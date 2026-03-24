कश्मीर की अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को उम्रकैद की सजा, दो सहयोगियों को 30-30 साल की जेल
दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी को 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम' (यूएपीए) मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीर की अलगाववादी नेता और दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी को उम्रकैद और उसकी दो सहयोगियों सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को 30-30 साल की सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों को जनवरी में UAPA (गैरकानूनी गतिविधियों निवारण अधिनियम) के तहत दोषी ठहराया गया था।
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने सजा पर दलीलें पूरी होने के बाद अंद्राबी पर यह फैसला सुनाया। इससे पहले इस साल जनवरी में केस का फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा था कि आसिया अंद्राबी और उसकी दो अन्य सहयोगियों ने कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश रची थी।
इस साल जनवरी में अदालत ने ठहराया था दोषी
कोर्ट ने 14 जनवरी को अंद्राबी, फहमीदा और नसरीन को UAPA की धारा 20 (आतंकवादी गिरोह या आतंकवादी संगठन का सदस्य होने पर सजा), 38 (आतंकवादी संगठन की सदस्यता से जुड़ा अपराध) और 39 (आतंकवादी संगठन का समर्थन करना) के तहत दोषी ठहराया था। इसके अलावा अदालत ने तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 153बी, 120बी, 505 और 121ए के तहत भी दोषी ठहराया था।
NIA ने कहा- ऐसी सजा दें जो दूसरों के लिए नजीर बने
इस केस में वरिष्ठ सरकारी वकील कंचन ने अदालत में NIA का पक्ष रखा और अंद्राबी के लिए कड़ी सजा की मांग करते हुए कहा कि आरोपी भारत के खिलाफ युद्ध जैसी गतिविधियों में शामिल रही है और ऐसे मामलों में देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को कड़ा संदेश देने के लिए सख्त सजा देना जरूरी है। पिछली सुनवाई के दौरान NIA ने अंद्राबी के लिए उम्रकैद की मांग की थी। इन तीनों को जुलाई 2018 में गिरफ्तार किया गया था।
बेहद अहम साबित हुए NIA के वीडियो सबूत
जनवरी में अंद्राबी और उसकी सहयोगियों को दोषी ठहराते हुए अदालत ने कहा था कि NIA द्वारा प्रस्तुत वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि उसने बार-बार दावा किया कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और भारत के जबरन कब्जे में है। अदालत ने कहा था, 'वीडियो में यह साफ नजर आ रहा है कि अंद्राबी ने कहा था कश्मीर को भारतीय कब्जे से मुक्त कराया जाना चाहिए ताकि वह पाकिस्तान का हिस्सा बन सके।'
साथ ही पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा था कि अंद्राबी ने अपने भाषणों व इंटरव्यू में ना केवल स्पष्ट रूप से इस बात की वकालत की और पाकिस्तान से समर्थन मांगा, ताकि यह दावा और प्रचार किया जा सके कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था।
अदालत ने अंद्राबी के संगठन ‘दुख्तरान-ए-मिल्लत’ की हरकतों का भी जिक्र किया था और कहा था कि यह भी कहा था कि यह संगठन भारत के एक अभिन्न अंग को भारत से अलग करने से संबंधित गतिविधियों में आत्मनिर्णय के अधिकार के दावे की आड़ में शामिल था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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