दिल्ली-NCR में पहले से सस्ता मिलेगा कश्मीरी सेब, ताजा भी होगा
दिल्ली की आजादपुर मंडी तक जल्द ही कश्मीरी सेब ट्रेन से पहुंचने लगेंगे। उत्तर रेलवे ने कश्मीर के बड़गाम से आजादपुर मंडी के पास बने आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक पार्सल ट्रेन (जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट-रैपिड कार्गो सर्विस) चलाने की योजना बनाई है। इस ट्रेन के माध्यम से न केवल सेब, बल्कि ड्राई फ्रूट, कालीन, बैट एवं अन्य सामान भी भेजा जा सकेगा। इस ट्रेन का परिचालन इसी माह से शुरू होगा।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार दिल्ली से श्रीनगर तक रेल मार्ग बनाया जा चुका है। इसके बनने से कश्मीर के कई महत्वपूर्ण इलाके रेल नेटवर्क से जुड़ गए हैं। श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन भी प्रतिदिन किया जा रहा है। इस रेल लाइन का इस्तेमाल कारोबार की दिशा में भी बढ़ाने का काम रेलवे द्वारा किया जा रहा है।
इस कड़ी में अब रेलवे कश्मीर से दिल्ली के बीच पार्सल वैन गाड़ी शुरू करने जा रही है। यह ट्रेन रोजाना दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन से बड़गाम तक चलेगी। फिलहाल इसमें 10 से 12 पार्सल कोच रखे जाएंगे।
दामों में भी गिरावट देखने को मिलेगी
रेलवे सूत्रों ने बताया इस ट्रेन के परिचालन से कश्मीरी सेब जब आजादपुर मार्केट में पहुंचेंगे, तो दिल्ली-एनसीआर में सेब के दामों में भी गिरावट देखने को मिलेगी। अभी के समय में कश्मीर से सेब व अन्य सामान सड़क मार्ग से आता है। इसमें कई बार 5 से 7 दिन का समय लगता है। कई बार रास्ते में ही फल खराब हो जाते हैं। इसके चलते मंडी तक पहुंचने में सेब या अन्य सामान महंगा हो जाता है, लेकिन अब कश्मीर से चला सेब महज 18 से 20 घंटे में आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगा।