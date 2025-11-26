दिल्ली धमाके ने छीन लिया कश्मीरी महिला का आशियाना, बोलीं- ये शहर मुझे नहीं चाहता

संक्षेप: मारिया नाम की महिला ने दुखी स्वर में कहा कि जिस शहर में मैं 13 साल तक रही, वह मुझे अब नहीं चाहता,लेकिन न तो इस महिला का नाम दिल्ली बम ब्लास्ट से जुड़ा है और न ही इसका कोई उस धमाके से वास्ता है,पर फिर क्यों दिल्लीवाले मारिया को घर देने से मना कर रहे हैं। आइए जानते हैं।

दिल्ली में 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट ने एक महिला से उसका आशियाना ही छीन लिया है। जिस दिल्ली में वह 13 साल रही, उस देश की राजधानी में उसे कोई किराया का घर देने तको तैयार नहीं है। कश्मीरी महिला का कहना है कि यह वह जगह है जहां मैंने दोस्त बनाए, अपनी पहचान बनाई और शुरू से अपनी जिंदगी बनाई, लेकिन यह बहुत पराया सा महसूस हुआ। मारिया नाम की महिला ने दुखी स्वर में कहा कि जिस शहर में मैं 13 साल तक रही, वह मुझे अब नहीं चाहता,लेकिन न तो इस महिला का नाम दिल्ली बम ब्लास्ट से जुड़ा है और न ही इसका कोई उस धमाके से वास्ता है,पर फिर क्यों दिल्लीवाले मारिया को घर देने से मना कर रहे हैं। आइए जानते हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस महीने काम से तीन महीने की छुट्टी के बाद जब मारिया बिलाल दिल्ली लौटीं, तो उन्हें किराये पर रहने के लिए घर नहीं मिल पाया। 36 वर्षीय कम्युनिकेशन प्रोफेशनल मारिया ने कहा, "ऐसा लगा जैसे जिस शहर में मैं 13 साल तक रही, वह मुझे अब नहीं चाहता। यह वह जगह है जहां मैंने दोस्त बनाए, अपनी पहचान बनाई और शुरू से अपनी जिंदगी बनाई, लेकिन यह बहुत पराया सा महसूस हुआ।" मारिया ने अपना पूरा कामकाजी जीवन दिल्ली में ही बिताया है।

चूंकि वह लाजपत नगर का जिस घर में पिछली बार रहती थीं, वह अब उपलब्ध नहीं था, इसलिए मारिया ने ब्रोकरों से संपर्क किया। ब्रोकरों ने उन्हें लाजपत नगर के साथ-साथ जंगपुरा, विवेक विहार और नोएडा में भी घर दिखाए, लेकिन जब भी समझौते(Rent Agreement) पर हस्ताक्षर करने की बात आई, तो उन्हें हर बार रुकावट का सामना करना पड़ा। मारिया ने बताया कि ब्रोकर हर बार एक ही जवाब के साथ लौटे कि मकान मालिक एक कश्मीरी मुस्लिम को घर नहीं देना चाहता है। मारिया 11 नवंबर को दिल्ली पहुंची थीं, जो लाल किले के पास हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद का समय था।

मारिया ने कहा कि उन्होंने अपनी पेशेवर योग्यताएं (professional credentials) बताईं और संभावित मकान मालिकों को बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार के साथ भी काम किया है। उन्हें उम्मीद थी कि इससे वे उन पर भरोसा कर पाएंगे। उन्होंने कहा, "लेकिन वे अपने संदेह को छोड़ ही नहीं पाए।"

दिल्ली में हुए आतंकी साज़िश के बाद, यह एक ऐसी भावना है जिसे कई कश्मीरियों ने सार्वजनिक और निजी तौर पर व्यक्त किया है। यह मामला इतना बढ़ गया कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सार्वजनिक रूप से यह याद दिलाना पड़ा कि "मुट्ठी भर लोगों के कार्यों से जम्मू-कश्मीर के शांतिप्रिय निवासियों के विशाल बहुमत को परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए।" मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह कहा, "हर कश्मीरी आतंकवादियों के पक्ष में नहीं है। यह केवल मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने यहां की शांति और सद्भाव (harmony) को बिगाड़ने की कोशिश की है।"

बिलाल ने तीन ब्रोकरों से बात की। मारिया ने कहा, "उनमें से एक को मुझे यह बताते हुए शर्म महसूस हो रही थी कि मकान मालिक एक मुस्लिम किरायेदार नहीं चाहता, इसलिए वह मीटिंग को टालता रहा, लेकिन इतने सारे मालिकों की ओर से मना किए जाने के बाद मैं जानती थी कि असल में क्या हो रहा है।"आखिरकार मारिया को एक घर तो मिला, लेकिन मालिक ने बाजार दर (market rate) से 20,000 रुपये ज्यादा मांगे।" वह अब श्रीनगर वापस लौट चुकी हैं। वह उम्मीद कर रही हैं कि उनका यह कदम अस्थायी होगा, क्योंकि उनकी जिंदगी दिल्ली में है।

गुड़गांव में मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर काम करने वाले उमर पीरजादा ने कहा कि मुसलमानों के लिए दिल्ली-एनसीआर में घर किराये पर लेना वैसे भी मुश्किल है और अब यह और भी मुश्किल होने वाला है। दिल्ली में घर खोजने में संघर्ष करने के बाद उमर गुड़गांव की एक पॉश सोसाइटी में चले गए जहां किसी को मेरे धर्म की परवाह नहीं थी।

उमर ने कहा, "लेकिन हाल ही में मेरे लिए गुड़गांव में अपना घर वहन (afford) करना मुश्किल हो गया है। मैंने सोचा कि मैं कहीं सस्ती जगह जा सकता हूं, लेकिन लोग कश्मीरी मुस्लिम किरायेदारों को अपने घर नहीं देना चाहते हैं।" उमर ने बताया कि उन्होंने नोएडा और गाजियाबाद में भी अपार्टमेंट खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हर तरह के आरडब्ल्यूए (RWA) नियमों का सामना करना पड़ा। "कहीं वे अकेले आदमी को नहीं चाहते हैं, तो कहीं वे मांसाहारी (meat eaters) लोगों को नहीं चाहते। इसलिए, फिलहाल, मेरे पास खर्च उठाने और गुड़गांव में ही रहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है।"

दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर, नीरज सहगल ने भी सहमति जताई कि कुछ लोगों को घर मिलने में ज्यादा कठिनाई होती है। उन्होंने कहा, "लेकिन हर मकान मालिक किरायेदार के धर्म की परवाह नहीं करता है। मुझे भी संभावित किरायेदारों को मना किए जाने की समस्याओं का सामना करना पड़ा है क्योंकि मालिक मुस्लिम को घर नहीं देना चाहता, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इन बातों की परवाह नहीं है।" सहगल ने आगे कहा कि जब धर्म के कारण लोगों को घर देने से मना किया जाता है तो उन्हें बुरा लगता है।