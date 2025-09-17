Kashmir apples now reach Delhi in 23 hours Railways new cargo train service started अब मिलेंगे ताजा और सस्ते सेब, महज 23 घंटे में कश्मीर से पहली कार्गो ट्रेन पहुंची दिल्ली, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsKashmir apples now reach Delhi in 23 hours Railways new cargo train service started

अब मिलेंगे ताजा और सस्ते सेब, महज 23 घंटे में कश्मीर से पहली कार्गो ट्रेन पहुंची दिल्ली

कश्मीर से दिल्ली के लिए शुरू की गई नई कार्गो ट्रेन ने सेबों को 23 घंटे में दिल्ली पहुंचाया, जिससे अब लोगों को ताजा सेब कम कीमत और कम समय में मिल सकेंगे।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 05:27 AM
share Share
Follow Us on
अब मिलेंगे ताजा और सस्ते सेब, महज 23 घंटे में कश्मीर से पहली कार्गो ट्रेन पहुंची दिल्ली

कश्मीर के बडगाम से दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन बीच शुरू की गई कार्गो ट्रेन मंगलवार को पहली बार सेब लेकर दिल्ली पहुंचीं। संयुक्त पार्सल उत्पाद रैपिड कार्गो ट्रेन (जेपीपी-आरसीएस) ने कश्मीरी सेबों को 23 घंटे के रिकॉर्ड समय में दिल्ली पहुंचाया है। इससे ताजे सेब लोगों को मिल सकेंगे।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, कार्गो ट्रेन को बडगाम से सोमवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। मंगलवार सुबह 4:50 बजे ट्रेन आदर्श नगर स्टेशन पहुंची। यहां से कारोबारी सेब को ट्रकों में भरकर मंडी ले गए। रेलवे के मुताबिक, आठ रैक वाली इस पार्सल वैन के प्रत्येक रैक में करीब 23 टन माल रखने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि पहले दिन आठ कोच की ट्रेन को चलाया गया है। आने वाले दिनों में व्यापारियों की ओर से मांग बढ़ने पर पार्सल कोच की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। कश्मीर से न केवल सेब बल्कि ड्राई फ्रूट्स, मसाले व अन्य कृषि उत्पाद की दिल्ली तक ढुलाई आसान हो जाएगी।

अब लोगों तक ताजा सेब पहुंचेंगे

आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर सेब लेने पहुंचे मोहम्मद कासिफ ने बताया कि अभी तक कश्मीर से दिल्ली और देश के अन्य राज्यों तक सेब को सिर्फ सड़क मार्ग से पहुंचाया जाता था। इस कारण ट्रक को दिल्ली आने में चार से पांच दिन लग जाते थे। इसके बाद यहां से अन्य शहरों में पहुंचाया जाता था। ऐसे में कश्मीर के सेब को राजधानी के घरों तक पहुंचने में आठ से 10 दिन लग जाते थे। अब कश्मीर से दिल्ली तक का 855 किलोमीटर का सफर महज 24 घंटे से भी कम समय में पूरा हो जाएगा और बाग से सेब महज दो से तीन दिन में घरों तक पहुंच जाएंगे।

माल भाड़े में 65 फीसदी तक कटौती

दिल्ली आजादपुर मंडी के थोक सेब कारोबारी विजय तालरा ने बताया कि सेब की 10 से 12 किलोग्राम की एक पेटी का ट्रक भाड़ा औसतन 160 से 180 रुपये के बीच है। यानी ट्रक के जरिए सेब के परिवहन पर औसतन 15 रुपये प्रति किलोग्राम खर्च है। ट्रेन में बडगांव से लेकर दिल्ली आदर्श नगर स्टेशन तक का किराया महज 2.5 रुपये प्रति किलोग्राम है। स्टेशन तक सेबों को लाने-ले जाने का भाड़ा भी जोड़ लें तो भी महज पांच रुपये प्रति किलोग्राम का भाड़ा होगा। यानी सेब के परिवहन में भाड़े का खर्च 65 फीसदी तक कम हो जाएगा।

किसानों को दोहरा फायदा

कार्गो ट्रेन के चलने से सेब किसानों को भी दोहरा फायदा होगा। एक ओर उनका ताजा माल दिल्ली पहुंच जाएगा, इससे उसके रेट ज्यादा मिलेंगे। माल पुराना हो जाने या ट्रकों के लंबे सफर में कई बार सेब खराब हो जाते हैं, इसकी वजह से किसानों को उनके सही दाम नहीं मिल पाते हैं। बरसात के दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग बाधित हो जाते हैं, इसकी वजह से सेबों का परिवहन संभव नहीं हो पाता और गोदाम में ही सड़ जाते हैं। दूसरी ओर, भाड़ा कम होने की वजह से किसानों को फायदा होगा। माल भाड़े का भुगतान किसानों को करना होता है। व्यापारी कमीशन पर उसे बेचते हैं। माल भाड़ा कम होने पर किसानों की बचत भी बढ़ेगी।

प्रतिदिन 25 करोड़ का कारोबार

दिल्ली की आजादपुर मंडी में सेब के रोजाना 250 से 300 ट्रक आते हैं। प्रत्येक ट्रक में 10 से 12 टन सेब आते हैं। आजादपुर मंडी में रोजाना औसतन सेब का कारोबार 20 से 25 करोड़ का होता है। ट्रेन से आपूर्ति कम समय में हो जाने से व्यापारियों को ताजा सेब कम माल भाड़े पर मिल जाएंगे। इस ट्रेन के परिचालन से लोगों को पहले के मुकाबले सस्ते दरों पर कश्मीर के सेब मिल पाएंगे। साथ ही कश्मीर के बाग से टूटने के दो दिनों के भीतर ये लोगों की घरों में पहुंच जाएंगे।

एप्पल मर्चेंट एसोसिएशन के सुझाव

  • सेब की मांग पूरी करने के लिए रोजाना एक ट्रेन पर्याप्त नहीं है, दो ट्रेन रोजाना चलाई जाएं।
  • स्पेशल कार्गो ट्रेन में बोगियों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि रोजाना पर्याप्त माल मंडी पहुंचे।
  • सेब की लोडिंग-अनलोडिंग करने वाले स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाए, ताकि पैकिंग खराब न हो।
  • सेब ढुलाई में ट्रकों की उपलब्धता बढ़ाई जाए, रोड टैक्स में छूट दी जाए।
  • रेलवे स्टेशनों तक माल की पहुंच को आसान बनाने के लिए इंतजाम किए जाएं।