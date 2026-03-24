Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कश्मीर की अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को उम्रकैद की सजा, दो सहयोगियों को 30-30 साल की जेल

Mar 24, 2026 05:17 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, निखिल पाठक, नई दिल्ली
share

दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी को 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम' (यूएपीए) मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

कश्मीर की अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को उम्रकैद की सजा, दो सहयोगियों को 30-30 साल की जेल

दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीर की अलगाववादी नेता और दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी को उम्रकैद और उसकी दो सहयोगियों सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को 30-30 साल की सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों को जनवरी में UAPA (गैरकानूनी गतिविधियों निवारण अधिनियम) के तहत दोषी ठहराया गया था।

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने सजा पर दलीलें पूरी होने के बाद अंद्राबी पर यह फैसला सुनाया। इससे पहले इस साल जनवरी में केस का फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा था कि आसिया अंद्राबी और उसकी दो अन्य सहयोगियों ने कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश रची थी।

इस साल जनवरी में अदालत ने ठहराया था दोषी

कोर्ट ने 14 जनवरी को अंद्राबी, फहमीदा और नसरीन को UAPA की धारा 20 (आतंकवादी गिरोह या आतंकवादी संगठन का सदस्य होने पर सजा), 38 (आतंकवादी संगठन की सदस्यता से जुड़ा अपराध) और 39 (आतंकवादी संगठन का समर्थन करना) के तहत दोषी ठहराया था। इसके अलावा अदालत ने तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 153बी, 120बी, 505 और 121ए के तहत भी दोषी ठहराया था।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी के गुर्गे को दिल्ली पुलिस ने दबोचा, फोन में कई सबूत

NIA ने कहा- ऐसी सजा दें जो दूसरों के लिए नजीर बने

इस केस में वरिष्ठ सरकारी वकील कंचन ने अदालत में NIA का पक्ष रखा और अंद्राबी के लिए कड़ी सजा की मांग करते हुए कहा कि आरोपी भारत के खिलाफ युद्ध जैसी गतिविधियों में शामिल रही है और ऐसे मामलों में देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को कड़ा संदेश देने के लिए सख्त सजा देना जरूरी है। पिछली सुनवाई के दौरान NIA ने अंद्राबी के लिए उम्रकैद की मांग की थी। इन तीनों को जुलाई 2018 में गिरफ्तार किया गया था।

ये भी पढ़ें:मुफ्त बिजली पर रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, दिल्ली को बजट में और क्या-क्या मिला?

बेहद अहम साबित हुए NIA के वीडियो सबूत

जनवरी में अंद्राबी और उसकी सहयोगियों को दोषी ठहराते हुए अदालत ने कहा था कि NIA द्वारा प्रस्तुत वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि उसने बार-बार दावा किया कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और भारत के जबरन कब्जे में है। अदालत ने कहा था, 'वीडियो में यह साफ नजर आ रहा है कि अंद्राबी ने कहा था कश्मीर को भारतीय कब्जे से मुक्त कराया जाना चाहिए ताकि वह पाकिस्तान का हिस्सा बन सके।'

ये भी पढ़ें:रेखा सरकार ने की 'लखपति बिटिया योजना' की घोषणा, जानिए किसे मिलेगा फायदा?

साथ ही पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा था कि अंद्राबी ने अपने भाषणों व इंटरव्यू में ना केवल स्पष्ट रूप से इस बात की वकालत की और पाकिस्तान से समर्थन मांगा, ताकि यह दावा और प्रचार किया जा सके कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था।

अदालत ने अंद्राबी के संगठन ‘दुख्तरान-ए-मिल्लत’ की हरकतों का भी जिक्र किया था और कहा था कि यह भी कहा था कि यह संगठन भारत के एक अभिन्न अंग को भारत से अलग करने से संबंधित गतिविधियों में आत्मनिर्णय के अधिकार के दावे की आड़ में शामिल था।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।