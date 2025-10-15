गुड न्यूज! खत्म होगा कश्मीरी गेट का जाम, ISBT के पास PWD बनाएगा फ्लाईओवर

संक्षेप: दिल्ली में कश्मीरी गेट आईएसबीटी के समीप भीषण जाम की समस्या को खत्म करने के लिए पीडब्ल्यूडी फ्लाईओवर या अंडरपास बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जिसका अंतिम निर्णय जल्द होने वाले अध्ययन के बाद लिया जाएगा, ताकि वाहन चालकों को जाम से राहत मिल सके।

कश्मीरी गेट बस अड्डे के समीप जाम की समस्या खत्म करने के लिए पीडब्ल्यूडी यहां फ्लाईओवर या अंडरपास बनाने की योजना पर काम कर रही है।

अधिकारियों के अनुसार आईएसबीटी के सामने का हिस्सा लगातार बसों की आवाजाही, पैदल यात्रियों की बढ़ती संख्या और पास के व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्रों के चलते जाम से जूझता है। यहां गैर-व्यस्त समय में भी भीड़भाड़ बनी रहती है, जिससे यातायात प्रभावित होता है।

पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार, कश्मीरी गेट बस अड्डे के समीप जाम की समस्या का समाधान करने के लिए बसों के निकास बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर एक फ्लाईओवर बनाने की योजना बनाई जा रही है। यह फ्लाईओवर युधिष्ठिर सेतु फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरेगा या इसकी जगह एक अंडरपास बनाया जाएगा जो मेटकॉफ हाउस लाल बत्ती के पास समाप्त होगा। इसके लिए जल्द अध्ययन किया जाएगा। इससे आईएसबीटी की ओर न जाने वाले यातायात को विभाजित करने में मदद मिलेगी। इस फ्लाईओवर पर अंतिम निर्णय अध्ययन के बाद लिया जाएगा।