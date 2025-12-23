चीनी वीजा स्कैम केस में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2011 के चीनी वीजा घोटाले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप तय कर दिए हैं, जिसकी अगली सुनवाई अब 16 जनवरी को होगी।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ पुराने चीनी वीजा घोटाले मामले में आपराधिक साजिश के आरोप तय कर दिए हैं। यह फैसला राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के साथ उनके करीबी एस भास्कर रमन और अन्य पर आपराधिक साजिश सहित संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं। जज ने सबूतों को प्रथम दृष्टया पर्याप्त मानते हुए मामले को ट्रायल के लिए आगे बढ़ाया है।
मामला क्या है?
यह केस साल 2011 का है। आरोप है कि तब गृह मंत्री पी चिदंबरम के कार्यकाल में एक पावर प्रोजेक्ट के लिए 263 चीनी नागरिकों को नियमों को दरकिनार कर वीजा जारी करवाया गया। कथित रूप से रिश्वत के बदले यह काम किया गया था।
कार्ति का जवाब
फैसले के बाद कार्ति चिदंबरम ने कहा, "कानून मुझे कई विकल्प देता है और मैं उन सभी विकल्पों का इस्तेमाल करूंगा।" उन्होंने साफ किया कि वे कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।
अगली सुनवाई कब?
इस मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। तब तक इस हाई-प्रोफाइल केस पर नजरें टिकी रहेंगी। पुराना घोटाला फिर सुर्खियों में है और कोर्ट की कार्यवाही पर सभी की दिलचस्पी बढ़ गई है।