 गोलचक्कर तक डेढ़ किलोमीटर लंबी सड़क को दोबारा बनाने यानी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। यहां नई परत बिछाई जा रही है। इससे सड़क की ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। परत को उतारकर उसका दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक, कासना से ईकोटेक-6 गोलचक्कर तक की 80 मीटर चौड़ी सड़क 6 लेन की है। यह सड़क जगह-जगह पर टूटी होने की वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यही नहीं, कासना कस्बे में कुछ स्थानों पर चौड़ाई भी कम है। ट्रैफिक का काफी दबाव होने की वजह से अक्सर जाम की समस्या पैदा हो जाती है। डेढ़ किलोमीटर में दोबारा सड़क बनने से कस्बे में ट्रैफिक जाम की समस्या भी दूर हो जाएगी। कासना में कुछ स्थानों पर सड़क की चौड़ाई कम है। ऐसे स्थानों पर सड़क को चौड़ा करने का काम भी किया जाएगा।

बता दें कि, यहां यूटर्न के विस्तार का काम पहले से चल रहा है। अधिकारी के मुताबिक, फुटपाथ का निर्माण कर उसका सौंदर्यीकरण किया जाना भी प्रस्तावित है। इससे अतिक्रमण की समस्या से निजात मिल जाएगी। यह सड़क सिरसा, घंघोला व गिरधरपुर होते हुए खेरली तिराहा पर दनकौर सिकंद्राबाद मार्ग से जुड़ती है।

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक नरोत्तम सिंह ने बताया कि सड़क के पुनर्निर्माण का काम एक माह में पूरा कर लिया जाएगा। उच्चाधिकारियों के दिशानिर्देश पर जरूरी सड़कों को दुरुस्त किए जाने कार्ययोजना बनाई गई है।

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गोलचक्कर से खेरली तिराहा के बीच की सड़क को चार लेन किया जाएगा। प्राधिकरण ने केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा इससे संबंधित रिपोर्ट सौंपने के बाद तैयारी शुरू कर दी है। वर्क सर्किल-8 के अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है। करीब 7.2 किलोमीटर लंबी यह सड़क अभी दो लेन की है।

सुमित यादव, एसीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, ''कासना से सिरसा गोलचक्कर तक की मुख्य सड़क का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। कासना कस्बे में जाम दूर करने की योजना पर भी काम चल रहा है। यूटर्न का विस्तार किया जा रहा है।''